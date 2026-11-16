Πώς η επίσκεψη στην παιδική χαρά επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών

Τα παιδιά που πηγαίνουν σε πάρκα και παιδικές χαρές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και να αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες καθώς μεγαλώνουν. Αυτό διαπίστωσε νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Έξετερ, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Epidemiology and Community Health.

Οι ερευνητές εξέτασαν παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη μελέτη Children of the 90s, η οποία παρακολουθεί τα ίδια παιδιά για πολλά χρόνια, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάσουν πώς οι αλλαγές στην καθημερινότητά τους σχετίζονται με την υγεία τους αργότερα στη ζωή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά που πήγαιναν στο πάρκο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των 11 ετών είχαν κατά μέσο όρο 16,5% καλύτερα αποτελέσματα στις αξιολογήσεις της ψυχικής τους υγείας, σε σύγκριση με όσα πήγαιναν λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα στο ίδιο διάστημα. Οι ερευνητές έλαβαν επίσης υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Ο Mark Ferguson, επικεφαλής της έρευνας από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, ανέφερε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι το να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να πηγαίνουν σε πάρκα και παιδικές χαρές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα μπορούσε να είναι ένας απλός και πρακτικός τρόπος να ενισχύσουμε τη συναισθηματική τους ευεξία, τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την ψυχική τους υγεία. Για να έχουν όμως όλα τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες, χρειάζονται καλοδιατηρημένα πάρκα που να είναι ασφαλή, εύκολα προσβάσιμα και φιλόξενα για όλες τις οικογένειες, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο.

Οι παιδικές χαρές δίνουν στα παιδιά χώρο να κινηθούν και να ασκηθούν, κάτι που γνωρίζουμε ότι ωφελεί τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Παράλληλα, τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους στο παιχνίδι και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία. Πιστεύουμε ότι τα πάρκα μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα από έναν χώρο για παιχνίδι και να συμβάλουν ουσιαστικά στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών».

Πώς οι παιδικές χαρές επιδρούν θετικά στα παιδιά

Στη μελέτη συμμετείχαν 4.219 άτομα και οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Πρόκειται για τις δεξιότητες που τα βοηθούν να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους, να δημιουργούν σχέσεις, να συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο και να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές δυσκολίες. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί σημαντική βάση για την καλή ψυχική υγεία, τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά είχαν καλύτερη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη τις περιόδους που πήγαιναν συχνότερα στην παιδική χαρά. Επιπλέον, όσα επισκέπτονταν γενικά πιο συχνά τα πάρκα παρουσίαζαν καλύτερη ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς σε σχέση με τα παιδιά που πήγαιναν πιο σπάνια.

Η μελέτη εξέτασε επίσης αν η συχνότητα των επισκέψεων στο πάρκο και η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζονταν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα παιδιά από οικογένειες με καλύτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση φάνηκε να πηγαίνουν συχνότερα στην παιδική χαρά όταν ήταν μικρότερα. Ωστόσο, καθώς μεγάλωναν, αυτή η εικόνα άλλαζε, με ορισμένα παιδιά από λιγότερο ευνοημένες οικογένειες να επισκέπτονται τα πάρκα συχνότερα.

Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, καθώς η πρόσβαση στα πάρκα είναι συνήθως. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα πάρκα και οι παιδικές χαρές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη των παιδιών, αρκεί να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, που να είναι ασφαλείς, φιλόξενοι και εύκολα προσβάσιμοι για όλες τις οικογένειες.