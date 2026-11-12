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Μάριος Θεμιστοκλέους για εποχιακές ιώσεις: «Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΣΥ»

Πολιτική Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους για εποχιακές ιώσεις: «Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΣΥ»
Eurokinissi/Δανάη Δαυλοπούλου
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 12:53

Στην ετοιμότητα του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των εποχιακών ιώσεων αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στον εμβολιασμό κατά της γρίπης και του κορωνοϊού, στην εικόνα των περιστατικών εποχιακών ιώσεων και στην ετοιμότητα του ΕΣΥ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ACTION24», και στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ» με τους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου. Παράλληλα, μίλησε για την κατάσταση της υγείας των παιδιών και των ενηλίκων μετά το περιστατικό σε πισίνα, τις προϋποθέσεις χορήγησης φαρμάκων για την απώλεια βάρους και τους κινδύνους από μη αδειοδοτημένα σκευάσματα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της σωματικής άσκησης για την υγεία. Ας δούμε τι είπε αναλυτικά:

Αναφορικά με το συμβάν στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Ο κ. Θεμιστοκλέους διαβεβαίωσε ότι: «Τα παιδιά είναι καλά. Έλαβαν εξιτήριο και τα παιδιά και οι ενήλικες. Τα παιδιά εξετάστηκαν στο Παίδων και οι ενήλικες στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ τα συμπτώματα αφορούσαν κυρίως το αναπνευστικό, με ενόχληση στο ανώτερο αναπνευστικό». Ο Υφυπουργός Υγείας επισήμανε ότι: «υπήρξε μια πολύ γρήγορη αντίδραση, τόσο από τα εκπαιδευτήρια όσο και από το ΕΚΑΒ, και όλα πήγαν καλά». Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις λειτουργίας των δημόσιων πισινών, υπογράμμισε ότι: «υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται».

Αναφορικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι: «ο Νοέμβριος είναι η καταλληλότερη περίοδος για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων αναμένεται τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ιδιαίτερα στα άτομα άνω των 60 ετών, στις ευπαθείς ομάδες και στους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα», τονίζοντας την ανάγκη να εμβολιαστούν για να προστατευτούν. «Η γρίπη στους περισσότερους προκαλεί μια παροδική ταλαιπωρία, υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που μπορεί να έχουμε σοβαρή επιπλοκή». Υπογράμμισε ότι η προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές αποτελεί βασικό όφελος του εμβολιασμού και τόνισε: «Εμβολιαζόμαστε για να προστατευτούμε».

Αναφερόμενος στη διαδικασία, σημείωσε ότι: «το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να γίνει δωρεάν στα φαρμακεία χωρίς συνταγή, ενώ για το ενισχυμένο εμβόλιο για τα άτομα άνω των 65 ετών απαιτείται συνταγή γιατρού. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όσοι πρέπει να εμβολιαστούν και κατά του κορωνοϊού μπορούν να κάνουν τα δύο εμβόλια την ίδια ημέρα. Για την πορεία του εμβολιασμού, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «η εικόνα βρίσκεται περίπου στα περσινά επίπεδα, με ενδείξεις ελαφράς αύξησης».

Σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων για την απώλεια βάρους και τη συνταγογράφησή τους

Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι: «η λήψη των συγκεκριμένων φαρμάκων προϋποθέτει απόφαση του γιατρού και έλεγχο των ενδείξεων χορήγησής τους. Πρέπει να του το πει ο γιατρός του ότι τηρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να το πάρει». Αναφερόμενος στις ανησυχίες για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, τόνισε: «Δεν υπάρχει σκεύασμα το οποίο να μην έχει παρενέργειες. Τα σκευάσματα αυτά όμως είναι ασφαλή». Ο Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, ο οποίος θα αποφασίσει, ξέροντας το ιστορικό μας, ξέροντας τι φάρμακα παίρνουμε, τι άλλες παθήσεις έχουμε, αν είμαστε ασφαλείς να το πάρουμε ή όχι». Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η γνώση του ιστορικού και η παρακολούθηση είναι απαραίτητες και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Αναφορικά με την ιχνηλάτηση των φαρμάκων

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διακίνηση φαρμάκων εκτός των προβλεπόμενων καναλιών, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Ξέρουμε πλήρως την πορεία. Είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδρομής ενός φαρμάκου μεταξύ φαρμακαποθηκών και χωρών. Η δυνατότητα αυτή δυσχεραίνει τη διακίνησή του εκτός της προβλεπόμενης αλυσίδας». Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους από σκευάσματα που διαφημίζονται χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη αδειοδότηση ή να επιτελούν τη δράση που υπόσχονται, χαρακτηρίζοντας τη χρήση παράνομων ουσιών «εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή των πολιτών». Επανέλαβε: «οι πολίτες να απευθύνονται στον γιατρό τους πριν από τη λήψη οποιουδήποτε σχετικού σκευάσματος. Ρωτάμε τον γιατρό μας. Είναι το πιο σημαντικό από όλα».

Σχετικά με την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του ιογενούς φορτίου

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «καταγράφεται μια ήπια αύξηση των περιστατικών, την οποία συνέδεσε με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την πρωιμότερη έναρξη της εποχικής κυκλοφορίας των ιώσεων. Για την εικόνα στα νοσοκομεία, διευκρίνισε: «Υπάρχουν περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία. Λίγα περιστατικά αυτή τη στιγμή». Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας». Ερωτηθείς για την προετοιμασία ενόψει της αναμενόμενης αύξησης των κρουσμάτων τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ο Υφυπουργός Υγείας τόνισε: «Είμαστε σε ετοιμότητα. Πλέον και η γρίπη και ο κορονοϊός είναι εντός της καθημερινότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Αναφερόμενος στην εμπειρία από την πανδημία, υπογράμμισε: «Έχει αποκτήσει και το σύστημα μια πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει αποκτήσει και τις δυνατότητες να μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις».

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2026 - 13:01

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