Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, σχολίασε την επικαιρότητα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων, που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά. Ας δούμε αναλυτικά όλα όσα είπε ο υπουργός Υγείας.

Για τις ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων:

«Έχει έρθει νέα παρτίδα εμβολίων και από χθες μοιράζεται στα φαρμακεία. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη - Πέμπτη δεν θα υπάρχει πουθενά έλλειψη».

Για τα προβλήματα στο ΕΣΥ:

«Και ο τελευταίος συμπολίτης μου που έχει ταλαιπωρηθεί, είτε πιστεύει ότι έχει ταλαιπωρηθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, εφόσον φτάσει αυτή η πληροφορία σε εμένα, θέλω να την ερευνήσω. Εγώ δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν και αστοχίες. Το ΕΣΥ διαχειρίζεται την ημέρα 25.000 περιστατικά. Κάποια δεν θα πάνε όπως θα θέλαμε. Όμως, κάθε αστοχία που την ψάχνουμε, μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι».

Για την επίσκεψή του στο Ισραήλ:

«Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και για εμένα ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος, αλλά πιστεύω και για τις Ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Αρκεί να σας πω ότι, χθες το πρωί, μου έκανε την πολύ μεγάλη τιμή να με συναντήσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή, γιατί το πρωτόκολλο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο».

Για τη συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ στον τομέα της υγείας:

«Ξεκινάμε δύο βασικές συνεργασίες. Η πρώτη με το κορυφαίο νοσοκομείο του Ισραήλ «Sheba», το οποίο στη διεθνή κατάταξη των νοσοκομείων του κόσμου βρίσκεται στην 6η θέση. Δεν μιλάμε για ένα απλό νοσοκομείο, μιλάμε για έναν οργανισμό 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού, με startups, με 12 χιλιάδες εργαζόμενους κ.α. Ξεκινάμε με αυτό το νοσοκομείο μία στενή συνεργασία κυρίως με τα νοσοκομεία «Αττικόν», «Γεννηματάς» και «Παίδων», σε πρώτη φάση για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ στην Ελλάδα, εκπαίδευση γιατρών και ιατρικών πρωτοκόλλων. Στόχος μας να παρέχουμε στην Ελλάδα πολύ καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας υγείας από αυτές που παρέχουμε σήμερα, σε τομείς που το «Sheba» έχει παγκόσμια αναγνώριση.

Και δεύτερον, έχουμε ξεκινήσει και άλλη μία συνεργασία με το νοσοκομείο «Hadassah», την οποία θα ανακοινώσουμε επίσημα στις 11 Δεκεμβρίου. Η συνεργασία αυτή έχει να κάνει με την εισαγωγή πρωτοποριακής τεχνολογίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση μίας φοβερής ασθένειας που λέγεται σκλήρυνση κατά πλάκας.

Το Ισραήλ, όπως ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη πρόοδο στην ιατρική τεχνολογία και είναι από τα κορυφαία κράτη στον κόσμο. Πιστεύω ότι η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της υγείας θα αποφέρει πολλούς καρπούς και θα σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές.

Θα υπάρχει συνεργασία ιατρικών ομάδων μεταξύ των δύο χωρών και εκπαίδευση αλλήλων στις διάφορες τεχνικές. Έχει βοηθήσει σε αυτό πάρα πολύ και θέλω να το πω, η νυν Πρέσβης του Ισραήλ η κυρία Πνινάτ Γιανάι, η οποία είναι και η κινητήριος δύναμη γι΄ αυτή τη συνεργασία και την ευχαριστώ πολύ γι΄ αυτό».