Πίσω από την πικρή γεύση της μαύρης σοκολάτας κρύβονται σημαντικά οφέλη. Δείτε ποια είναι αυτά...

Η μαύρη σοκολάτα δεν είναι μόνο μια αγαπημένη γλυκιά απόλαυση, αλλά και μια τροφή που περιέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικές ουσίες. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά της σε κακάο, μπορεί να συμβάλει στην προστασία της καρδιάς και στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Ποια είναι, όμως, τα οφέλη της και τι πρέπει να προσέχετε κατά την επιλογή και την κατανάλωσή της;

Από τον καρπό του κακάο στη σοκολάτα

Η ιστορία της σοκολάτας ξεκινά περίπου το 2000 π.Χ., όταν οι Μάγια της Κεντρικής Αμερικής ήταν από τους πρώτους λαούς που ανακάλυψαν και αξιοποίησαν το κακάο. Τότε το κατανάλωναν ως ένα πικρό ρόφημα, το οποίο παρασκεύαζαν αναμειγνύοντάς το με μπαχαρικά ή κρασί.

Σήμερα, η σοκολάτα που βρίσκετε στα καταστήματα είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας επεξεργασίας. Όλα ξεκινούν από τον καρπό του κακαόδεντρου, μέσα στον οποίο βρίσκονται οι σπόροι του κακάο. Αρχικά, οι σπόροι αφαιρούνται από τον καρπό, υφίστανται ζύμωση, αποξηραίνονται και καβουρδίζονται. Στη συνέχεια, αφαιρούνται τα εξωτερικά τους περιβλήματα και παραμένει το εσωτερικό τους, γνωστό ως nibs κακάο.

Οι κόκκοι αυτοί αλέθονται και μετατρέπονται σε μια παχύρρευστη μάζα, γνωστή ως κακαόμαζα ή υγρή σοκολάτα. Από αυτήν διαχωρίζεται το βούτυρο κακάο, ενώ το υπόλοιπο μέρος χρησιμοποιείται για την παραγωγή στερεών συστατικών κακάο και σοκολάτας. Οι κόκκοι που απομένουν μετά την αφαίρεση του βουτύρου κακάο μπορούν επίσης να αλεστούν και να μετατραπούν σε σκόνη κακάο, η οποία χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική και στην παρασκευή ροφημάτων.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη μαύρη, τη γάλακτος και τη λευκή σοκολάτα;

Η βασική διαφορά μεταξύ των ειδών σοκολάτας βρίσκεται στην περιεκτικότητά τους σε κακάο και στα υπόλοιπα συστατικά τους.

Μαύρη σοκολάτα: Περιέχει περίπου 50-90% στερεά συστατικά κακάο, βούτυρο κακάο και ζάχαρη.

Περιέχει περίπου 50-90% στερεά συστατικά κακάο, βούτυρο κακάο και ζάχαρη. Σοκολάτα γάλακτος: Περιέχει περίπου 10-50% στερεά συστατικά κακάο, βούτυρο κακάο, γάλα και ζάχαρη.

Περιέχει περίπου 10-50% στερεά συστατικά κακάο, βούτυρο κακάο, γάλα και ζάχαρη. Λευκή σοκολάτα: Δεν περιέχει στερεά συστατικά κακάο και παρασκευάζεται από βούτυρο κακάο, ζάχαρη και γάλα.

Παρότι η μαύρη σοκολάτα κανονικά δεν περιέχει γάλα, ενδέχεται να υπάρχουν ίχνη του εξαιτίας επιμόλυνσης κατά την παραγωγή, καθώς συχνά χρησιμοποιούνται τα ίδια μηχανήματα για διαφορετικά είδη σοκολάτας. Επίσης, ορισμένες σοκολάτες χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να περιέχουν πρόσθετα λιπαρά, φυτικά έλαια, τεχνητές χρωστικές ή αρωματικές ουσίες.

Η μαύρη σοκολάτα αποτελεί πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως:

Σίδηρος

Χαλκός

Μαγνήσιο

Ψευδάργυρος

Φώσφορος

Φλαβανόλες

Οι φλαβανόλες είναι φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο κακάο και συνδέονται με διάφορα οφέλη για την υγεία.

Πώς ωφελεί την υγεία η μαύρη σοκολάτα;

Το κακάο είναι πλούσιο σε φλαβανόλες, οι οποίες φαίνεται να συμβάλλουν στην προστασία της καρδιάς. Μάλιστα, η μαύρη σοκολάτα περιέχει έως και δύο με τρεις φορές περισσότερα στερεά συστατικά κακάο πλούσια σε φλαβανόλες σε σύγκριση με τη σοκολάτα γάλακτος.

Συμβάλλει στη σωστή κυκλοφορία του αίματος

Οι φλαβανόλες ενισχύουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στο ενδοθήλιο, δηλαδή στο εσωτερικό τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων. Το μονοξείδιο του αζώτου βοηθά τα αγγεία να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται, διευκολύνοντας τη ροή του αίματος και συμβάλλοντας στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη

Μελέτες μικρής διάρκειας έχουν δείξει ότι οι φλαβανόλες του κακάο ενδέχεται να βελτιώνουν την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

Συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένες μελέτες παρατήρησης που έχουν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση κακάο και την καρδιαγγειακή υγεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη στους Κούνα, έναν απομονωμένο πληθυσμό που ζει στις ακτές της Καραϊβικής στον Παναμά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν εξαιρετικά σπάνια στην κοινότητα, ακόμη και στους ηλικιωμένους, παρά την αυξημένη κατανάλωση αλατιού. Οι κάτοικοι κατανάλωναν παραδοσιακά περισσότερα από πέντε φλιτζάνια κακάο ημερησίως, το οποίο ήταν πλούσιο σε φλαβανόλες.

Όταν μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε σε αστικά κέντρα και άλλαξε τις διατροφικές του συνήθειες, τα περιστατικά υπέρτασης αυξήθηκαν. Παράλληλα, οι κάτοικοι των νησιών εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα φλαβανολών στα ούρα και χαμηλότερα ποσοστά θανάτων από καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και διαβήτη σε σύγκριση με όσους ζούσαν στις πόλεις.

Άλλες μελέτες έχουν επίσης συσχετίσει την καθημερινή κατανάλωση περίπου 6 γραμμαρίων κακάο ή σοκολάτας, δηλαδή ενός έως δύο μικρών κομματιών, με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και θνησιμότητας. Τα οφέλη αυτά ενδέχεται να σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της φλεγμονής.

Πόση μαύρη σοκολάτα μπορείτε να καταναλώνετε;

Παρά τα οφέλη της, η μαύρη σοκολάτα χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωση. Είναι αρκετά θερμιδογόνα τρόφιμο, καθώς ένα κομμάτι περίπου 28 γραμμαρίων αποδίδει 150-170 θερμίδες. Επομένως, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του σωματικού βάρους.

Παράλληλα, περιέχει μέτρια ποσότητα κορεσμένων λιπαρών, τα οποία σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα. Ωστόσο, οι προστατευτικές ιδιότητες των φλαβανολών φαίνεται να υπερτερούν των συγκεκριμένων κινδύνων, όταν η σοκολάτα καταναλώνεται με μέτρο.

Επιλέγοντας μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και περιορίζοντας την ποσότητα που καταναλώνετε, μπορείτε να απολαμβάνετε τη γεύση της και παράλληλα να επωφελείστε από τα θρεπτικά συστατικά της.

Πώς να επιλέγετε και να αποθηκεύετε τη μαύρη σοκολάτα

Για να επωφεληθείτε περισσότερο από τις φλαβανόλες, προτιμήστε μαύρη σοκολάτα με περιεκτικότητα σε κακάο τουλάχιστον 70%. Έχετε, ωστόσο, υπόψη ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό του κακάο τόσο πιο έντονη και πικρή γίνεται η γεύση της.

Για τη σωστή αποθήκευσή της:

Φυλάξτε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία περίπου 18-21°C. Τοποθετήστε τη σε καλά κλεισμένο δοχείο, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία. Αποφύγετε το ψυγείο, καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μιας λευκής επίστρωσης στην επιφάνειά της, γνωστής ως chocolate bloom.

Η συγκεκριμένη αλλοίωση στην εμφάνιση οφείλεται στην κρυστάλλωση ή τη μετακίνηση σακχάρων στην επιφάνεια της σοκολάτας. Δεν επηρεάζει τη γεύση της, αλλά την κάνει λιγότερο ελκυστική οπτικά.

Εφόσον αποθηκεύεται σωστά, η μαύρη σοκολάτα μπορεί να διατηρηθεί έως και δύο χρόνια.

Υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για το κακάο και τη μαύρη σοκολάτα που αξίζει να γνωρίζετε...

Η επεξεργασία επηρεάζει τα αντιοξειδωτικά: Το κακάο μερικές φορές υφίσταται επεξεργασία με αλκαλικές ουσίες, γνωστή ως ολλανδική μέθοδος (Dutch processing), προκειμένου να αποκτήσει πιο ήπια γεύση και πιο σκούρο χρώμα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μειώνει σημαντικά την περιεκτικότητά του σε φλαβανόλες. Το φυσικό κακάο, που μπορείτε να βρείτε στα ράφια με τα υλικά ζαχαροπλαστικής, διατηρεί μεγαλύτερο μέρος τους.

Περιέχει καφεΐνη: Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό κακάο στη σοκολάτα τόσο μεγαλύτερη είναι και η περιεκτικότητά της σε καφεΐνη. Περίπου 57 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας με 70% κακάο περιέχουν περίπου 50-60 mg καφεΐνης. Αντίθετα, ένα φλιτζάνι καφέ περίπου 240 ml περιέχει 100-200 mg.

Δεν χρειάζεται να πετάξετε τη σοκολάτα που έχει ασπρίσει: Εάν εμφανιστεί η χαρακτηριστική λευκή επίστρωση, μπορείτε να τη λιώσετε, να την ανακατέψετε καλά και να την αφήσετε να κρυώσει σταδιακά, ώστε να στερεοποιηθεί ξανά.

Η παραγωγή της συνδέεται με εργασιακά ζητήματα: Η καλλιέργεια, η συγκομιδή και η μεταφορά του κακάο απαιτούν εντατική εργασία και σε ορισμένες χώρες συνδέονται με χαμηλές αμοιβές ή ακόμη και με παιδική εργασία. Επιλέγοντας σοκολάτες με πιστοποίηση Δίκαιου Εμπορίου (Fair Trade), υποστηρίζετε πρακτικές που προωθούν δίκαιες αμοιβές και αποκλείουν την παιδική εργασία.

Η μαύρη σοκολάτα λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μια απολαυστική προσθήκη στην καθημερινή διατροφή σας. Προτιμήστε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, δώστε προσοχή στην ποιότητά τους και απολαύστε τα με μέτρο, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.