Η άνοια επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και την ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, με συχνότερη μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, περίπου 250.000 άνθρωποι ζουν με άνοια, ενώ άλλοι 350.000 παρουσιάζουν ήπια νοητική διαταραχή.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι σχεδόν το 45% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εκδήλωσή του, εάν αντιμετωπίζονταν οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν. Η διατροφή φαίνεται να αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας. Έρευνες έχουν συνδέσει ορισμένα τρόφιμα και ποτά με μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας, ενώ άλλα ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία του εγκεφάλου.

Τρεις ειδικοί αποκάλυψαν ποια τρόφιμα και ποτά χρειάζονται προσοχή, ποιες εναλλακτικές μπορείτε να επιλέγετε και ποιες καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της μνήμης και της σκέψης σας.

1. Επεξεργασμένα κρέατα

Τα λουκάνικα, το μπέικον και τα αλλαντικά ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά, ενώ ορισμένα περιέχουν και συντηρητικά.

Η συχνή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κορεσμένων λιπαρών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χοληστερίνη και να συμβάλει στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Παράλληλα, το υπερβολικό νάτριο μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Οι επιβαρύνσεις αυτές αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και μπορούν να επηρεάσουν και τον εγκέφαλο.

«Με την πάροδο του χρόνου, η μεγάλη κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση αγγειακών και μεταβολικών προβλημάτων. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν τα αιμοφόρα αγγεία και την παροχή αίματος στον εγκέφαλο, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο εξασθένησης των γνωστικών λειτουργιών», εξήγησε στο Eating Well η γιατρός Lynette Gogol.

Ακόμη και μία μερίδα επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να συνδέεται με ταχύτερη γήρανση του εγκεφάλου.

2. Ροφήματα με πρόσθετη ζάχαρη

Τα αναψυκτικά με ζάχαρη, το ζαχαρούχο τσάι και τα έτοιμα ροφήματα καφέ μπορούν να προσθέσουν αρκετή ζάχαρη στην καθημερινή διατροφή σας. Όταν τα καταναλώνετε συστηματικά, ενδέχεται να επιβαρύνουν τη μεταβολική σας υγεία.

Μακροπρόθεσμα, μια διατροφή πλούσια σε πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να συμβάλει στην αντίσταση στην ινσουλίνη, στην υπέρταση και στον διαβήτη τύπου 2. Και οι τρεις αυτές καταστάσεις συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας.

Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι όσοι πίνουν περισσότερα από ένα ποτήρια ροφημάτων με ζάχαρη την ημέρα ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας, ανεξαρτήτως μορφής, σε σύγκριση με όσους δεν καταναλώνουν καθόλου τέτοια ροφήματα.

3. Τηγανητά τρόφιμα

Το τηγάνισμα μπορεί να αλλάξει τη διατροφική αξία ενός τροφίμου, ακόμη και όταν πρόκειται για μια κατά τα άλλα υγιεινή επιλογή. Σύμφωνα με έρευνες, ακόμη και μικρές ποσότητες τηγανητού ψαριού ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αγγειακής άνοιας.

Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει τη διατροφή που ευνοεί τη φλεγμονή με μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας συνολικά, αλλά και νόσου Αλτσχάιμερ ειδικότερα.

Τα τηγανητά ενδέχεται να συμβάλλουν στη χρόνια φλεγμονή στον οργανισμό. Η φλεγμονή συνδέεται με αύξηση της λευκής ουσίας και μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας στον ιππόκαμπο.

«Μπορείτε να σκεφτείτε τον ιππόκαμπο ως το κέντρο της μνήμης σας και τη λευκή ουσία ως ένα περίβλημα που προστατεύει τις νευρικές ίνες από βλάβες και τις βοηθά να επικοινωνούν αποτελεσματικά», υπογράμμισε η διαιτολόγος Maggie Moon.

Οι αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, μεταξύ άλλων στον όγκο της φαιάς και της λευκής ουσίας, μπορεί να σχετίζονται με τη λειτουργία της μνήμης και της σκέψης.

4. Γλυκά αρτοσκευάσματα και σφολιατοειδή

«Τα γλυκά αρτοσκευάσματα συχνά συνδυάζουν κορεσμένα λιπαρά, επεξεργασμένους υδατάνθρακες και πρόσθετη ζάχαρη. Καθένα από αυτά έχει συσχετιστεί με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο άνοιας», ανέφερε η Moon.

Πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν μεγάλες ποσότητες λευκού αλευριού και πρόσθετων σακχάρων. Η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να συμβάλει στις διακυμάνσεις του σακχάρου και στην αντίσταση στην ινσουλίνη.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης ενδέχεται να έχουν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με όσους καταναλώνουν τις μικρότερες.

Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία με τον χρόνο ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Τι να προτιμάτε για την υγεία του εγκεφάλου σας

Για να φροντίσετε τον εγκέφαλό σας μέσα από τη διατροφή, δεν χρειάζεται να περιορίσετε υπερβολικά τις επιλογές σας. Υπάρχουν πολλά τρόφιμα που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά ωφέλιμα τόσο για τον εγκέφαλο όσο και για την καρδιά. Μια καλή αρχή είναι να εντάξετε περισσότερα από αυτά στα καθημερινά σας γεύματα.

• Προσθέστε μούρα στα γεύματά σας. Τα μούρα, ιδιαίτερα τα μύρτιλα και οι φράουλες, είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, όπως οι ανθοκυανίνες. Οι ουσίες αυτές έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν σωστά και προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Η μεγαλύτερη κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε φλαβονοειδή έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

• Βάλτε τα λιπαρά ψάρια στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα. Ο σολομός, το σκουμπρί, οι αντσούγιες, οι σαρδέλες και η πέστροφα παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά αυτά βοηθούν στη ρύθμιση της φλεγμονής, συμβάλλουν στη διατήρηση της δομής των μεμβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων και παίζουν ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου. Έρευνες έχουν συνδέσει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών με μικρότερο κίνδυνο γνωστικών διαταραχών και άνοιας.

• Δώστε περισσότερη γεύση στα φαγητά σας με μανιτάρια. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η εργοθειονεΐνη των μανιταριών μπορεί να εξηγεί εν μέρει τα οφέλη τους για τον εγκέφαλο. Πρόκειται για ένα αμινοξύ με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, το οποίο ενδέχεται να προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

• Αντικαταστήστε μέρος του κρέατος με όσπρια. Ο αρακάς, τα φασόλια και οι φακές είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στον έλεγχο της χοληστερίνης και του σακχάρου. Αυτό μπορεί να ωφελεί και τον εγκέφαλο, καθώς τα αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης και σακχάρου συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εξασθένησης των γνωστικών λειτουργιών. Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τη μισή ποσότητα κρέατος μιας συνταγής με όσπρια ή προσθέστε τα σε σαλάτες και σούπες.

• Προσθέστε μια χούφτα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Το σπανάκι, η λαχανίδα και τα σέσκουλα είναι εξαιρετικές πηγές φυτικών ουσιών, όπως τα καροτενοειδή και τα φλαβονοειδή. Όσοι καταναλώνουν περισσότερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά έχουν μικρότερη πιθανότητα να παρατηρήσουν οι ίδιοι επιδείνωση στη μνήμη ή σε άλλες γνωστικές λειτουργίες τους.