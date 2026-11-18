Ο χυμός ροδιού δεν είναι ο μόνος που μπορεί να σας βοηθήσει εάν έχετε προβλήματα με την αρτηριακή σας πίεση .

Μία ποικιλία τροφών μπορεί να αποτελέσει τον «σύμμαχό» σας στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και στην διατήρηση της καλής υγείας της καρδιάς μακροπρόθεσμα. Ας δούμε ποιες είναι αυτές.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Όπως και τα ρόδια, τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά (για παράδειγμα το kale και το σπανάκι) είναι πλούσια σε φυσικά νιτρικά άλατα, σύμφωνα με τον Geoffrey Abbott, PhD, καθηγητή Φυσιολογίας και Βιοφυσικής στην Ιατρική Σχολή του UC Irvine. Ο οργανισμός μετατρέπει τα νιτρικά άλατα σε μονοξείδιο του αζώτου, ένα μόριο-κλειδί που εμπλέκεται στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

«Το μονοξείδιο του αζώτου διαχέεται στα κύτταρα των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, όπου ενεργοποιεί ένα ένζυμο που ονομάζεται διαλυτή γουανυλική κυκλάση», δήλωσε ο Abbott στο περιοδικό Health. Αυτό προκαλεί χαλάρωση «των λείων μυϊκών ινών των αγγείων και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που μπορεί, με τη σειρά του, να μειώσει την αγγειακή αντίσταση και να χαμηλώσει την αρτηριακή πίεση», πρόσθεσε.

Μπανάνες

Τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, όπως οι μπανάνες, βοηθούν τον οργανισμό να αποβάλει το νάτριο, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, ανέφερε η Liz Weinandy, MPH, RDN, LD, εγγεγραμμένη διαιτολόγος-διατροφολόγος και εκπαιδεύτρια στο The Ohio State University Wexner Medical Center.

«Όταν η αρτηριακή πίεση είναι υψηλή, ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει περισσότερο νάτριο», τόνισε στο Health. «Η κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε κάλιο ενισχύει αυτή τη διαδικασία, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων», συμπλήρωσε.

Παντζάρια

Τα παντζάρια είναι πλούσια σε δύο στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε υγιή επίπεδα: τα διατροφικά νιτρικά άλατα και το κάλιο, δήλωσε η Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, CDN, διαιτολόγος με εξειδίκευση στην προληπτική καρδιολογία στην EntirelyNourished.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο χυμός παντζαριού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 4 έως 10 mmHg σε ενήλικες με υψηλή αρτηριακή πίεση ή προϋπέρταση, ανέφερε η Routhenstein.

Βρώμη

Η βρώμη είναι πλούσια σε έναν τύπο διαλυτών φυτικών ινών που ονομάζονται β-γλυκάνες. Αυτές σχηματίζουν μια μορφή γέλης στο έντερο, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλει τη χοληστερόλη, εξήγησε ο Abbott. Η τακτική κατανάλωση βρώμης μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης, γεγονός που ενδέχεται να «συμβάλει στη μείωση της συσσώρευσης αθηρωματικής πλάκας και στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε πιο υγιή επίπεδα», ανέφερε.

Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το αν η βρώμη μειώνει άμεσα την αρτηριακή πίεση είναι αντικρουόμενα, σημείωσε η Weinandy. «Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η βρώμη ωφελεί την αρτηριακή πίεση μειώνοντάς την, ενώ άλλες δεν δείχνουν καμία επίδραση», είπε. «Υπάρχουν επίσης μελέτες που καταδεικνύουν όφελος για το ένα φύλο, αλλά όχι για το άλλο», διευκρίνισε.

Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί, είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα —συγκεκριμένα σε EPA και DHA—, δήλωσε η Routhenstein. Αυτά τα υγιεινά λιπαρά βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, διευκολύνοντας έτσι τη ροή του αίματος.

«Η τακτική κατανάλωση λιπαρών ψαριών —τουλάχιστον δύο με τρεις μερίδες την εβδομάδα— συνδέεται με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, βελτιωμένο λιπιδαιμικό προφίλ και πιο υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης», πρόσθεσε η ίδια στο Health.

Ο Abbott αναφέρθηκε σε μια μετα-ανάλυση, σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη περίπου δύο έως τριών γραμμαρίων EPA και DHA ημερησίως μπορεί να επιφέρει μια μέτρια μείωση της αρτηριακής πίεσης, ιδίως σε άτομα με μη θεραπευμένη υπέρταση.

Μαύρη σοκολάτα

Η μέτρια κατανάλωση μαύρης σοκολάτας —ειδικά εκείνων με περιεκτικότητα σε κακάο 70% ή περισσότερο— έχει συνδεθεί με μικρές αλλά σημαντικές μειώσεις στην αρτηριακή πίεση, δήλωσε η Jacqueline Vernarelli, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο Sacred Heart. Η ίδια αποδίδει αυτή την επίδραση κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητα του κακάο σε ενώσεις που ονομάζονται φλαβανόλες.

«Οι φλαβανόλες του κακάο καθιστούν τις αρτηρίες πιο εύκαμπτες και λιγότερο άκαμπτες, μειώνοντας έτσι την αντίσταση στη ροή του αίματος», εξήγησε η Vernarelli στο Health. Επιπλέον, ενδέχεται να προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία από την οξειδωτική βλάβη, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να διαστέλλονται και να ανταποκρίνονται σε μεταβολές της πίεσης.