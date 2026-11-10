ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οσομπούκο κρασάτο στη κατσαρόλα - Απλή συνταγή, πλούσιο αποτέλεσμα

Ευ Ζην
Οσομπούκο κρασάτο στη κατσαρόλα - Απλή συνταγή, πλούσιο αποτέλεσμα
Μαίρη Κωστόπουλου / Cookpad
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 06:29

Συνταγή για οσομπούκο με μια σάλτσα που απογειώνει το αποτέλεσμα.

Το οσομπούκο είναι ένα ιδιαίτερα νόστιμο κομμάτι κρέατος, που γίνεται τρυφερό και ζουμερό όταν μαγειρεύεται αργά στην κατσαρόλα. Σε αυτή τη συνταγή, το κόκκινο κρασί, η ντομάτα και τα αρωματικά μπαχαρικά δημιουργούν μια πλούσια, μελωμένη σάλτσα που απογειώνει τη γεύση του. Πρόκειται για ένα χορταστικό και αρωματικό πιάτο, ιδανικό για το κυριακάτικο τραπέζι, που μπορείτε να συνοδεύσετε με πατάτες και φέτα.

Υλικά

  • 4 τμχ οσομπούκο
  • 2 μεσαίου μεγέθους καρότα
  • 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
  • 4 τμχ αστεροειδής γλυκάνισος
  • Αλάτι πιπέρι
  • 1 κανελλόξυλο
  • Λίγο τριμμένο γαρύφαλλο
  • 300 μλ κόκκινο ξηρό κρασί
  • Ελαιόλαδο
  • Λίγο αλεύρι για να αλευρώσετε το κρέας
  • 1 συσκευασία χυμό ντομάτας ή 1 συσκευασία κονκασέ

Εκτέλεση

  • Ξεκινήστε ψιλοκόβοντας το κρεμμύδι και τα καρότα. Αφήστε τα στην άκρη και ετοιμάστε το κρέας. Αλατοπιπερώστε το και περάστε το ελαφρώς από το αλεύρι. Σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ρίξτε λίγο ελαιόλαδο, ίσα για το σοτάρισμα. Μόλις το λάδι ζεσταθεί αρκετά, σοτάρετε το κρέας για 3 λεπτά από κάθε πλευρά.
  • Αφού σοταριστεί το κρέας, βγάλτε το από την κατσαρόλα και προσθέστε το κρεμμύδι και τα καρότα. Σοτάρετέ τα καλά και στη συνέχεια ξαναβάλτε το κρέας στην κατσαρόλα. Σε αυτό το σημείο, προσθέστε το κρασί και περιμένετε να εξατμιστεί το αλκοόλ προτού προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.
  • Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέστε τον γλυκάνισο, το ξυλάκι κανέλας και το γαρύφαλλο και αλατοπιπερώστε ξανά. Συμπληρώστε με τον χυμό ντομάτας και σχεδόν 1 λίτρο καυτό νερό.
  • Χαμηλώστε τη θερμοκρασία και αφήστε το κρέας να σιγοβράσει, ώστε να γίνει τρυφερό και να μη βγει σκληρό. Υπολογίστε περίπου 1,5 ώρα μαγειρέματος. Στο ενδιάμεσο, ελέγχετε το κρέας και, αν δείτε ότι είναι έτοιμο, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Διαφορετικά, αφήστε το να μαγειρευτεί λίγο περισσότερο.
  • Σερβίρετε το οσομπούκο με πατάτες και φέτα.

Πηγή: Μαίρη Κωστόπουλου / Cookpad

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 02:39

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή
Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή 08 Νοεμβρίου 2026
Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού 09 Νοεμβρίου 2026
Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι

Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι

Ευ Ζην
Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

Ευ Ζην
Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή

Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή

Ευ Ζην
Πρασόπιτα χωρίς φύλλο - Εύκολη συνταγή με γιαούρτι

Πρασόπιτα χωρίς φύλλο - Εύκολη συνταγή με γιαούρτι

Ευ Ζην
Ζύμη για πίτσα με ελάχιστα υλικά που έχετε στο σπίτι - Πανεύκολη συνταγή

Ζύμη για πίτσα με ελάχιστα υλικά που έχετε στο σπίτι - Πανεύκολη συνταγή

Ευ Ζην
Τι είναι αυτό που κάνει μια μοσχαρίσια μπριζόλα υγιεινή

Τι είναι αυτό που κάνει μια μοσχαρίσια μπριζόλα υγιεινή

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η νέα εποχή στην αντιγήρανση – Το ζητούμενο είναι ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες;
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:45
Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:17
Η εργασία σε βάρδιες συνδέεται με προβλήματα υγείας – Οι νέες οδηγίες των ειδικών
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 13:22
Καρκίνος πνεύμονα: Σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και τις νέες θεραπείες
Μελέτες
10/11/2026 - 13:20
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα – Πάνω από 250 κρούσματα μέσα σε 3 ημέρες
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:46
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Η λίστα με τα 15 απαραίτητα
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:18
Καρδιά: Νέα θεραπεία mRNA «ξυπνά» τα κύτταρα του καρδιακού μυός για την αποκατάσταση βλαβών
Μελέτες
10/11/2026 - 11:41
ΕΟΦ: Διακόπτεται οριστικά από 1η Μαρτίου 2027 η κυκλοφορία του Tegsedi στην ΕΕ
Φάρμακο
10/11/2026 - 10:54
Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Στο εδώλιο 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση εμπορίας βρεφών
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 10:32
Εγκεφαλικό: Ο κίνδυνος είναι 72% αυξημένος νωρίς το πρωί – Τι να προσέξετε
Μελέτες
10/11/2026 - 09:32
5 φυτικές τροφές που είναι απροσδόκητα πλούσιες σε σίδηρο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 08:14
Τι είναι πιο σημαντικό για την απώλεια βάρους, η διατροφή ή η άσκηση;
Ευ Ζην
10/11/2026 - 06:45
Οσομπούκο κρασάτο στη κατσαρόλα - Απλή συνταγή, πλούσιο αποτέλεσμα
Ευ Ζην
10/11/2026 - 06:29
Καούρες: 8 απλές συμβουλές από έναν γαστρεντερολόγο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 06:11
Νέοι υποκλάδοι της γρίπης κυριαρχούν στην Ευρώπη - Τι δείχνει η έκθεση του ECDC
Μελέτες
10/11/2026 - 06:00
Μεγάλη μελέτη συνδέει φάρμακα για την οστεοπόρωση με 24% μικρότερο κίνδυνο άνοιας
Μελέτες
09/11/2026 - 20:00
Η άσκηση που μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση
Ευ Ζην
09/11/2026 - 19:31
Μήλα ή σταφύλια: Ποια είναι καλύτερα για το σάκχαρο;
Ευ Ζην
09/11/2026 - 18:48
ΙΣΠ: «Δεν μπορεί η επιστημονική κρίση του γιατρού να τίθεται σε ψηφοφορία»
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 18:24
«My NutriPath»: Δωρεάν Διατροφολόγος για τους ασθενείς στη θεραπεία παχυσαρκίας
Επιχειρείν
09/11/2026 - 17:56
ΕΟΦ: Τα 344 φάρμακα που λείπουν από τα ελληνικά φαρμακεία
Φάρμακο
09/11/2026 - 16:54
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες με προγεμισμένες σύριγγες μιας χρήσης
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 16:43
Άνοια: Το προειδοποιητικό σημάδι που μπορεί να παρατηρήσετε όταν ανεβαίνετε τα σκαλιά
Ευ Ζην
09/11/2026 - 16:08
Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τη μοναξιά δεν είναι αντικοινωνικοί, απλά σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο
Ευ Ζην
09/11/2026 - 15:41
Κύθνος: Νέα προκήρυξη για θέση γιατρού με 2.500 ευρώ μηνιαίο επίδομα
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 15:33
ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας αντιεμετικού φαρμάκου για καρκινοπαθείς
Φάρμακο
09/11/2026 - 14:24
Καρκίνος μαστού και ζάχαρη: Η ποσότητα που αυξάνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μελέτες
09/11/2026 - 13:43
Ηράκλειο: Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 95χρονη, η οποία φιλοξενούνταν σε δομή
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 13:06
Πώς μπορώ να καθαρίσω τους λεκέδες από τα σουέτ παπούτσια
Ευ Ζην
09/11/2026 - 12:38
Ψωριασική αρθρίτιδα: Το 58% των ασθενών κλινικής δοκιμής παρουσίασε βελτιώσεις με το Icotyde
Φάρμακο
09/11/2026 - 11:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ