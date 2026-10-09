Αϋπνία: Νέα ανάλυση τη συνδέει με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και εγκεφαλικού επεισοδίου

Μια νέα ανασκόπηση εξέτασε πώς συνδέεται η αϋπνία με τη νευρολογική και ψυχική υγεία, αλλά και με τη γενικότερη κατάσταση της υγείας μας.

Οι δυσκολίες στον ύπνο δεν επηρεάζουν μόνο το πόσο ξεκούραστοι αισθάνεστε το επόμενο πρωί. Παρότι είναι φυσιολογικό να μην κοιμάστε καλά ορισμένα βράδια, η αϋπνία μπορεί να επηρεάσει πολλούς τομείς της καθημερινότητάς σας, όπως η συγκέντρωση και η μνήμη.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την αϋπνία με διάφορα προβλήματα υγείας, όπως οι ψυχιατρικές διαταραχές. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πώς σχετίζεται με ένα ευρύτερο φάσμα προβλημάτων υγείας. Για τον λόγο αυτό, μια ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα αποφάσισε να εξετάσει τη σχέση της αϋπνίας με διαφορετικές πτυχές της υγείας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αϋπνία συνδέεται με διάφορες παθήσεις, μεταξύ των οποίων και το εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι η αϋπνία προκαλεί αυτές τις παθήσεις.

Η ανασκόπηση δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sleep Medicine Reviews.

Πώς εξέτασαν οι ερευνητές τη σχέση της αϋπνίας με την υγεία

Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου, όπως η υπνική άπνοια και το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Η συχνότερη διαταραχή ύπνου είναι η αϋπνία, η οποία προκαλεί δυσκολία είτε στο να αποκοιμηθεί κάποιος είτε στο να παραμείνει κοιμισμένος.

Μια ανασκόπηση του 2022 εκτίμησε ότι περίπου το 10% των ενηλίκων πάσχει από διαταραχή αϋπνίας, ενώ ένα επιπλέον 20% εμφανίζει περιστασιακά συμπτώματα.

Οι γιατροί διαγιγνώσκουν χρόνια αϋπνία όταν οι δυσκολίες στον ύπνο επηρεάζουν την καθημερινότητα και εμφανίζονται τουλάχιστον 3 νύχτες την εβδομάδα, για 3 μήνες ή περισσότερο. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία (CBT-I), καθώς και συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Για να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορεί να επηρεάζει η αϋπνία τη μακροπρόθεσμη υγεία, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση προηγούμενων ανασκοπήσεων. Αναζήτησαν στις βάσεις δεδομένων MEDLINE και EMBASE ανασκοπήσεις που εξέταζαν τη σχέση της αϋπνίας με την άνοια, το εγκεφαλικό επεισόδιο, την κατάθλιψη και τον κίνδυνο αυτοκτονίας.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε επίσης νέες συστηματικές ανασκοπήσεις για τα εγκεφαλικά επεισόδια, τους τραυματισμούς στην εργασία και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο, καθώς οι προηγούμενες ανασκοπήσεις δεν περιλάμβαναν μετα-αναλύσεις για αυτά τα ζητήματα.

Η αϋπνία συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και νοσηλείας

Όσον αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι ερευνητές εντόπισαν 9 μελέτες με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια συμμετέχοντες και συνδύασαν τα αποτελέσματα των 6 από αυτές σε μια μετα-ανάλυση. Εξέτασαν ταυτόχρονα 3 μελέτες σχετικά με τις εισαγωγές στο νοσοκομείο.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα με αϋπνία είχαν 26% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο, με βάση τον χρόνο παρακολούθησης. Παράλληλα, είχαν 28% υψηλότερες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία για οποιονδήποτε λόγο.

Η αύξηση κατά 26% προκύπτει από τη σύγκριση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ ατόμων με και χωρίς αϋπνία. Δεν σημαίνει ότι το 26% όσων έχουν αϋπνία θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επιπλέον ότι η αϋπνία συνδέεται με την άνοια, την κατάθλιψη και τον κίνδυνο αυτοκτονίας. Εντούτοις, δεν βρήκαν κάποια συσχέτιση μεταξύ αϋπνίας και θνησιμότητας.

Όσον αφορά τους τραυματισμούς στην εργασία, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε σαφές συμπέρασμα. Εντόπισαν μόνο δύο σχετικές μελέτες, των οποίων τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να συνδυαστούν σε μετα-ανάλυση.

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η αϋπνία προκαλεί τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Όπως είπαν, η ανασκόπηση δείχνει ότι η αϋπνία μπορεί να αποτελεί ένδειξη αυξημένου κινδύνου για την υγεία, χωρίς όμως να αποδεικνύεται ότι ευθύνεται για την εμφάνιση αυτών των παθήσεων.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να επηρεάστηκαν από τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κάθε μελέτη όριζε την αϋπνία, καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως η χρήση φαρμάκων για τον ύπνο.

Οι συγγραφείς συνιστούν στους γιατρούς να εξετάζουν εάν οι ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα αϋπνίας όταν αξιολογούν τη νευρολογική και ψυχική τους υγεία.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για όσους έχουν αϋπνία;

Ο Christopher Yi, αγγειοχειρουργός στο MemorialCare Orange Coast Medical Center, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ανασκόπηση, σχολίασε τα ευρήματα στο Medical News Today.

«Αυτή η ανασκόπηση ενισχύει τα ολοένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η χρόνια αϋπνία μπορεί να αποτελεί σημαντικό δείκτη της καρδιαγγειακής υγείας σε βάθος χρόνου», επισήμανε ο Yi.

Ο Yi εξήγησε ορισμένους από τους πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ αϋπνίας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Η χρόνια αϋπνία μπορεί να διατηρεί τον οργανισμό σε μια κατάσταση αυξημένου στρες ή υπερδιέγερσης», τόνισε ο ίδιος. «Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, στη φλεγμονή, στην αύξηση της σκληρότητας των αρτηριών και στη δυσλειτουργία της εσωτερικής επένδυσης των αιμοφόρων αγγείων».

«Η αϋπνία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα πρόβλημα ύπνου», ανέφερε ο Yi. «Η επίμονη αϋπνία μπορεί να επηρεάσει τη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που χρειάζονται προσοχή».

Ο Yi συνέστησε να αντιμετωπίζονται τόσο η χρόνια αϋπνία όσο και οι καθιερωμένοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ο Jagdish Khubchandani, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στην ανασκόπηση, μίλησε στο Medical News Today για τα ευρήματα.

«Πρόκειται για τον σχετικό κίνδυνο που προκύπτει όταν συγκρίνουμε άτομα με και χωρίς αϋπνία. Εάν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι ίδιοι, ένα άτομο με αϋπνία έχει 1,26 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με κάποιον που δεν έχει αϋπνία».

Ο Khubchandani επισήμανε ότι ο πραγματικός, απόλυτος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων προβλημάτων υγείας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το άτομο.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η ανασκόπηση αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερες μεθόδους αξιολόγησης των προβλημάτων ύπνου, καθώς πολλές μελέτες βασίζονται σε όσα αναφέρουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για τις συνήθειες ύπνου τους.

Ο Khubchandani συνέστησε στους γιατρούς να αξιοποιούν τη διάγνωση της χρόνιας αϋπνίας ως ευκαιρία για έναν πιο ολοκληρωμένο έλεγχο της υγείας των ασθενών.

«Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο έλεγχο για καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους», κατέληξε ο Khubchandani.