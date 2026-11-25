Τι σημαίνει για την υγεία σας αν κρυώνετε συνέχεια.

Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως στην Αθήνα ο υδράργυρος θα πέσει μέχρι και τους 2-3 βαθμούς Κελσίου. Ως εκ τούτου, εάν ακόμα δεν έχετε κατεβάσει όλα τα χειμωνιάτικα ρούχα σας, μάλλον ήρθε η ώρα. Από την άλλη, εάν έχετε παρατηρήσει πως -όσο καλά και να ντύνεστε και όσο ψηλά και να βάζετε τη θέρμανση- σάς επηρεάζει πολύ έντονα το κρύο, τότε ίσως αυτό οφείλεται σε κάποια πάθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), αν κρυώνετε περισσότερο από το συνηθισμένο, αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα υποθυρεοειδισμού.

Πρόκειται για μια συχνή πάθηση, κατά την οποία ο θυρεοειδής αδένας, που βρίσκεται στον λαιμό, υπολειτουργεί και δεν παράγει αρκετές ορμόνες.

Ποια είναι τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού

Ο υποθυρεοειδισμός αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την κατάλληλη θεραπεία. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει και άλλα συμπτώματα, όπως κόπωση και αύξηση βάρους. Άλλες πιθανές ενδείξεις είναι η δυσκοιλιότητα, η κακή διάθεση ή η κατάθλιψη, η ακανόνιστη περίοδος ή η μεγάλη απώλεια αίματος στην περίοδο, η βραχνάδα, η δυσκολία συγκέντρωσης, η ξηροδερμία, η ξηρότητα των μαλλιών και η τριχόπτωση.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και γίνονται πιο έντονα με τον χρόνο. Επειδή, όμως, μπορεί να οφείλονται και σε άλλες παθήσεις, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για να διερευνηθεί η αιτία τους.

Αν ο γιατρός υποψιαστεί υποθυρεοειδισμό, θα σας ρωτήσει για τα συμπτώματά σας και για το αν υπάρχουν στην οικογένειά σας άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς ή αυτοάνοσα νοσήματα. Στις γυναίκες, θα εξετάσει επίσης αν έχει προηγηθεί πρόσφατα εγκυμοσύνη.

Μπορεί ακόμη να ψηλαφήσει τον λαιμό σας, για να ελέγξει αν ο θυρεοειδής είναι διογκωμένος. Ενδέχεται επίσης να ζητήσει εξετάσεις αίματος για να μετρηθούν τα επίπεδα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) και της θυροξίνης (Τ4).

Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει τη λήψη λεβοθυροξίνης σε δισκία, η οποία αναπληρώνει την ορμόνη που ο θυρεοειδής σας δεν παράγει σε επαρκή ποσότητα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, συνήθως θα χρειαστεί να παίρνετε την αγωγή για όλη σας τη ζωή, ώστε να μην επιστρέψουν τα συμπτώματα. Με την κατάλληλη θεραπεία, μπορείτε να έχετε μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Άλλες παθήσεις που μπορεί να σάς κάνουν να κρυώνετε συνεχώς

Αν κρυώνετε συνεχώς, μπορεί να ευθύνονται και άλλες παθήσεις, όπως η αναιμία, η κακή κυκλοφορία του αίματος, ο σακχαρώδης διαβήτης και το φαινόμενο Raynaud.

Αν δυσκολεύεστε να ζεσταθείτε και αυτό σας ανησυχεί ή αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, κλείστε ραντεβού με τον γιατρό σας.