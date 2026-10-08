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Πώς να πλύνω τα βρεφικά ρούχα - Μπορώ να χρησιμοποιήσω μαλακτικό;

Ευ Ζην
Πώς να πλύνω τα βρεφικά ρούχα - Μπορώ να χρησιμοποιήσω μαλακτικό;
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 06:47
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Τα βρεφικά ρούχα θα πρέπει πάντα να πλένονται μόλις αγοραστούν.

Το πλύσιμο των βρεφικών ρούχων γίνεται με παρόμοιο τρόπο με το πλύσιμο των ρούχων των ενηλίκων. Υπάρχουν απλώς μερικά σημεία που πρέπει να προσέξετε.

- Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων για τυχόν ειδικές οδηγίες πλυσίματος που πρέπει να ακολουθήσετε, όπως η ρύθμιση του πλυντηρίου, η ανάγκη για πλύσιμο στο χέρι ή η κατάλληλη θερμοκρασία.

- Χωρίστε τα ανοιχτόχρωμα από τα σκουρόχρωμα ρούχα, όπως κάνετε συνήθως, αλλά φροντίστε επίσης να ξεχωρίσετε τα ρούχα που έχουν λερωθεί με κόπρανα ή εμετό – αυτά πρέπει να πλένονται σε υψηλότερη θερμοκρασία και να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα για να αποφευχθεί η επιμόλυνση.

- Επιλέξτε ένα απορρυπαντικό κατάλληλο για μωρά και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Ποιο απορρυπαντικό είναι το καλύτερο για τα βρεφικά ρούχα;

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μάρκες απορρυπαντικών για τα βρεφικά ρούχα στην αγορά, γεγονός που μπορεί να κάνει την επιλογή δύσκολη, αλλά να είστε σίγουροι ότι όποιο κι αν επιλέξετε, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των μωρών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κοινό απορρυπαντικό ρούχων, αρκεί να προσέξετε τα εξής χαρακτηριστικά:

- Χωρίς ένζυμα (non-bio): Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιέχουν ένζυμα που βοηθούν στην απομάκρυνση των λεκέδων, αλλά αυτά ενδέχεται να ερεθίσουν το δέρμα του μωρού σας. Γι' αυτό, αποφύγετέ τα και προτιμήστε απορρυπαντικά χωρίς ένζυμα.
- Χωρίς άρωμα: Τα αρώματα μπορεί επίσης να ερεθίσουν το δέρμα του μωρού, οπότε επιλέξτε ένα προϊόν χωρίς άρωμα.
- Χωρίς χρωστικές ουσίες: Οι χρωστικές μπορούν επίσης να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα του μωρού, γι' αυτό επιλέξτε ένα προϊόν χωρίς χρωστικές.
- Υποαλλεργικό / ελεγμένο για ευαίσθητες επιδερμίδες: Αυτό θα είναι πιο ήπιο για το δέρμα του μωρού σας.

Να θυμάστε ότι το δέρμα του μωρού είναι πολύ πιο ευαίσθητο από το δέρμα των ενηλίκων, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε το κατάλληλο απορρυπαντικό που δεν θα το βλάψει ούτε θα προκαλέσει δερματικά προβλήματα. Είναι επίσης σημαντικό να φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε σημείο που δεν το φτάνουν τα παιδιά.

Πόση ποσότητα απορρυπαντικού πρέπει να χρησιμοποιώ για τα βρεφικά ρούχα;

Δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση σε αυτό, καθώς η ποσότητα εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου πλύσης, τον τύπο του απορρυπαντικού και του πλυντηρίου που χρησιμοποιείτε, καθώς και τη σκληρότητα του νερού.

Είναι πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, καθώς το πλυντήριο μπορεί να δυσκολευτεί να απομακρύνει τα υπολείμματα από τα ρούχα. Αν τα ρούχα έχουν σκληρή υφή, «τσιμπάνε», ή αφήνουν αίσθηση σαπουνιού ή κολλώδους ουσίας, τότε αυτά είναι σημάδια ότι έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική ποσότητα. Χρησιμοποιείτε πάντα την ποσότητα που συνιστάται στη συσκευασία, ώστε να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα – ούτε λίγη ούτε υπερβολική!

Πρέπει να χρησιμοποιώ μαλακτικό στα βρεφικά ρούχα;

Ίσως πιστεύετε ότι για να παραμείνουν μαλακά τα βρεφικά ρούχα πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακτικό, αλλά αυτό δεν ισχύει. Τα μαλακτικά μπορούν συχνά να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα του μωρού, ενώ ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τις ιδιότητες πυραντοχής του υφάσματος.

Τα βρεφικά ρούχα διαθέτουν ιδιότητες αντοχής στη φωτιά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ατυχημάτων, και τα μαλακτικά ρούχων μπορούν να επηρεάσουν αυτή την αποτελεσματικότητα, καθώς περιέχουν εύφλεκτα συστατικά όπως γαλακτωματοποιητές και αιθοξυλιωμένες αλκοόλες.

Μπορείτε να διατηρήσετε τα βρεφικά ρούχα απαλά ακολουθώντας τις οδηγίες πλυσίματος που αναγράφονται στις ετικέτες. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακτικό ούτε στις επαναχρησιμοποιούμενα πάνες, καθώς μειώνεται η απορροφητικότητά τους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να πλένω τα βρεφικά ρούχα;

Η θερμοκρασία πλυσίματος των βρεφικών ρούχων εξαρτάται από τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Ωστόσο, συνήθως πλένονται στους 30–40 βαθμούς, καθώς αυτή η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή ώστε να διατηρούνται τα ρούχα σε καλή κατάσταση.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι επαναχρησιμοποιούμενες πάνες και άλλα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με κόπρανα ή εμετό πρέπει να πλένονται σε υψηλότερη θερμοκρασία και ξεχωριστά από τα υπόλοιπα βρεφικά ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απομάκρυνση των βακτηρίων από τον λεκέ και αποτρέπεται η επιμόλυνση των άλλων ρούχων. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η χρήση απολυμαντικού ρούχων για την εξουδετέρωση των μικροβίων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 02:40
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