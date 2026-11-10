Οσομπούκο κρασάτο στη κατσαρόλα - Απλή συνταγή, πλούσιο αποτέλεσμα

Το οσομπούκο είναι ένα ιδιαίτερα νόστιμο κομμάτι κρέατος, που γίνεται τρυφερό και ζουμερό όταν μαγειρεύεται αργά στην κατσαρόλα. Σε αυτή τη συνταγή, το κόκκινο κρασί, η ντομάτα και τα αρωματικά μπαχαρικά δημιουργούν μια πλούσια, μελωμένη σάλτσα που απογειώνει τη γεύση του. Πρόκειται για ένα χορταστικό και αρωματικό πιάτο, ιδανικό για το κυριακάτικο τραπέζι, που μπορείτε να συνοδεύσετε με πατάτες και φέτα.

Υλικά

4 τμχ οσομπούκο

2 μεσαίου μεγέθους καρότα

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι

4 τμχ αστεροειδής γλυκάνισος

Αλάτι πιπέρι

1 κανελλόξυλο

Λίγο τριμμένο γαρύφαλλο

300 μλ κόκκινο ξηρό κρασί

Ελαιόλαδο

Λίγο αλεύρι για να αλευρώσετε το κρέας

1 συσκευασία χυμό ντομάτας ή 1 συσκευασία κονκασέ

Εκτέλεση

Ξεκινήστε ψιλοκόβοντας το κρεμμύδι και τα καρότα. Αφήστε τα στην άκρη και ετοιμάστε το κρέας. Αλατοπιπερώστε το και περάστε το ελαφρώς από το αλεύρι. Σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ρίξτε λίγο ελαιόλαδο, ίσα για το σοτάρισμα. Μόλις το λάδι ζεσταθεί αρκετά, σοτάρετε το κρέας για 3 λεπτά από κάθε πλευρά.

Αφού σοταριστεί το κρέας, βγάλτε το από την κατσαρόλα και προσθέστε το κρεμμύδι και τα καρότα. Σοτάρετέ τα καλά και στη συνέχεια ξαναβάλτε το κρέας στην κατσαρόλα. Σε αυτό το σημείο, προσθέστε το κρασί και περιμένετε να εξατμιστεί το αλκοόλ προτού προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέστε τον γλυκάνισο, το ξυλάκι κανέλας και το γαρύφαλλο και αλατοπιπερώστε ξανά. Συμπληρώστε με τον χυμό ντομάτας και σχεδόν 1 λίτρο καυτό νερό.

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία και αφήστε το κρέας να σιγοβράσει, ώστε να γίνει τρυφερό και να μη βγει σκληρό. Υπολογίστε περίπου 1,5 ώρα μαγειρέματος. Στο ενδιάμεσο, ελέγχετε το κρέας και, αν δείτε ότι είναι έτοιμο, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Διαφορετικά, αφήστε το να μαγειρευτεί λίγο περισσότερο.

Σερβίρετε το οσομπούκο με πατάτες και φέτα.

Πηγή: Μαίρη Κωστόπουλου / Cookpad