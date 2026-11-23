Ανησυχητικές προβλέψεις για τους ενήλικες κάτω των 45 ετών. Τι δείχνουν οι προβλέψεις για τα εγκεφαλικά .

Ο αριθμός των ενηλίκων που θα ζουν με τις συνέπειες ενός εγκεφαλικού επεισοδίου στις ΗΠΑ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί έως το 2050, αγγίζοντας τα 20 εκατομμύρια, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Stroke» της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις για τους νεότερους ενήλικες, ηλικίας 20 έως 44 ετών, καθώς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αναμένεται να καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που ζουν με τις συνέπειες εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η αύξηση, εντούτοις, δεν προβλέπεται να είναι ίδια σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο αναμένεται να αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό μεταξύ των ενηλίκων ασιατικής και ισπανόφωνης καταγωγής. Μάλιστα, στους νεότερους ενήλικες, οι περιπτώσεις εγκεφαλικού προβλέπεται να υπερτετραπλασιαστούν στον ισπανόφωνο πληθυσμό, ενώ στον ασιατικό πληθυσμό η αύξηση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις έξι φορές.

Σημαντικές ανισότητες αναμένεται επίσης να διατηρηθούν σε βάρος των ατόμων με χαμηλότερο εισόδημα, περιορισμένο μορφωτικό επίπεδο ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη υγείας, τα οποία θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται δυσανάλογα.

Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των φύλων, οι γυναίκες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν την πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν με τις συνέπειες ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής τους, αλλά και σε παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή, τις επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη, την πρόωρη εμμηνόπαυση και άλλους παράγοντες που συνδέονται με το φύλο.

Συγκεκριμένα, έως το 2050 υπολογίζεται ότι 10,4 εκατομμύρια γυναίκες και 9 εκατομμύρια άνδρες στις ΗΠΑ θα ζουν έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το οικονομικό κόστος αναμένεται να πενταπλασιαστεί

Πέρα από τις επιπτώσεις στην υγεία, η μελέτη προβλέπει και μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλούν τα εγκεφαλικά επεισόδια. Το συνολικό ετήσιο κόστος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περισσότερο από πέντε φορές έως το 2050, πλησιάζοντας τα 423 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μεγαλύτερη αναλογική αύξηση προβλέπεται στους ενήλικες ηλικίας 20 έως 44 ετών, για τους οποίους το ετήσιο κόστος ενδέχεται να υπερδεκαπλασιαστεί και να φτάσει τα 84,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το υψηλότερο συνολικό οικονομικό βάρος αναμένεται να καταγραφεί στην ηλικιακή ομάδα των 45 έως 64 ετών, όπου οι ετήσιες δαπάνες υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν τα 142 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στους υπολογισμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται μόνο τα άμεσα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης. Το συνολικό κόστος συνυπολογίζει και την απώλεια παραγωγικότητας, όταν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή η αναπηρία που προκαλεί εμποδίζουν την εργασία, καθώς και το εισόδημα που χάνεται εξαιτίας των πρόωρων θανάτων.

Πού οφείλεται η προβλεπόμενη αύξηση των εγκεφαλικών

Η σημαντική αύξηση που προβλέπεται για τις επόμενες δεκαετίες έρχεται παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ατομικοί παράγοντες κινδύνου, αλλά και η πιθανότητα θανάτου από εγκεφαλικό επεισόδιο, παρουσιάζουν μείωση εδώ και δεκαετίες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν 3 βασικούς παράγοντες που αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύουν την επιβάρυνση από τα εγκεφαλικά επεισόδια: τη γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση της επιβίωσης χάρη στις νεότερες και αποτελεσματικότερες θεραπευτικές επιλογές, καθώς και τη συνεχιζόμενη άνοδο του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Με δεδομένες αυτές τις προβλέψεις, οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της πρόληψης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

Για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας και της υγείας του εγκεφάλου, ιδιαίτερη σημασία έχει η τακτική παρακολούθηση και η αποτελεσματική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου και της χοληστερίνης, σε συνδυασμό με τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Ταυτόχρονα, απαραίτητη θεωρείται η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και η παρέμβαση των αρμόδιων φορέων, ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες πρόληψης, στην άμεση αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, στην αποκατάσταση, στη φαρμακευτική θεραπεία και στην ασφαλιστική κάλυψη υγείας.