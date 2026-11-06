Ζύμη για πίτσα με ελάχιστα υλικά που έχετε στο σπίτι - Πανεύκολη συνταγή

Πώς θα φτιάξετε ζύμη για πίτσα εύκολα και γρήγορα με απλά υλικά.

Η σπιτική πίτσα σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε και να προσαρμόσετε τις ποσότητες στις προτιμήσεις σας. Από τη σάλτσα ντομάτας μέχρι το τυρί και τα λαχανικά, μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικούς συνδυασμούς, έχοντας τον έλεγχο στο αλάτι και στα λιπαρά που προσθέτετε.

Η προετοιμασία της ζύμης είναι πιο απλή απ’ όσο ίσως νομίζετε. Η παρακάτω συνταγή χρειάζεται λίγα βασικά υλικά, σύντομο ζύμωμα και περίπου 20 λεπτά ξεκούρασης. Με την ίδια ποσότητα μπορείτε να φτιάξετε δύο λεπτές πίτσες ή μία με πιο αφράτη βάση.

Υλικά:

1½–2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κοφτό κ.γ. ξηρή μαγιά

1 πρέζα αλάτι

1 πρέζα ζάχαρη

⅔ φλ. χλιαρό νερό

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Η ποσότητα αρκεί για δύο λεπτές πίτσες ή μία με αφράτη βάση.

Εκτέλεση

Βάζετε όλα τα στεγνά υλικά σε ένα μπολ και τα ανακατεύετε. Προσθέτετε το νερό και το ελαιόλαδο και ξεκινάτε να αναμειγνύετε.

Σε αυτό το στάδιο, το μείγμα πρέπει να είναι σφιχτό και ελαφρώς κολλώδες. Αν είναι πολύ υγρό και δεν σχηματίζει μια μπάλα ζύμης, προσθέτετε λίγο λίγο αλεύρι, μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή συνοχή.

Αν η ζύμη γίνει πολύ σκληρή και δεν πλάθεται εύκολα, προσθέτετε σταδιακά λίγο νερό και ζυμώνετε με το χέρι, ώστε να ενσωματωθεί, μέχρι να γίνει εύπλαστη και ελαφρώς κολλώδης.

Αλευρώνετε καλά τον πάγκο εργασίας και μεταφέρετε εκεί τη ζύμη. Ξεκινάτε να ζυμώνετε με τα χέρια, πασπαλίζοντας με λίγο αλεύρι αν κολλάει πολύ. Χρειάζονται περίπου 50 διπλώματα, δηλαδή 1–2 λεπτά ζυμώματος. Η ζύμη πρέπει να είναι σχετικά απαλή και λεία, να μην κολλάει στα χέρια, αλλά και να μην είναι σκληρή.

Βάζετε τη ζύμη στο μπολ, τη σκεπάζετε και την αφήνετε να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά. Στο μεταξύ, προετοιμάζετε τα υλικά της πίτσας και προθερμαίνετε τον φούρνο στους 220°C, στον αέρα.

Ανοίγετε τη ζύμη σε αλευρωμένο πάγκο, στο σχήμα που θέλετε. Τη μεταφέρετε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Απλώνετε μια λεπτή στρώση σάλτσας ντομάτας, προσθέτετε τριμμένο τυρί και τα υλικά της επιλογής σας και ολοκληρώνετε με ελάχιστο ακόμη τριμμένο τυρί.

Ψήνετε στους 220°C, στον αέρα, στη μεσαία θέση του φούρνου, για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί κρούστα στο τυρί.

Πηγή: Mariana Mykonos / Cookpad