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Εγκεφαλικό: Ο κίνδυνος είναι 72% αυξημένος νωρίς το πρωί – Τι να προσέξετε

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Εγκεφαλικό: Ο κίνδυνος είναι 72% αυξημένος νωρίς το πρωί – Τι να προσέξετε
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 10/11/2026 - 09:32

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας το πρωί και αυξάνεται ο κίνδυνος εγκεφαλικού.

Για πολλούς ανθρώπους, οι πρώτες πρωινές ώρες είναι ίσως οι πιο αγχωτικές της ημέρας. Ομοίως, για την καρδιά και τον εγκέφαλό μας μπορεί να είναι οι πιο επικίνδυνες.

Η γιατρός Trisha Pasricha γράφει στην The Washington Post ότι, μια μετα-ανάλυση που αφορούσε σχεδόν 12.000 ενήλικες ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο, έδειξε ότι η πιθανότητα ήταν κατά 72% μεγαλύτερη μεταξύ 6 και 9 το πρωί σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 21 ώρες της ημέρας.

«Σε κάθε τύπο εγκεφαλικού που εξετάστηκε παρατηρήθηκε μια πρωινή κορύφωση. Τα εμφράγματα ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο. Μια ξεχωριστή ανάλυση έδειξε ότι η πιθανότητα εμφράγματος είναι κατά 40% μεγαλύτερη μεταξύ 6 πμ. και μεσημεριού, σε σχέση με την υπόλοιπη ημέρα. Αυτό συμβαίνει πιθανότατα επειδή, από πολλές απόψεις, οι πρωινές ώρες δημιουργούν μια τέλεια βιολογική καταιγίδα», τονίζει η γιατρός στην The Washington Post.

«Τις πρώτες πρωινές ώρες, τα επίπεδα της μελατονίνης αρχίζουν να πέφτουν, ενώ τα επίπεδα της κορτιζόλης ανεβαίνουν, φτάνοντας στο μέγιστο λίγο μετά την αφύπνιση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η αρτηριακή πίεση τείνει να μειώνεται - περίπου κατά 10% έως 20% σε σχέση με τα επίπεδα της ημέρας - και στη συνέχεια αρχίζει να ανεβαίνει λίγο πριν από την αφύπνιση.

Μόλις σηκωθείτε και αρχίσετε να κινείστε, η αρτηριακή πίεση παρουσιάζει απότομη άνοδο. Αυτή η αύξηση της αρτηριακής πίεσης ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Ωστόσο, όσον αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην αρτηριακή πίεση. Αποδεικνύεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες, αλλάζει και η ίδια η σύσταση του αίματος.

Το 2011, ερευνητές από τη Βοστώνη διαπίστωσαν ότι ο κιρκάδιος ρυθμός μας επηρεάζει τα αιμοπετάλια —μικρά κυτταρικά θραύσματα που σχηματίζουν θρόμβους στο αίμα— καθιστώντας τα πιο επιρρεπή στη συσσωμάτωση κατά τις πρώιμες πρωινές ώρες. Επιπλέον, μια μεταγενέστερη μελέτη έδειξε ότι μια πρωτεΐνη του αίματος, η οποία εμποδίζει τη διάλυση των θρόμβων, παρουσιάζει επίσης κορύφωση κατά τις πρωινές ώρες.

Η κιρκάδια βιολογία επηρεάζει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι απλώς τα επίπεδα ενέργειάς μας. Ρυθμίζει τη συμπεριφορά πολλών κυττάρων και μορίων στο σώμα μας, καθώς και το ποια γονίδια εκφράζονται. Αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί οι πρωινές ώρες μπορεί να αποτελούν μια περίοδο αυξημένης ευαλωτότητας όσον αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια», προσθέτει η ίδια.

Εγκεφαλικό επεισόδιο και συμπτώματα – Τι να προσέξετε

Το εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν ένα μέρος του εγκεφάλου δεν λαμβάνει αρκετό αίμα - συχνά προκαλείται από έναν θρόμβο αίματος που μπλοκάρει ξαφνικά ένα αγγείο ή από ένα αγγείο που σπάει. Όταν συμβαίνει αυτό, τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να πεθαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά και οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ξαφνικά συμπτώματα όπως ασαφή ομιλία ή αδυναμία στη μία πλευρά του σώματός τους.

Αυτά είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου με τα οποία πολλοί άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι. «Αλλά σε μια μελέτη, περίπου 1 στους 7 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είχε κανένα από αυτά τα συμπτώματα. Αντ' αυτού, πολλοί άνθρωποι που υπέστησαν εγκεφαλικό αντιμετώπισαν ξαφνικό πρόβλημα στη διατήρηση της ισορροπίας ή απώλεια όρασης. Αυτά τα συμπτώματα είναι πιο συχνά όταν τα αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μπλοκάρονται.

Ένας χρήσιμος τρόπος για να θυμάστε τα προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου από την Αμερικανική Ένωση Εγκεφαλικού Επεισοδίου είναι το B.E. F. A. S. T.:

- Ισορροπία (Balance)
- Αλλαγές στην όραση (Eye vision changes)
- Χαλάρωση προσώπου (Face drooping)
- Αδυναμία βραχίονα (Arm weakness)
- Δυσκολία ομιλίας (Speech difficulty)
- Ώρα να καλέσετε τις πρώτες βοήθειες (Time to call 911)», καταλήγει η γιατρός.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 02:44

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