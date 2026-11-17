«Η έγκαιρη διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στον εμβολιασμό αποτελούν για τη ΒΙΑΝΕΞ και την εταιρεία Sanofi ύψιστη προτεραιότητα», σημειώνει η φαρμακευτική.

Μετά την επιστολή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ σχετικά με τις ποσότητες των αντιγριπικών εμβολίων vaxigrip των οποίων εκκρεμεί η παράδοση βάση των περσινών προπαραγγελιών των φαρμακείων, η φαρμακευτική προχώρησε σε διευκρινίσεις.

Σε απάντησή της προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η ΒΙΑΝΕΞ αρχικά επισημαίνει ότι «κατανοεί πλήρως την ανησυχία του σχετικά με τις εκκρεμείς παραδόσεις του αντιγριπικού εμβολίου Vaxigrip TIV στα φαρμακεία της χώρας», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «ο λόγος που το 2026 δεν ακολουθείται αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα με το 2025 οφείλεται κυρίως σύμφωνα με τον παραγωγό, στους παρακάτω σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες:

- Την ανάγκη ενσωμάτωσης τριών νέων στελεχών σε σύγκριση με τη σύνθεση του εμβολίου γρίπης του προηγούμενου έτους.

- Την καθυστερημένη ταυτοποίηση του υποψήφιου στελέχους B.

- Την καθυστερημένη αποστολή του στελέχους αναφοράς στους παρασκευαστές.

- Την καθυστερημένη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αντιδραστηρίων.

Οι παραπάνω εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και την εφοδιαστική αλυσίδα σε διεθνές επίπεδο».

Επίσης, η ΒΙΑΝΕΞ εξηγεί ότι «παρά τις παραπάνω προκλήσεις, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εκκρεμείς επιβεβαιωμένες ποσότητες να παραδοθούν από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και μέχρι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 μέσω των συνεργαζόμενων φαρμακαποθηκών».

Η ΒΙΑΝΕΞ καταλήγει προσθέτοντας ότι «παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φαρμακείων και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Η επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τη ΒΙΑΝΕΞ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε αποστείλει στις 13 Νοεμβρίου 2026 στην ΒΙΑΝΕΞ την παρακάτω επιστολή:

«Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δέχεται συνεχώς αναφορές από φαρμακοποιούς για καθυστερήσεις στην παράδοση των υπολοίπων ποσοτήτων αντιγριπικών εμβολίων Vaxigrip, τα οποία είχαν παραγγελθεί από πέρυσι, καθόσον εκκρεμεί ακόμα το 40% των προπαραγγελιών.

Καθώς διανύουμε την καρδιά της αντιγριπικής εμβολιαστικής περιόδου, οι καθυστερήσεις δυσχεραίνουν τον έγκαιρο εμβολιασμό των πολιτών που προσέρχονται στα φαρμακεία, ιδίως όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Δεδομένου ότι το εμβόλιο Vaxigrip είναι το κύριο αντιγριπικό εμβόλιο που διατίθεται στα φαρμακεία σε μεγαλύτερες ποσότητες για τον ετήσιο εμβολιασμό του πληθυσμού, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα, σε συνεργασία με τις φαρμακαποθήκες, στην παράδοση στα φαρμακεία όλων των ποσοτήτων που εκκρεμούν».