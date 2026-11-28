Μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά ενδέχεται να βοηθά τα άτομα με υψηλή χοληστερίνη να ζουν περισσότερο.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς και στη ρύθμιση της χοληστερίνης. Εάν έχετε αυξημένες τιμές, οι αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες αποτελούν βασικό μέρος της αντιμετώπισης, μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή, όταν αυτή είναι απαραίτητη. Ποιες τροφές, όμως, θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον οφέλη για την υγεία σας;

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, στρέφει την προσοχή στις τροφές που είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. Αναλύοντας στοιχεία από περισσότερους από 25.000 ενηλίκους με υψηλή χοληστερίνη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι προσλάμβαναν περισσότερα αντιοξειδωτικά από τη διατροφή τους είχαν κατά 21% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με όσους προσλάμβαναν τα λιγότερα.

Πώς έγινε η μελέτη

Η μελέτη παρατήρησης περιέλαβε 25.383 ενηλίκους στις ΗΠΑ, ηλικίας 18 ετών και άνω, με υψηλή χοληστερίνη. Οι ερευνητές υπολόγισαν πόσα αντιοξειδωτικά προσλάμβαναν οι συμμετέχοντες μέσω της διατροφής τους. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν δηλαδή λίγο περισσότερο από εννέα χρόνια.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τους θανάτους από κάθε αιτία και εξέτασαν ξεχωριστά εκείνους που οφείλονταν σε καρδιαγγειακά νοσήματα ή καρκίνο. Στην ανάλυσή τους έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, ο δείκτης μάζας σώματος, άλλα προβλήματα υγείας και η συνολική ποιότητα της διατροφής.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν 3.810 θάνατοι, από τους οποίους οι 1.218 οφείλονταν σε καρδιαγγειακά νοσήματα και οι 883 σε καρκίνο. Όσοι είχαν την υψηλότερη βαθμολογία στον δείκτη αντιοξειδωτικών είχαν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από εκείνους με τη χαμηλότερη.

Συγκεκριμένα, η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη αντιοξειδωτικών είχε κατά 21% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, κατά 27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα και κατά 28% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, σε σύγκριση με την ομάδα με τη χαμηλότερη πρόσληψη.

Από τα επιμέρους θρεπτικά συστατικά, ξεχώρισε η βιταμίνη Ε. Η μεγαλύτερη πρόσληψή της συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και στις τρεις κατηγορίες που εξέτασαν οι ερευνητές. Για τα υπόλοιπα συστατικά, οι συσχετίσεις ήταν πιο αδύναμες ή τα αποτελέσματα δεν ήταν εξίσου σταθερά.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης εάν η φλεγμονή θα μπορούσε να εξηγήσει μέρος αυτής της σχέσης. Διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα αντιοξειδωτικά είχαν χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής στο αίμα. Επομένως, η μείωση της φλεγμονής ενδέχεται να εξηγεί εν μέρει τη σύνδεση με τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Η συμβολή της, πάντως, ήταν μικρή, καθώς εξηγούσε περίπου το 1% έως 4% της συσχέτισης.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τα ευρήματα στην καθημερινότητά σας

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι τροφές με αντιοξειδωτικά μπορούν να έχουν σημαντική θέση στη διατροφή των ατόμων με υψηλή χοληστερίνη και ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία της υγείας τους μακροπρόθεσμα. Πολλές από αυτές είναι καθημερινές τροφές που μπορείτε εύκολα να εντάξετε στα γεύματά σας.

Για περισσότερη βιταμίνη Ε, η οποία ξεχώρισε στη συγκεκριμένη μελέτη, επιλέξτε ξηρούς καρπούς, κυρίως αμύγδαλα και φουντούκια, σπόρους όπως ο ηλιόσπορος, αλλά και σπανάκι, μπρόκολο, ακτινίδιο και μάνγκο. Η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή, δηλαδή απορροφάται καλύτερα μαζί με λιπαρά. Μια απλή επιλογή είναι να προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο στη σαλάτα σας με σπανάκι.

Για να προσλαμβάνετε περισσότερα και διαφορετικά αντιοξειδωτικά, βάλτε στο πιάτο σας φρούτα και λαχανικά με ποικιλία χρωμάτων. Ενδεικτικά, μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω πηγές:

• Καροτενοειδή: Καρότα, γλυκοπατάτες, πιπεριές, ντομάτες και χειμωνιάτικες κολοκύθες. Τα έντονα πορτοκαλί, κόκκινα και κίτρινα χρώματά τους οφείλονται σε αυτές τις ουσίες.

• Βιταμίνη C: Εσπεριδοειδή, φράουλες, πιπεριές, μπρόκολο και λαχανάκια Βρυξελλών.

• Βιταμίνη Α: Πορτοκαλί και σκούρα πράσινα λαχανικά, όπως οι γλυκοπατάτες, τα καρότα, το σπανάκι και η λαχανίδα.

• Ψευδάργυρος: Στρείδια, μοσχάρι, φασόλια, ξηροί καρποί και δημητριακά ολικής άλεσης.

• Σελήνιο: Φιστίκια Βραζιλίας, που αποτελούν ιδιαίτερα πλούσια πηγή, καθώς και θαλασσινά, κρέας και δημητριακά ολικής άλεσης.

Δώστε έμφαση στην ποικιλία, χωρίς να χρειάζεται να υπολογίζετε ξεχωριστά κάθε θρεπτικό συστατικό. Μια διατροφή με άφθονα λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους, δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια σας προσφέρει πολλά διαφορετικά αντιοξειδωτικά, μαζί με άλλες ωφέλιμες ουσίες που δρουν συνδυαστικά για την υγεία σας.