Βιταμίνες για παιδιά: Έκθεση έλεγξε την ασφάλεια και την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα – Τα ευρήματα

Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά συμπληρώματα βιταμινών για παιδιά. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα περισσότερα παιδιά δεν είναι απαραίτητο να παίρνουν βιταμίνες σε τακτική βάση. Αλήθεια, πόσο ασφαλείς είναι οι βιταμίνες που πωλούνται για τα παιδιά και ποια ακριβώς είναι η περιεκτικότητά τους στα συστατικά που αναγράφονται στην ετικέτα; Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να απαντήσει η Consumer Reports.

Η Consumer Reports εξέτασε 21 παιδικά συμπληρώματα βιταμινών ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων για συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών A, C, D και E, καθώς και των βιταμινών B1, B2, B3, B5, B6 και B9, αλλά και του ιωδίου και του ψευδαργύρου. Επίσης, τα προϊόντα ελέγχθησαν για την παρουσία βαρέων μετάλλων, όπως το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος.

Ας αρχίσουμε με τα καλά νέα! Σύμφωνα με την Consumer Reports, όλα τα παιδικά συμπληρώματα βιταμινών που εξετάστηκαν είναι ασφαλή για λήψη. Αν και εντοπίστηκαν ίχνη τουλάχιστον ενός βαρέος μετάλλου σε όλα τα προϊόντα που ελέγχθηκαν, κανένα δεν ξεπέρασε το όριο που θέτουν οι ειδικοί ως επίπεδο ανησυχίας.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι και τα 21 προϊόντα που εξετάστηκαν περιείχαν τουλάχιστον ένα θρεπτικό συστατικό σε επίπεδα υψηλότερα ή χαμηλότερα από εκείνα που αναγράφονταν στην ετικέτα — σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η απόκλιση προς τα πάνω έφτανε έως και το 500%. Σε δύο από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα θρεπτικό συστατικό που υπερέβαινε τα ανώτατα όρια πρόσληψης για την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονταν.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις παιδικές βιταμίνες

«Τα αποτελέσματά μας μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να επιλέξουν ένα σκεύασμα βιταμινών για τα παιδιά τους, το οποίο να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του», δηλώνει ο Eric Boring, PhD, ο χημικός που ηγήθηκε της διαδικασίας ελέγχου των παιδικών βιταμινών από την CR.

Προηγούμενες έρευνες της CR έχουν εντοπίσει ανακρίβειες στις ετικέτες συμπληρωμάτων διατροφής, πιο πρόσφατα σε βιταμίνες για εγκύους. Αν και υπάρχει περιορισμένη δημοσιευμένη έρευνα σχετικά με την ακρίβεια των ετικετών στις βιταμίνες για παιδιά, ωστόσο ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά που λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμινών ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο υπερβολικής έκθεσης σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Η υπερβολική έκθεση μπορεί επίσης να προκύψει εάν τα παιδιά καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα ενός συμπληρώματος — για παράδειγμα, όταν παίρνουν τις βιταμίνες σαν να είναι «καραμέλες».

«Είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό με προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν πολύ ευχάριστη γεύση», επισημαίνει η Whitney Casares, MD, MPH, FAAP, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP) και παιδίατρος στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά συχνό: σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2024 από το Εθνικό Σύστημα Δεδομένων Δηλητηριάσεων (National Poison Data System), η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων αποτέλεσε την πέμπτη συχνότερη αιτία δηλητηρίασης σε παιδιά ηλικίας μικρότερα των 5 ετών. «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η περιεκτικότητα σε δραστικά συστατικά και η ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων στις ετικέτες των βιταμινών που προορίζονται για παιδιά έχουν τεράστια σημασία», ξεκαθαρίζει η Consumer Reports.

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