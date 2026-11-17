Μερικές φορές η επιλογή του σωστού πρωινού μπορεί να εξελιχθεί σε … δύσκολη «υπόθεση». Ωστόσο, όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς, τα πράγματα είναι πιο απλά απ’ όσο νομίζουμε. «Τόσο τα αυγά όσο και η βρώμη μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας διατροφής φιλικής για την καρδιά. Ωστόσο, η βρώμη υπερτερεί ελαφρώς όσον αφορά την υγεία της καρδιάς, καθώς υπάρχουν δεκάδες μελέτες που τεκμηριώνουν την επίδρασή της στα επίπεδα της χοληστερόλης, ενώ τα στοιχεία αυτά έχει εγκρίνει επίσημα και ο FDA», επισημαίνει το EatingWell.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσετε εντελώς τα αυγά από τη διατροφή σας. Μπορείτε να εντάξετε και τα δύο τρόφιμα σε ένα πρόγραμμα διατροφής πλούσιο σε φυτικές ίνες και χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά και πρόσθετα σάκχαρα, ενισχύοντας έτσι την υγεία της καρδιάς. Μάλιστα, ένας εξαιρετικός τρόπος για να κάνετε τη βρώμη πιο χορταστική είναι να τη συνοδεύσετε με βρασμένα ή σκραμπλ αυγά, όπως προτείνει το EatingWell.

Τα οφέλη του αυγού στην υγεία

Νεότερες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η χοληστερίνη που περιέχεται στα αυγά δεν είναι απαραίτητα ο παράγοντας που αυξάνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Γι’ αυτό στους περισσότερους ανθρώπους η κατανάλωση αυγών δεν αυξάνει τη χοληστερίνη.

«Σε μια τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη του 2025, ενήλικες ακολούθησαν τρία διαφορετικά διατροφικά σχήματα, διάρκειας πέντε εβδομάδων το καθένα. Σε σύγκριση με μια δίαιτα ελέγχου —η οποία ήταν πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και περιόριζε την κατανάλωση σε ένα αυγό την εβδομάδα—, μια δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, που περιλάμβανε δύο αυγά ημερησίως, οδήγησε σε μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης. Αντιθέτως, μια δίαιτα χωρίς αυγά και χαμηλή σε χοληστερόλη, η οποία ωστόσο παρέμενε πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, δεν επέφερε σημαντική μείωση της LDL», τονίζει το EatingWell. Σε μια άλλη μικρή μελέτη με συμμετέχοντες που παρουσίαζαν υπερλιπιδαιμία (υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), η κατανάλωση δύο αυγών την ημέρα —στο πλαίσιο μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά— για διάστημα οκτώ εβδομάδων, δεν επηρέασε αρνητικά τη χοληστερόλη ή άλλους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, και οι δύο μελέτες ήταν μικρής κλίμακας και χρηματοδοτήθηκαν από το Egg Nutrition Center. Και οι δύο μελέτες υποδεικνύουν ότι, όταν η συνολική διατροφή είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, τα αυγά δεν φαίνεται να αυξάνουν τη χοληστερόλη. «Τα αυγά δεν θεωρούνται πλέον τροφή που πρέπει να αποφεύγουν οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι, ειδικά όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο ενός συνολικά υγιεινού διατροφικού προτύπου», αναφέρει η διαιτολόγος - διατροφολόγος Lauren Manaker, M.S., RDN, LD.

Τα οφέλη της βρώμης στην υγεία

Η βρώμη είναι ευεργετική για την υγεία της καρδιάς. Μάλιστα, συγκαταλέγεται στα ελάχιστα τρόφιμα, τα οποία ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναγνωρίζει ως ωφέλιμα για την καρδιά, χάρη σε έναν ειδικό τύπο διαλυτών φυτικών ινών που περιέχουν και ονομάζεται β-γλυκάνη. Σύμφωνα με έρευνες που τεκμηριώνουν αυτόν τον ισχυρισμό, η καθημερινή πρόσληψη τουλάχιστον 3 γραμμαρίων β-γλυκάνης από βρώμη ολικής άλεσης —στο πλαίσιο μιας διατροφής χαμηλής σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη— ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

«Οι διαλυτές φυτικές ίνες συμβάλλουν στη μείωση της LDL —της λεγόμενης "κακής" χοληστερόλης— απομακρύνοντάς την από την κυκλοφορία του αίματος», εξηγεί η διαιτολόγος Kolesa Vivar. «Όταν η β-γλυκάνη έρχεται σε επαφή με υγρά στον πεπτικό σωλήνα, σχηματίζει μια παχύρρευστη γέλη, που εγκλωβίζει τα χολικά οξέα —τα οποία παράγει ο οργανισμός από τη χοληστερόλη— και τα αποβάλλει από το σώμα. Καθώς τα διαθέσιμα χολικά οξέα μειώνονται, το ήπαρ αντλεί χοληστερόλη LDL από την κυκλοφορία του αίματος για να παράγει νέα χολικά οξέα, συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στη μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο αίμα», γράφει το EatingWell.

Το όφελος αυτό υποστηρίζεται από πλήθος ερευνών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης ανασκόπησης 59 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών. Οι συμμετέχοντες στις μελέτες —κυρίως άτομα με υψηλή χοληστερόλη ή παχυσαρκία— που κατανάλωναν βρώμη, παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν, με την LDL να μειώνεται κατά μέσο όρο περίπου κατά 11 mg/dL (0,29 mmol/L).