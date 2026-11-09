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«My NutriPath»: Δωρεάν Διατροφολόγος για τους ασθενείς στη θεραπεία παχυσαρκίας

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«My NutriPath»: Δωρεάν Διατροφολόγος για τους ασθενείς στη θεραπεία παχυσαρκίας
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 17:56

Με την υποστήριξη της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, οι ασθενείς θα έχουν δίπλα τους διαιτολόγο-διατροφολόγο κατά την έναρξη της θεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της νόσου τους.

Η διαχείριση βάρους περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο αντιμετώπισης για τους ασθενείς που μπορεί να βασίζεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής και φαρμακευτική αγωγή.

Στις 3 Νοεμβρίου 2026, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ξεκίνησε το «My NutriPath», μια δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διαιτολόγο-διατροφολόγο για ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες εγκεκριμένες ενέσιμες αγωγές για τη διαχείριση της νόσου της παχυσαρκίας. Η υπηρεσία υλοποιείται με την χορηγική υποστήριξη της Φαρμασέρβ-Λίλλυ.

Κάθε άτομο με παχυσαρκία που θα εντάσσεται στο My NutriPath, θα λαμβάνει 5 συνεδρίες τηλεσυμβουλευτικής μέσα στους πρώτους 6 μήνες, με εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, εκπαίδευση για βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής του και καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και στους θεραπευτικούς του στόχους. Θα ακολουθεί μία επιπλέον τηλεφωνική συνεδρία αξιολόγησης στον πρώτο χρόνο από την ένταξή του στην υπηρεσία.

Η υπηρεσία αφορά ασθενείς σε κάθε ενέσιμη αγωγή που ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η παραπομπή γίνεται από τον θεράποντα ιατρό κατά την έναρξη της θεραπείας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δόσεις έναρξης, και προϋποθέτει ΔΜΣ ≥ 30 kg/m² ή ΔΜΣ ≥ 27 και < 30 kg/m² με τουλάχιστον μία συννοσηρότητα (πχ υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, αποφρακτική υπνική άπνοια, καρδιαγγειακή νόσο, προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2).

Για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας έχει εκπονηθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο.

Με το My NutriPath, οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο, που θα τους καθοδηγεί με ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο. Η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από την Φαρμασέρβ-Λίλλυ, ενισχύει μια πιο ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα του ασθενούς με παχυσαρκία, συνδυάζοντας την υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση με την φαρμακευτική αντιμετώπιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 18:01

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