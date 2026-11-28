Χθες είδαμε τα ευρήματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2026», αναφορικά με τις ανισότητες στην υγεία και το ΕΣΥ. Ωστόσο, αυτά δεν είναι τα μόνα ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης. Χαρακτηριστικά είναι όσα αφορούν τους νοσηλευτές.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, μαζί με τη Λετονία, καθώς διαθέτει μόλις 4,1 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται σε 8,6.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα σημαντικό πρόβλημα στελέχωσης του συστήματος υγείας, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες περίθαλψης αυξάνονται, λόγω και της γήρανσης του πληθυσμού. Η απόσταση της Ελλάδας από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγάλη, ενώ η αναλογία νοσηλευτών προς γιατρούς καταγράφεται επίσης σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται το Λουξεμβούργο με 14,7 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους και η Ιρλανδία με 14,2. Ακολουθούν η Φινλανδία με 12,9 και η Γερμανία με 12,5.

Ακόμη και χώρες που βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εμφανίζουν καλύτερη εικόνα από την Ελλάδα. Η Ισπανία διαθέτει 5,7 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, η Ουγγαρία 5,6, η Κύπρος 5,2 και η Βουλγαρία 4,4.

Η απόσταση αυτή αποτυπώνει τη σημαντική υστέρηση της Ελλάδας σε έναν από τους βασικότερους δείκτες στελέχωσης των συστημάτων υγείας.

Μόλις 1,6 νοσηλευτές ανά γιατρό στα νοσοκομεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναλογία νοσηλευτών προς γιατρούς. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 1,6 νοσηλευτές ανά γιατρό, έναντι 2,1 κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συγκεκριμένη σύγκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει την ανισορροπία στη σύνθεση του υγειονομικού προσωπικού. Ενώ οι νοσηλευτές αποτελούν τη μεγαλύτερη επαγγελματική ομάδα εργαζομένων στον χώρο της υγείας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα η αναλογία τους σε σχέση με τους γιατρούς παραμένει χαμηλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικά για την Ελλάδα, ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά γιατρούς και νοσηλευτές που απασχολούνται στα νοσοκομεία, επομένως δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνολική αναλογία του υγειονομικού προσωπικού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έλλειψη νοσηλευτών αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού. Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Ειδικότερα, 19 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ανέφεραν ελλείψεις νοσηλευτών το 2025.

Παράλληλα, με βάση εκτιμήσεις που χρησιμοποιούν ελάχιστα όρια στελέχωσης για την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, η συνολική έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και μαιών στην ΕΕ υπολογίζεται ότι πλησίαζε τα 1,2 εκατομμύρια άτομα το 2024. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έλλειψης αφορά νοσηλευτές.

Η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο απαιτητική τα επόμενα χρόνια, καθώς η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και νοσηλευτική φροντίδα.

Ένας στους τέσσερις νοσηλευτές πλησιάζει στη συνταξιοδότηση

Ένας ακόμη παράγοντας που προκαλεί ανησυχία είναι η ηλικιακή σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, περίπου το ένα τέταρτο των νοσηλευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνω των 55 ετών και πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες αντικατάστασης προσωπικού, την ώρα που τα συστήματα υγείας καλούνται να διατηρήσουν επαρκή στελέχωση και να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η διατήρηση των νοσηλευτών στο επάγγελμα αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να μην επιδεινωθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις. Παράλληλα, αρκετά κράτη έχουν προχωρήσει στην αύξηση των θέσεων εκπαίδευσης σε προγράμματα νοσηλευτικής, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τον αριθμό των νέων επαγγελματιών.

Η μεγάλη πρόκληση για το ΕΣΥ

Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση είναι σαφής: η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό έλλειμμα στη διαθεσιμότητα νοσηλευτικού προσωπικού, με την αναλογία νοσηλευτών ανά πληθυσμό να βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς η νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής περίθαλψης των ασθενών. Η επάρκεια προσωπικού συνδέεται με τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των νοσηλευόμενων, την οργάνωση των κλινικών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναμικού, η προσέλκυση νέων επαγγελματιών και η διατήρηση όσων ήδη εργάζονται στο σύστημα υγείας αναδεικνύονται έτσι σε κρίσιμες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.