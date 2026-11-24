Αν αναζητάτε μία τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τότε τα φασόλια θα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας σας. Ας δούμε μερικούς λόγους για τους οποίους αξίζει να δώσετε μία θέση στα φασόλια στο πιάτο σας.

- «Ένα από τα χαρακτηριστικά των φασολιών είναι η πολύ υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες», λέει η Δρ. Mopelola Adeyemo, MD, κλινική διατροφολόγος στο UCLA Health. Μια μερίδα μισού φλιτζανιού μαύρα φασόλια, για παράδειγμα, περιέχει 8 γραμμάρια φυτικών ινών. «Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 25% της συνολικής ποσότητας φυτικών ινών που χρειάζεστε ημερησίως, σε μία μόνο μερίδα», εξηγεί.

- Τα φασόλια αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Είτε ακολουθείτε χορτοφαγική ή vegan διατροφή —είτε απλώς προσπαθείτε να μειώσετε την κατανάλωση κρέατος— είναι σημαντικό να εντάξετε στη διατροφή σας εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Μια μερίδα φασολιών περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Συγκριτικά, μια μερίδα μοσχαρίσιου κρέατος (περίπου 90 γραμμάρια) περιέχει 22 γραμμάρια πρωτεΐνης. «Ωστόσο, παρόλο που περιέχουν λιγότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τις ζωικές πηγές, τα φασόλια έχουν πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη», επισημαίνει η Δρ. Adeyemo.

- Μια μερίδα φασολιών προσφέρει επίσης πολλά άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Μισό φλιτζάνι περιέχει από 300 έως 500 mg καλίου. Το κάλιο είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Η επαρκής πρόσληψή του μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει στην αρτηριακή πίεση η υπερβολική κατανάλωση νατρίου. Τα φασόλια αποτελούν επίσης πλούσια πηγή χαλκού, φυλλικού οξέος, σιδήρου, μαγνησίου και Βιταμίνης Β6.

Επίσης, τα φασόλια:

- Μειώνουν τη χοληστερόλη: Η αντικατάσταση μιας ζωικής πρωτεΐνης με μια μερίδα φασόλια μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.

- Μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα: Ο συνδυασμός σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών στα φασόλια βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

- Προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα: Καθώς οι φυτικές ίνες ρυθμίζουν τη λειτουργία του εντέρου, η αυξημένη κατανάλωση φασολιών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της τακτικής εντερικής λειτουργίας.

- Προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου: Η δράση τους στο πεπτικό σύστημα ενδέχεται επίσης να παρέχει προστασία έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου.

- Συμβάλλουν στη διαχείριση του βάρους: Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες που περιέχουν τα φασόλια μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια ή τη διατήρηση του βάρους. «Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει αίσθημα κορεσμού, το οποίο διαρκεί περισσότερο», αναφέρει η Δρ. Adeyemo. «Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά φασόλια έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος και μικρότερη περίμετρο μέσης σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα καταναλώνουν», καταλήγει η ειδικός.