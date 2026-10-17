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Συνταγή για χειροποίητο ψωμί μόνο με 4 υλικά

Ευ Ζην
Συνταγή για χειροποίητο ψωμί μόνο με 4 υλικά
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Ελένη Νικολαδού
Σάββατο, 17/10/2026 - 06:30
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Αν θέλετε να φτιάξετε το δικό σας σπιτικό τραγανό ψωμί, τότε αξίζει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή.

Αν πάντα θέλατε να δοκιμάσετε να φτιάξετε σπιτικό ψωμί, αλλά σας φαινόταν δύσκολο, αυτή η συνταγή είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Το συγκεκριμένο χειροποίητο ψωμί, γνωστό ως artisan bread, ξεχωρίζει για τη ρουστίκ εμφάνισή του, τη γεμάτη γεύση, την ελαφρώς τραγανή κόρα και την ελαστική, αφράτη ψίχα του, που θυμίζει τσιαπάτα ή γαλλική μπαγκέτα.

Δεν χρειάζεστε ειδικές φόρμες, μίξερ ή προζύμι, ενώ δεν απαιτείται ούτε ζύμωμα. Αρκεί να ανακατέψετε τα υλικά, να αφήσετε τη ζύμη να φουσκώσει και να ακολουθήσετε τα απλά βήματα της συνταγής. Μάλιστα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη γεύση προσθέτοντας μυρωδικά, μπαχαρικά, τυριά ή ξηρούς καρπούς.

Το αποτέλεσμα είναι ένα φρεσκοψημένο ψωμί που συνοδεύει ιδανικά σούπες, σάλτσες, ντιπ και κάθε είδους γεύμα. Μπορείτε ακόμη να το χρησιμοποιήσετε για να ετοιμάσετε σκορδόψωμο ή σπιτικά κρουτόν.

Τα 4 υλικά που θα χρειαστείτε

Για να πετύχετε την επιθυμητή υφή, επιλέξτε μια ζύμη με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Σε αντίθεση με τις πιο πλούσιες ζύμες, που περιέχουν βούτυρο ή αυγά, η συγκεκριμένη βασίζεται σε τέσσερα απλά υλικά.

1. Αλεύρι για ψωμί

Προτιμήστε αλεύρι ειδικό για την παρασκευή ψωμιού, καθώς περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ελαστικής και μαστιχωτής ψίχας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλλά η υφή ενδέχεται να διαφέρει.

2. Ξηρή μαγιά

Η μαγιά βοηθά τη ζύμη να φουσκώσει και συμβάλλει στη δημιουργία της χαρακτηριστικής εσωτερικής δομής του ψωμιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ενεργή ξηρή μαγιά, εφόσον είναι αυτή που έχετε διαθέσιμη, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης.

3. Αλάτι

Είναι απαραίτητο για την ισορροπημένη γεύση του ψωμιού. Για πιο έντονο γευστικό αποτέλεσμα, μπορείτε να επιλέξετε χοντρό θαλασσινό αλάτι.

4. Νερό

Χρησιμοποιήστε δροσερό νερό ή νερό σε θερμοκρασία δωματίου, περίπου στους 21°C. Η χαμηλότερη θερμοκρασία επιβραδύνει τη ζύμωση, επιτρέποντας στη ζύμη να αναπτύξει πιο σύνθετη γεύση με την πάροδο του χρόνου. Προαιρετικά, μπορείτε να πασπαλίσετε το ταψί με λίγο καλαμποκάλευρο, ώστε να προσθέσετε μια διακριτική γεύση και επιπλέον τραγανότητα στη βάση του ψωμιού.

Αν θέλετε να πειραματιστείτε, δοκιμάστε να προσθέσετε δεντρολίβανο, άνηθο, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά jalapeño, τριμμένο τυρί, ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα κράνμπερι.

Μην προσθέτετε υπερβολικό αλεύρι όταν χειρίζεστε τη ζύμη. Όσο πιο υγρή και κολλώδης παραμένει, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχετε να δημιουργηθούν οι χαρακτηριστικές μεγάλες, αέρινες τρύπες στο εσωτερικό του ψωμιού.

Πώς θα το φτιάξετε σε 5 βήματα

Ανακατέψτε τα υλικά

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, τη μαγιά και το αλάτι. Προσθέστε το νερό και ανακατέψτε με μια σπάτουλα σιλικόνης ή μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να υγρανθεί όλο το αλεύρι. Στην αρχή η ζύμη μπορεί να φαίνεται στεγνή και ανομοιογενής, αλλά συνεχίστε μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Στο τέλος θα είναι ελαφρώς κολλώδης.

Σχηματίστε την όσο καλύτερα μπορείτε σε μια μπάλα μέσα στο μπολ και καλύψτε το καλά με μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο.

Αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει

Αφήστε τη ζύμη σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 2-3 ώρες, μέχρι να διπλασιαστεί σχεδόν σε όγκο. Θα παρατηρήσετε φυσαλίδες αέρα στην επιφάνειά της και θα αρχίσει να κολλά στα τοιχώματα του μπολ.

Βάλτε τη στο ψυγείο για περισσότερη γεύση

Μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως με το επόμενο βήμα, αλλά για καλύτερη γεύση και υφή, αφήστε τη σκεπασμένη ζύμη στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες και έως 3 ημέρες. Ένα διάστημα περίπου 18 ωρών είναι μια καλή επιλογή.

Η χαμηλή θερμοκρασία επιβραδύνει τη διαδικασία της ζύμωσης, επιτρέποντας στα αρώματα να αναπτυχθούν σταδιακά. Η ζύμη μπορεί να φουσκώσει περισσότερο ή να αρχίσει να ξεφουσκώνει ελαφρώς μετά τις δύο ημέρες, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Δώστε σχήμα στο ψωμί

Πασπαλίστε ένα αντικολλητικό ταψί με λίγο αλεύρι ή καλαμποκάλευρο. Μεταφέρετε την κρύα ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και χωρίστε τη στη μέση με ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια σπάτουλα ζαχαροπλαστικής.

Με αλευρωμένα χέρια, σχηματίστε δύο μακρόστενα καρβέλια, αφήνοντας λίγο κενό μεταξύ τους. Καλύψτε τα χαλαρά και αφήστε τα να ξεκουραστούν για 45 λεπτά.

Στο μεταξύ, προθερμάνετε τον φούρνο στους 240°C. Λίγο πριν βάλετε το ψωμί στον φούρνο, χαράξτε την επιφάνειά του με ένα κοφτερό μαχαίρι, κάνοντας περίπου τρεις τομές σε κάθε καρβέλι. Οι χαρακιές βοηθούν τη ζύμη να διασταλεί σωστά κατά το ψήσιμο.

Για ακόμη πιο τραγανή κόρα, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ρηχό μεταλλικό ταψί ή ένα σκεύος από χυτοσίδηρο στο κάτω ράφι του φούρνου. Όταν ο φούρνος έχει προθερμανθεί, ρίξτε προσεκτικά μέσα 3-4 φλιτζάνια βραστό νερό και κλείστε αμέσως την πόρτα, ώστε να παγιδευτεί ο ατμός. Το ψωμί θα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλότερο ράφι, ενώ το νερό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη ζύμη.

Ψήστε μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένια κόρα

Ψήστε τα καρβέλια για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή επιφάνεια. Για να ελέγξετε αν είναι έτοιμα, χτυπήστε ελαφρά τη βάση τους: αν ακούγεται κούφια, το ψωμί έχει ψηθεί. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, η εσωτερική θερμοκρασία του πρέπει να φτάσει περίπου τους 90°C.

Αφαιρέστε τα από τον φούρνο και αφήστε τα να κρυώσουν για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν τα κόψετε. Έτσι, η ψίχα θα σταθεροποιηθεί και θα διατηρήσει καλύτερα την υφή της.

Πώς θα διατηρήσετε το ψωμί φρέσκο

Αφού κρυώσει, φυλάξτε το ψωμί σε θερμοκρασία δωματίου, καλυμμένο χαλαρά, για έως 5 ημέρες. Εναλλακτικά, μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο για έως μία εβδομάδα, αν και η ψύξη μπορεί να επηρεάσει την υφή της ψίχας.

Με λίγα υλικά και χωρίς περίπλοκες τεχνικές, μπορείτε να απολαύσετε σπιτικό ψωμί με τραγανή κόρα, πλούσια γεύση και αφράτο εσωτερικό. Μόλις εξοικειωθείτε με τη διαδικασία, θα μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικά μυρωδικά και υλικά, δημιουργώντας κάθε φορά τη δική σας εκδοχή.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 23:54
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