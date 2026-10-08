Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν «κόψετε» το αλκοόλ για 30 ημέρες

Οι γιατροί εξηγούν ότι ορισμένες αλλαγές μετά τη διακοπή του αλκοόλ μπορεί να γίνουν αισθητές μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αποχή από το αλκοόλ, ακόμη και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους τη λειτουργία του οργανισμού. Ο ύπνος, η ενέργεια, η αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο στο αίμα και η λειτουργία του συκωτιού είναι ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους μπορεί να παρατηρηθούν αλλαγές όταν διακόπτεται η κατανάλωση αλκοόλ.

«Η αποχή από το αλκοόλ για έναν μήνα ή και περισσότερο είναι ένα από τα πιο υγιεινά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για το σώμα σας», εξήγησε στο Food and Wine ο Timothy Brennan, επικεφαλής κλινικών υπηρεσιών στον τομέα των εξαρτήσεων στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai.

Ένας μήνας χωρίς αλκοόλ έχει σημαντικά οφέλη

Ένας μήνας χωρίς αλκοόλ μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να εξετάσετε τις συνήθειές σας και να δείτε ποια θέση έχει το αλκοόλ στην καθημερινότητά σας . «Ένα διάλειμμα από το αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό πόσο έχει συνδεθεί η κατανάλωσή του με την καθημερινή τους ζωή, ενώ οι 30 ημέρες φαίνεται ότι είναι αρκετός χρόνος ώστε να αναπτύξουν νέους τρόπους να διαχειρίζονται καταστάσεις και να κοινωνικοποιούνται χωρίς να βασίζονται στο αλκοόλ», είπε η Suzanne M. Colby, καθηγήτρια και αναπληρώτρια διευθύντρια του Κέντρου Μελετών για το Αλκοόλ και τις Εξαρτήσεις στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Brown.

Η Colby ήταν μια από τους συγγραφείς επιστημονικής ανασκόπησης που δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Alcohol and Alcoholism και έδειξε ότι όσοι συμμετείχαν σε προκλήσεις αποχής από το αλκοόλ διάρκειας ενός μήνα ανέφεραν σειρά από οφέλη, ορισμένα από τα οποία διατηρήθηκαν για έως και 6 μήνες. «Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και όσοι συμμετείχαν στην πρόκληση αλλά δεν κατάφεραν να απέχουν εντελώς από το αλκοόλ σε όλη τη διάρκειά της παρουσίασαν οφέλη, αν και σε μικρότερο βαθμό», τόνισε.

Παράλληλα, η συμμετοχή δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσετε να κόψετε το αλκοόλ για πάντα. «Δεν χρειάζεται να δεσμευτείτε ότι θα απέχετε από το αλκοόλ για όλη σας τη ζωή επειδή κάνετε ένα διάλειμμα ενός μήνα. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να εκπλαγείτε από το πόσο καλύτερα αισθάνεστε και να θελήσετε να παρατείνετε αυτή την περίοδο αποχής», επισήμανε ο Brennan. «Εφόσον κάποιος δεν έχει διαταραχή χρήσης αλκοόλ, το να απέχει για έναν μήνα είναι μια εξαιρετική ιδέα».

Αν πίνετε συστηματικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε διαταραχή χρήσης αλκοόλ, μιλήστε με έναν επαγγελματία υγείας πριν σταματήσετε απότομα. «Αν διακόψετε ξαφνικά, μπορεί να εμφανίσετε παραλήρημα και επιληπτικές κρίσεις», προειδοποίησε ο Peter R. Martin, καθηγητής ψυχιατρικής και επιστημών συμπεριφοράς στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt.

Μπορεί να κοιμάστε καλύτερα και να έχετε μεγαλύτερη εγρήγορση μέσα σε λίγες ημέρες

Αν καταναλώνετε αλκοόλ με μέτρο, μπορεί να παρατηρήσετε αλλαγές σχετικά σύντομα μετά τη διακοπή του. «Θα έχετε πιο καθαρό μυαλό», υπογράμμισε ο Martin. «Αν πίνατε για να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε, στην αρχή ίσως δυσκολευτείτε λίγο με τον ύπνο. Σύντομα, όμως, θα κοιμάστε πολύ καλύτερα».

Ο Brennan πρόσθεσε ότι ο καλύτερος ύπνος αποτελεί ένα από τα σημαντικά οφέλη της αποχής από το αλκοόλ. «Χωρίς αλκοόλ είναι πιο εύκολο να αποκοιμηθείτε και να κοιμηθείτε πιο βαθιά. Το αλκοόλ στην πραγματικότητα επηρεάζει πολύ αρνητικά τους κύκλους του ύπνου μας».

Ανάλυση 27 μελετών που δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Sleep Medicine Reviews έδειξε ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ, περίπου όσο δύο τυπικά ποτά, μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο REM, ένα στάδιο του ύπνου που συνδέεται με την εδραίωση της μνήμης και άλλες σημαντικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι διαταραχές του ύπνου REM γίνονταν εντονότερες όσο αυξανόταν η κατανάλωση αλκοόλ.

«Οι άνθρωποι είναι επίσης πιθανό να διαπιστώσουν ότι έχουν περισσότερη ενέργεια και καλύτερη γνωστική απόδοση», ανέφερε ο Brennan. Το αλκοόλ είναι κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να επηρεάσει την απόδοση σε πολλές γνωστικές λειτουργίες, πρόσθεσε. «Η αποχή μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη εργασίας και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, αλλαγές που θα γίνουν αισθητές σε πολλούς ανθρώπους. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί επίσης να παρατηρήσουν βελτίωση στο δέρμα, στην αποκατάσταση μετά την άσκηση και στη σεξουαλική τους υγεία».

Η αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο στο αίμα και η λειτουργία του συκωτιού μπορεί να βελτιωθούν μέσα στον μήνα

Η έρευνα της Colby έχει δείξει ότι όσοι σταματούν να πίνουν για 30 ημέρες μπορεί να δουν την αρτηριακή τους πίεση να μειώνεται, την αντίσταση στην ινσουλίνη να βελτιώνεται και τη λειτουργία του συκωτιού να ενισχύεται. Η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί δείκτη του πόσο καλά ανταποκρίνεται το σώμα στην ινσουλίνη. Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί επίσης να γίνουν πιο σταθερά.

Έπειτα από μερικές εβδομάδες χωρίς αλκοόλ, ορισμένοι μπορεί επίσης να χάσουν βάρος, σύμφωνα με τον Martin. Το αλκοόλ προσφέρει θερμίδες, αλλά ελάχιστα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στον κορεσμό, όπως τα λιπαρά ή η πρωτεΐνη. «Αν σταματήσετε να πίνετε και δεν αντικαταστήσετε το αλκοόλ με κάτι άλλο που περιέχει θερμίδες, θα χάσετε λίγο βάρος».

Το αλκοόλ μπορεί επίσης να αυξήσει την όρεξη και να μειώσει τις αναστολές, με αποτέλεσμα ορισμένοι άνθρωποι να τρώνε περισσότερο από όσο θα έτρωγαν διαφορετικά.

Εντούτοις, τα οφέλη δεν περιορίζονται στη σωματική υγεία. Σύμφωνα με την Colby, ένας μήνας χωρίς αλκοόλ μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς την ικανότητά τους να πίνουν λιγότερο στο μέλλον.

«Η ανασκόπησή μας έδειξε ότι 30 ημέρες χωρίς αλκοόλ ήταν αρκετές ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν μεγαλύτερη σιγουριά ότι μπορούν να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους χωρίς να πίνουν και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρειάζονται πραγματικά το αλκοόλ για να περάσουν καλά με φίλους ή να αντιμετωπίσουν το καθημερινό στρες. Αυτή η εμπειρία οδήγησε πράγματι σε μακροπρόθεσμη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ», κατέληξε η ίδια.