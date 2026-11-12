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Πώς να κρατήσετε ζεστά τα πόδια σας το χειμώνα – 5 tips

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Πώς να κρατήσετε ζεστά τα πόδια σας το χειμώνα – 5 tips
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 12/11/2026 - 08:13

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το χειμώνα, μπορεί να επηρεάσουν την θερμοκρασία των ποδιών.

Είτε βρίσκεστε σε κάποιο βουνό για διακοπές, είτε είστε στη ζεστασιά του σπιτιού σας ή στο γραφείο μπορεί να νιώθετε τα πόδια σας κρύα. Ακόμα και αν φοράτε πολλά ρούχα και ζεστές κάλτσες μπορεί η θερμοκρασία στα πόδια σας να είναι πιο χαμηλή συγκριτικά με το υπόλοιπο σώμα.

Ακολουθούν μερικά έξυπνα tips για να έχετε ζεστά πόδια το χειμώνα.

- Επιλέξτε τις κατάλληλες κάλτσες

Πολλοί θεωρούν ότι το να φορούν πολύ χοντρές κάλτσες είναι η καλύτερη λύση για να μην έχουν κρύα πόδια. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτές ασκούν πίεση στα πόδια και εμποδίζουν την κυκλοφορία του αίματος προς τα δάχτυλα. Επομένως, για να διατηρήσετε τα πόδια σας ζεστά και στεγνά, χρειάζεστε κάλτσες που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, απομακρύνουν την υγρασία και έχουν λεπτό ή μέτριο πάχος. Η καλύτερη λύση είναι οι μάλλινες κάλτσες. Το μαλλί είναι ένα από τα πιο ζεστά υλικά που μπορείτε να βρείτε, το οποίο ταυτόχρονα απωθεί και απορροφά το νερό. Επιπλέον, δεν είναι ιδιαίτερα ογκώδες, οπότε ταιριάζει με σχεδόν όλα τα παπούτσια.

- Φορέστε κατάλληλες μπότες

Τα παπούτσια παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν τα πόδια σας διατηρούν τη θερμότητά τους ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φοράτε αδιάβροχες μπότες που «αναπνέουν», επιτρέποντας στον ιδρώτα των ποδιών σας να διαφεύγει. Αφήστε, λοιπόν, στην άκρη τα ψηλοτάκουνα, τα επίσημα παπούτσια ή τα αθλητικά που δεν εφαρμόζουν καλά, και επιλέξτε ένα καλό ζευγάρι ζεστές χειμερινές μπότες με χοντρές σόλες.

- Χρησιμοποιήστε ζεστούς πάτους

Γνωρίζετε ότι χάνετε θερμότητα πιο γρήγορα όταν στέκεστε πάνω σε κρύες επιφάνειες, παρά από τον κρύο αέρα που περιβάλλει τα πόδια σας; Αν τα πόδια σας παραμένουν κρύα ακόμα και μετά τις δύο παραπάνω συμβουλές, μπορείτε να δοκιμάσετε μάλλινους πάτους. Προσθέτοντας πιο χοντρούς ή επιπλέον πάτους στις μπότες σας, όχι μόνο δημιουργείτε ένα ακόμα στρώμα ανάμεσα στο παπούτσι και το πόδι, αλλά εξασφαλίζετε επίσης μεγαλύτερη άνεση και περιορίζετε τις δυσάρεστες οσμές.

- Παραμείνετε δραστήριοι για να ενισχύσετε την κυκλοφορία του αίματος

Αν νιώσετε το κρύο να φτάνει μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σας, κάντε μια βόλτα, τρέξτε λίγο ή κάντε μερικά πηδηματάκια. Η σωματική δραστηριότητα αυξάνει τη ροή του αίματος προς τα άκρα και, τελικά, ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος.

- Αφαιρέστε την υγρασία από τις μπότες σας

Τα βρεγμένα πόδια οδηγούν σε κρύα πόδια. Επομένως, μόλις φτάσετε στο σπίτι, βγάλτε αμέσως τις μπότες σας και αφήστε τις να στεγνώσουν —τοποθετώντας μέσα τσαλακωμένες εφημερίδες— μέχρι την επόμενη φορά που θα τις φορέσετε. Άλλωστε, τα πόδια σας θα κρυώσουν πολύ πιο γρήγορα αν έχει απομείνει υγρασία στα παπούτσια σας. Αποφύγετε να τις αφήσετε κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2026 - 02:42

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