Είναι κακό το κρύο νερό για την υγεία σας;

Πώς επηρεάζει το κρύο νερό την υγεία και το σώμα σας.

Η επαρκής κατανάλωση νερού καθημερινά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην πέψη και τον μεταβολισμό, στην αποβολή των άχρηστων ουσιών, στη διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος και στην καλή λειτουργία των οργάνων και των ιστών.

Είναι το κρύο νερό κακό για την υγεία;

Μια μικρή μελέτη του 2013 εξέτασε τις επιδράσεις της κατανάλωσης νερού σε διαφορετικές θερμοκρασίες σε 6 άτομα που είχαν αφυδατωθεί έπειτα από ήπια άσκηση σε ζεστό χώρο με υψηλή υγρασία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θερμοκρασία του νερού επηρέαζε τόσο την εφίδρωση των συμμετεχόντων όσο και την ποσότητα νερού που έπιναν. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η ιδανική θερμοκρασία ήταν οι 16°C, περίπου δηλαδή όσο το δροσερό νερό της βρύσης, καθώς σε αυτή τη θερμοκρασία οι συμμετέχοντες έπιναν περισσότερο νερό και ίδρωναν λιγότερο.

Πιθανοί ίνδυνοι από την κατανάλωση κρύου νερού

Ορισμένες παλαιότερες έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με παθήσεις που επηρεάζουν τον οισοφάγο, όπως η αχαλασία, ίσως είναι καλύτερο να αποφεύγουν το κρύο νερό. Η αχαλασία είναι μια σπάνια πάθηση που μπορεί να δυσκολεύει την κατάποση τροφών και υγρών.

Μια μελέτη του 2012 διαπίστωσε ότι το κρύο νερό επιδείνωσε τα συμπτώματα σε άτομα με αχαλασία. Αντίθετα, όταν οι συμμετέχοντες έπιναν ζεστό νερό, ο οισοφάγος χαλάρωνε και καταπραϋνόταν, με αποτέλεσμα να γίνεται ευκολότερη η κατάποση τροφών και υγρών.

Μια άλλη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 669 γυναίκες, έδειξε ότι το κρύο νερό μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο σε ορισμένα άτομα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το 7,6% των συμμετεχουσών εμφάνισε πονοκέφαλο αφού ήπιε 150 ml παγωμένου νερού με καλαμάκι. Διαπίστωσαν επίσης ότι οι γυναίκες που είχαν ενεργή ημικρανία είχαν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν πονοκέφαλο μετά την κατανάλωση κρύου νερού σε σύγκριση με όσες δεν είχαν παρουσιάσει ποτέ επεισόδιο ημικρανίας.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα κρύα ροφήματα και οι κρύες τροφές μπορεί να προκαλέσουν πονόλαιμο ή κρυολόγημα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Οφέλη από την κατανάλωση κρύου νερού

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το πιο κρύο νερό κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την αντοχή.

Για παράδειγμα, παλαιότερη έρευνα του 2012 σε 45 άνδρες με καλή φυσική κατάσταση έδειξε ότι η κατανάλωση κρύου νερού κατά τη διάρκεια της άσκησης περιόρισε σημαντικά την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος σε σύγκριση με την κατανάλωση νερού σε θερμοκρασία δωματίου.

Μια άλλη μελέτη του εξέτασε πώς διαφορετικά ροφήματα επηρέαζαν την ποδηλατική απόδοση 12 προπονημένων ανδρών αθλητών σε τροπικό κλίμα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ένα ρόφημα με τριμμένο πάγο βελτίωσε περισσότερο την απόδοση σε σύγκριση με νερό ουδέτερης θερμοκρασίας.

Κρύο ή ζεστό νερό;

Το ζεστό ή καυτό νερό μπορεί να σας φαίνεται πιο ευχάριστο τους κρύους μήνες, ενώ το δροσερό νερό μπορεί να είναι πιο αναζωογονητικό όταν κάνει ζέστη. Η κατανάλωση ζεστού νερού μπορεί επίσης να βελτιώσει προσωρινά την κυκλοφορία του αίματος, καθώς προκαλεί διαστολή των αρτηριών και των φλεβών.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να φροντίζετε να πίνετε αρκετό νερό καθημερινά, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του.