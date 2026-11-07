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Καρκίνος προστάτη: Ειδικοί εστιάζουν στα οφέλη ενός μπαχαρικού

Ευ Ζην
Καρκίνος προστάτη: Ειδικοί εστιάζουν στα οφέλη ενός μπαχαρικού
Pixabay
Ελένη Μπορμπόλη
Σάββατο, 07/11/2026 - 06:00

Μία ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση, και η διαχείριση του βάρους είναι κρίσιμοι παράγοντες για τον καρκίνο του προστάτη.

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: κανένα μπαχαρικό - σε οποιαδήποτε μορφή - δεν μπορεί να θεραπεύσει ή να προλάβει τα προβλήματα του προστάτη. Ακόμα και η έρευνα σχετικά με τα μπαχαρικά και την υγεία του προστάτη είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με τον ουρολόγο Kevin T. McVary, M.D., οι συνήθειες του τρόπου ζωής -όπως μια συνολικά υγιεινή διατροφή, η τακτική σωματική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος και η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους- αποτελούν τους πραγματικά καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία του προστάτη. Παρ’ όλα αυτά, ίσως αξίζει να βάλει κάποιος στη διατροφή του ορισμένα μπαχαρικά στο πλαίσιο ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου. Ένα από αυτά τα μπαχαρικά είναι και ο κουρκουμάς.

Γιατί ο κουρκουμάς μπορεί να συμβάλει στην υγεία του προστάτη

Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του κουρκουμά οφείλονται σε μια αντιοξειδωτική ένωση που ονομάζεται κουρκουμίνη. «Αναλύσεις κλινικών δοκιμών έχουν δείξει ότι τα συμπληρώματα κουρκουμίνης μπορούν να μειώσουν τους δείκτες φλεγμονής στο αίμα, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και η ιντερλευκίνη-6 (IL-6)», αναφέρει η Mackenzie McCune, M.S., RD στο EatingWell. Αυτό θα μπορούσε να είναι θετικό για την υγεία του προστάτη. «Η χρόνια φλεγμονή στον προστάτη θεωρείται ότι παίζει ρόλο στη διόγκωση του προστάτη και, ενδεχομένως, στον καρκίνο του προστάτη», εξηγεί η ίδια.

Ορισμένες έρευνες έχουν εξετάσει τις επιδράσεις της κουρκουμίνης ειδικά στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Μάλιστα, τα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης μπορεί να συνδέεται με σημαντική βελτίωση των λεγόμενων «λειτουργικών παραμέτρων» σε άνδρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Όταν λαμβάνεται παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή, η αντιφλεγμονώδης δράση της κουρκουμίνης μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τα ουρολογικά συμπτώματα, επισημαίνει η Alexandria Hardy, RDN, LDN.

Ο κουρκουμάς ενδέχεται επίσης να υποστηρίζει την υγεία του προστάτη μειώνοντας το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), λέει η Amy Brownstein, M.S., RD. Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από τα κύτταρα του προστάτη. Τα αυξημένα επίπεδά του μπορεί να αποτελούν πρώιμη ένδειξη καρκίνου του προστάτη. Η ίδια σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνες, τα συμπληρώματα κουρκουμίνης ενδέχεται να συνδέονται με μείωση αυτού του αντιγόνου, σε σύγκριση με τη λήψη εικονικού σκευάσματος (placebo).

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη ή σε καλύτερη έκβαση για τους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο. «Δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο κλινικό όφελος για τους άνδρες με καρκίνο του προστάτη», τονίζει ο McVary. Η Hardy προσθέτει ότι τα συνολικά επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την κουρκουμίνη και τον καρκίνο θεωρούνται περιορισμένα, καθώς προέρχονται κυρίως από μελέτες σε ζώα και εργαστηριακά πειράματα. «Δεν υπάρχουν επί του παρόντος κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που να συνιστούν τη χρήση κουρκουμίνης για τη θεραπεία του καρκίνου στον άνθρωπο», αναφέρει. «Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η μείωση του PSA ως αποτέλεσμα μιας δοκιμής δεν συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», συμπληρώνει.

Παρόλα αυτά, η χρήση του κουρκουμά στη μαγειρική δεν αποτελεί κακή ιδέα, καθώς μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση από ενοχλήσεις που σχετίζονται με τον προστάτη. «Ο κουρκουμάς είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δώσετε γεύση στο φαγητό χωρίς να βασίζεστε στο αλάτι, καθώς η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να επιδεινώσει τα ουρολογικά συμπτώματα», καταλήγει η Brownstein. «Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού αυξάνει επίσης την αρτηριακή πίεση, γεγονός που μπορεί να ασκήσει πρόσθετη πίεση στην αιμάτωση της πυελικής περιοχής, οδηγώντας σε εντονότερη δυσφορία και φλεγμονή», λέει η ίδια. Η McCune επισημαίνει ότι τα πιάτα που περιέχουν κουρκουμά συνήθως περιλαμβάνουν και άλλα ωφέλιμα συστατικά, όπως λαχανικά, όσπρια και υγιεινά λιπαρά —όλα τους καλές επιλογές για τη μείωση της φλεγμονής.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2026 - 02:27

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