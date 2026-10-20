Γιατί κρυώνουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε

Όσο οι θερμοκρασίες «πέφτουν» και οδηγούμαστε στο χειμώνα κάποιοι κρυώνουν περισσότερο από ορισμένους άλλους.

Αν είστε από εκείνους που κρυώνουν πολύ, τότε ίσως θα πρέπει να αναζητήσετε την αιτία στην ηλικία σας. Ναι, είναι λογικό να κρυώνουμε το χειμώνα, όμως είναι γεγονός ότι ορισμένα άτομα κρυώνουν περισσότερο από κάποια άλλα.

Η Δρ Elise Dallas, γενική ιατρός στο London General Practice, αναλύει στον Independent έξι συχνούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι τείνουν να αισθάνονται το κρύο πιο έντονα καθώς μεγαλώνουν.

1. Πιο αργός μεταβολισμός

«Ο μεταβολισμός επιβραδύνεται με την πάροδο της ηλικίας, λόγω της μειωμένης μυϊκής μάζας και των ορμονικών αλλαγών», εξηγεί η Dallas. «Η λειτουργία του θυρεοειδούς εξασθενεί —ιδιαίτερα τα επίπεδα της Τ3—, γεγονός που μειώνει τον μεταβολικό ρυθμό και την παραγωγή θερμότητας. Οι αλλαγές στα επινεφρίδια περιλαμβάνουν μειωμένα επίπεδα DHEA (δεϋδροεπιανδροστερόνης) και μεταβολές στους ρυθμούς της κορτιζόλης, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το ενεργειακό ισοζύγιο και τη θερμορύθμιση. Η θερμογένεση, δηλαδή η διαδικασία παραγωγής θερμότητας στο σώμα, γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Αυτή περιλαμβάνει τη βασική μεταβολική θερμότητα, το ρίγος, καθώς και μηχανισμούς που δεν σχετίζονται με το ρίγος, όπως η ενεργοποίηση του καφέ λίπους», προσθέτει.

2. Λιγότεροι μύες και λιγότερο λίπος

«Η μυϊκή μάζα μειώνεται λόγω σαρκοπενίας, περιορίζοντας την παραγωγή θερμότητας. Επίσης, μειώνεται το υποδόριο λίπος, γεγονός που περιορίζει τη μόνωση», διευκρινίζει η Dallas. «Το λίπος ανακατανέμεται από τα άκρα προς τα κεντρικά τμήματα του σώματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμότητα στα άκρα», συμπληρώνει.

3. Κακή κυκλοφορία του αίματος

«Τα αιμοφόρα αγγεία γίνονται πιο άκαμπτα και η ικανότητά τους να διαστέλλονται μειώνεται», αναφέρει η Dallas. «Η περιφερειακή κυκλοφορία επιβραδύνεται, ιδιαίτερα στα άκρα, περιορίζοντας τη μεταφορά θερμότητας. Παράλληλα, εξασθενεί και ο αυτόνομος έλεγχος της ροής του αίματος, καθιστώντας δυσκολότερη τη διατήρηση της θερμότητας στο σώμα», τονίζει η γιατρός.

4. Χρόνιες παθήσεις

Χρόνιες παθήσεις, όπως ο υποθυρεοειδισμός, η αναιμία και ο διαβήτης, μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία στο κρύο στους ηλικιωμένους, επηρεάζοντας την ικανότητα του σώματος να παράγει και να κατανέμει τη θερμότητα.

«Ο υποθυρεοειδισμός μειώνει τη μεταβολική παραγωγή θερμότητας, ενώ η αναιμία περιορίζει την παροχή οξυγόνου στους ιστούς, μειώνοντας την κυτταρική ενέργεια και τη θερμότητα», λέει η γιατρός. «Από την άλλη πλευρά, ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει περιφερική νευροπάθεια και αγγειακές βλάβες, επηρεάζοντας την αίσθηση της θερμότητας και την κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, η καρδιακή ανεπάρκεια μειώνει την καρδιακή παροχή, περιορίζοντας τη ροή του αίματος προς το δέρμα και τα άκρα, ενώ το φαινόμενο Raynaud προκαλεί υπερβολική αγγειοσύσπαση ως απόκριση στο κρύο», προσθέτει.

5. Παρενέργειες φαρμάκων

«Τα διουρητικά – συμπεριλαμβανομένων των θειαζιδικών (π.χ. βενδροφλουμεθειαζίδη), των διουρητικών της αγκύλης (π.χ. φουροσεμίδη) και των καλιοσυντηρητικών (πχ. σπιρονολακτόνη) – μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, επηρεάζοντας αρνητικά τη θερμορύθμιση», αναφέρει η Dallas. «Τα αντικαταθλιπτικά, όπως οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ενδέχεται να επηρεάσουν τον υποθαλαμικό έλεγχο της θερμοκρασίας και να προκαλέσουν αγγειοσύσπαση.

Επιπλέον, τα αγγειοδιασταλτικά, όπως οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου (πχ. αμλοδιπίνη) και οι α-αποκλειστές (πχ. δοξαζοσίνη), μπορούν να επηρεάσουν τον αγγειακό τόνο και τη διατήρηση της θερμότητας, ενώ οι β-αποκλειστές (πχ. δισοπρολόλη) μειώνουν την καρδιακή παροχή και την περιφερική κυκλοφορία», ξεκαθαρίζει η ίδια.

6. Πρόσθετοι παράγοντες

«Το λεπτότερο δέρμα, η μειωμένη λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων, η περιορισμένη σωματική δραστηριότητα και η εξασθενημένη απόκριση του υποθαλάμου μειώνουν την ικανότητα του σώματος να αντιλαμβάνεται το κρύο και να αντιδρά σε αυτό», σημειώνει η γιατρός.

«Η χαμηλότερη θερμιδική πρόσληψη και η μειωμένη δραστηριότητα του καφέ λίπους συμβάλλουν επίσης σε αυτό», καταλήγει η ίδια.