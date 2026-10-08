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7 υγιεινοί ξηροί καρποί και σπόροι για να μην κρυώνετε τον χειμώνα

Ευ Ζην
7 υγιεινοί ξηροί καρποί και σπόροι για να μην κρυώνετε τον χειμώνα
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 08/10/2026 - 08:15
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Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι από τις πιο υγιεινές επιλογές για σνακ.

Το χειμώνα με την πτώση της θερμοκρασία το σώμα μας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι από τις τροφές που θα μας δώσουν ενέργεια και θα μας κρατήσουν ζεστούς όταν το θερμόμετρο θα σημειώσει πτώση.

Ακολουθεί η λίστα με τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, που θα πρέπει να βάλουμε στο διατροφικό μας πρόγραμμα το χειμώνα.

Κάσιους

Τα κάσιους είναι πλούσια σε πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Αυτά τα υγιεινά λιπαρά βοηθούν στην ενεργοποίηση της θερμογένεσης στον οργανισμό, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πλούσια σε μέταλλα και αντιοξειδωτικά, τα κάσιους ενισχύουν επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αμύγδαλα

Ως εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, μαγνησίου, φωσφόρου, μαγγανίου, βιταμίνης Β2 και βιταμίνης Ε, τα αμύγδαλα δίνουν στον οργανισμό τη … δύναμη να καταπολεμήσει τον βήχα και το κρυολόγημα, που είναι συνηθισμένες καταστάσεις τον χειμώνα. Επιπλέον, προλαμβάνουν τον σχηματισμό λίθων στα νεφρά και συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο σώμα.

Καρύδια

Αποτελούν καλή πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, βιταμινών, μετάλλων και πρωτεϊνών. Τα καρύδια ενυδατώνουν την επιδερμίδα και της χαρίζουν υγιή λάμψη. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνουν τη φλεγμονή και τονώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Φιστίκια Αιγίνης

Αυτά τα εξαιρετικά γευστικά φιστίκια συμβάλλουν στην ανάπλαση των κυττάρων του δέρματος, αποτρέποντας την ξηρότητα και την εμφάνιση ρυτίδων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πλούσια σε βιταμίνη Β6, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά, βοηθούν στην απώλεια βάρους, στη μείωση της χοληστερόλης και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, καθώς και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Λιναρόσπορος

Ο λιναρόσπορος μας κρατάει χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και βοηθάει στην απώλεια βάρους. Πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και με χαμηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, βελτιώνει τη διαδικασία της πέψης και συμβάλλει στην ενδυνάμωση των οστών.

Σουσάμι

Πλούσιο σε βιταμίνη Β1, φυτικές ίνες, υγιεινά λιπαρά, ασβέστιο και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά, βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Διαθέτοντας αντικαρκινικές ιδιότητες, ενισχύει την υγεία της καρδιάς και το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού.

Σπόροι Chia

Χάρη στα άφθονα αμινοξέα, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τις φυτικές ίνες και τα ευεργετικά θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, αυτοί οι σπόροι συμβάλλουν στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων. Σας βοηθούν να αισθάνεστε χορτάτοι μέχρι το επόμενο γεύμα, εξισορροπούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και χαρίζουν ενέργεια στον οργανισμό.

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 02:41
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