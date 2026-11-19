Ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που ζητούν βοήθεια για το άγχος και την κατάθλιψη έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αύξηση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς από το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα μιλούν πιο ανοιχτά για τα συναισθήματά τους.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, στην οποία συμπεριλήφθηκαν περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια παιδιά και νέοι στην Αγγλία, έδειξε ότι τα περιστατικά άγχους και κατάθλιψης που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τετραπλασιάστηκαν από το 2001 έως το 2019. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Psychiatry», συνδύασε στοιχεία για τις εισαγωγές σε νοσοκομεία με δεδομένα από τη βάση CPRD, η οποία περιλαμβάνει εκατομμύρια ανώνυμα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία ασθενών από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την περίοδο 2001 έως 2023.

Αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 10 έως 18 ετών που επισκέφθηκαν για πρώτη φορά γιατρό λόγω άγχους ή κατάθλιψης αυξήθηκε από 6 ανά 1.000 παιδιά τον χρόνο το 2001 σε 24 ανά 1.000 το 2019. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι νέοι που ζήτησαν βοήθεια τα τελευταία χρόνια είχαν εξίσου αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, όπως η νοσηλεία λόγω αυτοτραυματισμού ή προβλημάτων με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, με εκείνους που αντιμετώπιζαν αντίστοιχα προβλήματα πριν από δύο δεκαετίες. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους.

Τα ευρήματα αμφισβητούν τη θεωρία ότι η αύξηση των περιστατικών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι φυσιολογικές δυσκολίες της εφηβείας αντιμετωπίζονται πλέον ως ιατρικά προβλήματα ή ότι οι νέοι ζητούν πιο εύκολα βοήθεια. Αντίθετα, σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα ψυχικής υγείας και χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι επιστήμονες παρακολούθησαν σχεδόν 380.000 παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 18 ετών, που εμφάνισαν για πρώτη φορά καταγεγραμμένα συμπτώματα ή διαγνώστηκαν με άγχος ή κατάθλιψη μεταξύ 2001 και 2023. Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που ζητούσαν βοήθεια για προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν ολοένα και μικρότερης ηλικίας, ενώ η αύξηση των περιστατικών ήταν παρόμοια τόσο στις εύπορες όσο και στις οικονομικά ασθενέστερες περιοχές.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι νέοι με άγχος ή κατάθλιψη εμφάνιζαν και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως αυτισμό ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Μάλιστα, τα καταγεγραμμένα ποσοστά αυτών των διαταραχών σχεδόν τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Τα παιδιά αυτά είχαν επίσης υπερδιπλάσιες πιθανότητες να παραπεμφθούν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ωστόσο, το ποσοστό των παιδιών στα οποία χορηγήθηκαν αντικαταθλιπτικά μειώθηκε στο μισό μεταξύ 2001 και 2005 και έκτοτε παρέμεινε σταθερό. Από την άλλη πλευρά, όσα παιδιά ξεκινούσαν θεραπεία με αντικαταθλιπτικά συνέχιζαν να τα λαμβάνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με τον αριθμό των συνταγών ανά παιδί να αυξάνεται κατά περίπου 50%.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με άγχος ή κατάθλιψη εξακολουθούσαν να έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας λόγω αυτοτραυματισμού, κατάχρησης αλκοόλ ή ναρκωτικών, σε σύγκριση με συνομηλίκους τους που είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά. Η διαφορά αυτή παρέμεινε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Οι ερευνητές εξήγησαν ότι, εάν η αύξηση των περιστατικών οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι περισσότερα παιδιά με ήπια συμπτώματα ζητούν πλέον βοήθεια, ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων θα έπρεπε να έχει μειωθεί.

Η Vicky Taxiarchi, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και εκ των ερευνητών, ανέφερε: «Εδώ και χρόνια συζητάμε εάν η αύξηση των περιστατικών άγχους και κατάθλιψης στους νέους οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότεροι χρειάζονται βοήθεια ή απλώς στο ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία.

Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι τα παιδιά που επισκέπτονται σήμερα γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν αντιμετωπίζουν λιγότερο σοβαρά προβλήματα. Ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων, όπως η νοσηλεία λόγω αυτοτραυματισμού, παραμένει ουσιαστικά ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες υγείας καλούνται πλέον να φροντίσουν πολύ περισσότερους νέους, των οποίων τα προβλήματα είναι εξίσου σοβαρά με εκείνα που αντιμετώπιζαν οι νέοι πριν από δύο δεκαετίες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να ενισχυθεί η πρόληψη και να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες υγείας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού νέων που χρειάζονται πραγματικά θεραπεία».

Η Tamsin Ford, επικεφαλής του Τμήματος Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ κατέληξε: «Η μελέτη αυτή ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι αντιμετωπίζουν άγχος και κατάθλιψη σε βαθμό που απαιτεί ιατρική φροντίδα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις πως τα προβλήματα των νέων που επισκέπτονται γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι σήμερα πιο ήπια σε σχέση με το παρελθόν».