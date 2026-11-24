Καθώς μεγαλώνουμε, είναι φυσιολογικό το δέρμα να χάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά του και να μην είναι πλέον τόσο λείο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, περίπου από την ηλικία των 25 ετών, το κολλαγόνο, μια πρωτεΐνη που προσφέρει στο δέρμα δομή και αντοχή, αρχίζει να διασπάται με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον με τον οποίο το αναπληρώνει ο οργανισμός. Ως αποτέλεσμα, το πάχος και η αντοχή του δέρματος μειώνονται κατά περίπου 1,5% κάθε χρόνο.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γήρανση του δέρματος, όπως τα γονίδια, οι βλάβες από την έκθεση στον ήλιο, η ρύπανση και οι διατροφικές μας συνήθειες.

Πώς επηρεάζει η διατροφή το δέρμα μας

Λένε ότι είμαστε ό,τι τρώμε και, μερικές φορές, αυτό φαίνεται ακόμη και στο πρόσωπό μας. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση του δέρματος.

Αυτό οφείλεται σε μια διαδικασία γνωστή ως γλυκίωση, κατά την οποία σάκχαρα, όπως η φρουκτόζη και η γλυκόζη, αντιδρούν με πρωτεΐνες, όπως το κολλαγόνο, διαταράσσοντας τη λειτουργία των κυττάρων.

«Το κολλαγόνο του δέρματος γίνεται πιο άκαμπτο. Όταν συμβαίνει αυτό, το δέρμα χάνει την ικανότητά του να επανέρχεται εύκολα στην αρχική του κατάσταση», εξήγησε στο BBC η δερματολόγος Thivi Maruthappu.

Ως αποτέλεσμα, μπορούν να εμφανιστούν ρυτίδες.

Παράλληλα, μια διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα προϊόντα κόκκινου κρέατος και τηγανητά τρόφιμα μπορεί να ευθύνεται για άλλα προβλήματα, όπως η θαμπή επιδερμίδα, η ροδόχρους ακμή, τα σπυράκια και η κιτρινωπή όψη του δέρματος.

«Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα γενικά δεν κάνουν καλό στην υγεία του εντέρου. Όταν διαταράσσεται η λειτουργία του εντέρου, μπορεί να αυξηθεί η φλεγμονή στο δέρμα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος, μέσα από μια διαδικασία γνωστή ως φλεγμονώδης γήρανση», τόνισε η δερματολόγος.

Αν συνηθίζετε να πίνετε μπίρα μετά τη δουλειά ή κρασί τα Σαββατοκύριακα, ενδέχεται και αυτή η συνήθεια να αφήνει τα σημάδια της στο πρόσωπό σας.

Μια μελέτη παρατήρησης διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερες από 8 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα εμφάνιζαν περισσότερες γραμμές και ρυτίδες στο πρόσωπο.

Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό δεν είναι σαφείς, όμως η Maruthappu εκτίμησε ότι ενδέχεται να σχετίζεται με τη μετατροπή του αλκοόλ σε σάκχαρα από τον οργανισμό. Ρόλο μπορεί επίσης να παίζουν η αφυδάτωση, το οξειδωτικό στρες, η φλεγμονή και οι διαταραχές του ύπνου που μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση αλκοόλ.

Τι ισχύει για την ενυδάτωση

Η επαρκής ενυδάτωση είναι σημαντική για πολλούς λόγους, όμως τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση της κατανάλωσης υγρών στο δέρμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο αφήνουν να εννοηθεί πολλοί influencers.

Αν και ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση νερού μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση του δέρματος, ελάχιστα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι πίνοντας μεγάλες ποσότητες νερού θα αποκτήσετε πιο νεανική επιδερμίδα.

«Αν πίνετε δύο λίτρα νερό την ημέρα, μπορεί να αισθάνεστε καλύτερα, ενώ κάνετε καλό και στα νεφρά σας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσετε εντυπωσιακή εμφάνιση, όπως υποστηρίζουν τα διάσημα μοντέλα», ανέφερε η Maruthappu.

Υπάρχουν τρόφιμα και ροφήματα που βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει τη νεανική του όψη;

Ίσως σας εκπλήξει το γεγονός ότι η κατανάλωση καφέ με μέτρο μπορεί να έχει αντιγηραντικά οφέλη. Ο καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι μειώνουν το οξειδωτικό στρες στα κύτταρα και εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες.

«Πρόκειται κυρίως για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών τοξινών, της ρύπανσης και της υπεριώδους ακτινοβολίας, που προκαλούν βλάβες στο κολλαγόνο», εξήγησε η Maruthappu.

Για να αυξήσετε την πρόσληψη αντιοξειδωτικών μέσω της διατροφής σας, η ίδια συνιστά να καταναλώνετε σκουρόχρωμα μούρα, όπως τα μύρτιλα και να πίνετε πράσινο τσάι.

Όσο για τη λήψη συμπληρωμάτων κολλαγόνου, τα οφέλη τους αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ειδικών. Εντούτοις, μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση 113 μελετών έδειξε ότι τα συμπληρώματα κολλαγόνου σε μορφή κάψουλας ή σκόνης μπορεί να έχουν ορισμένα οφέλη για το δέρμα, εφόσον λαμβάνονται συστηματικά.

«Δεν θα σας κάνουν να δείχνετε 10 χρόνια νεότεροι, αλλά βελτιώνουν την ενυδάτωση του δέρματος και κάνουν τις λεπτές γραμμές λιγότερο εμφανείς. Όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν αυτά τα οφέλη», κατέληξε η δερματολόγος.