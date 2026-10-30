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Γρήγορη συνταγή για ρακόμελο με πορτοκάλι, έτοιμη σε 2 βήματα

Ευ Ζην
Γρήγορη συνταγή για ρακόμελο με πορτοκάλι, έτοιμη σε 2 βήματα
Cookpad
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 06:29

Συνταγή για ζεστό ρακόμελο.

Όσο ο καιρός κρυώνει, τα ζεστά ποτά βρίσκουν ξανά τη θέση τους στις συναντήσεις με φίλους και στα τραπέζια στο σπίτι. Το ρακόμελο είναι μια παραδοσιακή επιλογή, που συνδυάζει τη χαρακτηριστική γεύση του αποστάγματος με τη γλυκύτητα του μελιού και τα αρώματα των μπαχαρικών. Στη συγκεκριμένη συνταγή, θα χρησιμοποιήσετε τσίπουρο, φλούδες πορτοκαλιού, μήλο, κανέλα και γαρύφαλλο, για μια παραλλαγή με πιο φρουτώδες άρωμα.

Η παρασκευή του ολοκληρώνεται σε δύο απλά βήματα, με υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας. Σερβίρετέ το ζεστό, σε μικρά ποτηράκια, ως κέρασμα για την παρέα σας.

Υλικά

  • 1,5 λίτρο τσίπουρο
  • Φλούδες από 1 πορτοκάλι
  • 5-6 γαρύφαλλα στικς
  • 2 στικς κανέλας
  • 1 μήλο κομμένο στα δυο
  • 8-10 κουταλιές της σούπας μέλι

Εκτέλεση

  • Σε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε όλα μας τα υλικά και ανακατεύουμε.
  • Όταν βράσει αρκετά, σουρώνουμε σε μια μικρή κανάτα ή σε μπουκάλι. Σερβίρουμε σε ποτηράκια σφηνάκι.

Πηγή: Stavi Tzia / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2026 - 02:55

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