ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ρύπανση του νερού από τη βιομηχανία: Η σύνδεση με σπάνια νόσο που μοιάζει με το Πάρκινσον

Μελέτες
Ρύπανση του νερού από τη βιομηχανία: Η σύνδεση με σπάνια νόσο που μοιάζει με το Πάρκινσον
pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 13:11

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τις επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση στο νερό που προκαλούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μιας σπάνιας κινητικής διαταραχής, που ονομάζεται προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση (PSP) ενδέχεται να διατρέχουν οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν την παροχή νερού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας. Η PSP ανήκει σε μια ομάδα νευροεκφυλιστικών παθήσεων που είναι γνωστές ως άτυπος παρκινσονισμός. Παρουσιάζει ορισμένα συμπτώματα κοινά με τη νόσο Πάρκινσον, αλλά συνήθως εξελίσσεται πολύ ταχύτερα και ανταποκρίνεται διαφορετικά στη θεραπεία.

Στην έρευνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συμμετείχαν περισσότερα από 500.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία οι ερευνητές, με επικεφαλής την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, παρακολούθησαν για χρονικό διάστημα έως 25 έτη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 221 άτομα εμφάνισαν PSP. Για κάθε άτομο με PSP επιλέχθηκαν δέκα άτομα χωρίς τη νόσο, αντίστοιχα ως προς την ηλικία και το φύλο. Χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις κατοικίας των συμμετεχόντων το 2007, οι ερευνητές εξέτασαν πόσο κοντά ζούσαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ανέφεραν εκπομπές ρύπων.

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονταν μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, μονάδες εντατικής υδατοκαλλιέργειας, χημικές βιομηχανίες και θερμοηλεκτρικοί σταθμοί. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν όσοι κατοικούσαν στη διεύθυνση αυτή για λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι κατηγορίες ρύπων που εξετάστηκαν

Εξετάστηκαν έξι κατηγορίες ρύπων: βαρέα μέταλλα, χλωριωμένοι διαλύτες, φυτοφάρμακα, έμμονοι οργανικοί ρύποι, δηλαδή τοξικές χημικές ουσίες που αργούν να αποσυντεθούν, καθώς και άλλοι οργανικοί και ανόργανοι ρύποι. Αφού έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ζούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις που εξέπεμπαν φυτοφάρμακα είχαν 66% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν PSP σε σχέση με όσους δεν ζούσαν κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Όσοι κατοικούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις που εξέπεμπαν ανόργανους ρύπους, όπως ο φώσφορος, το άζωτο και οι φθοριούχες ενώσεις, είχαν 60% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τη νόσο. Για όσους ζούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις που εξέπεμπαν οργανικούς ρύπους, όπως το βενζόλιο και το αιθυλοβενζόλιο, οι πιθανότητες εμφάνισης PSP ήταν αυξημένες κατά 52%. Για όσους κατοικούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις που εξέπεμπαν βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και το κάδμιο, η αντίστοιχη αύξηση ήταν 38%. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν συσχέτιση ανάμεσα στους χλωριωμένους διαλύτες ή τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την εμφάνιση PSP.

Βρέθηκαν επίσης ενδείξεις ότι ο κίνδυνος εμφάνισης PSP μειωνόταν όσο αυξανόταν η απόσταση από τις εγκαταστάσεις που ρύπαιναν το νερό, έως και περίπου τα δέκα χιλιόμετρα, καθώς και ότι η διάρκεια της διαμονής κοντά στις ρυπογόνες εγκαταστάσεις έπαιζε ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι δεν υπήρχαν πλήρη στοιχεία για το εργασιακό ιστορικό των συμμετεχόντων και, ως εκ τούτου, δεν εξετάστηκε η έκθεσή τους σε ρύπους στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξέπεμπαν περισσότερες από μία κατηγορίες ρύπων, γεγονός που δεν επέτρεψε στους ερευνητές να απομονώσουν την επίδραση κάθε κατηγορίας ξεχωριστά. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η εγγύτητα σε εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν το νερό προκαλεί την ασθένεια, αλλά διαπιστώνει συσχέτιση. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης PSP παραμένει χαμηλός, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2026 - 13:19

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα
«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα 28 Οκτωβρίου 2026
Τι σημαίνει για την υγεία του εγκεφάλου αν σάς παίρνει εύκολα ο ύπνος – Η πιθανή σύνδεση την άνοια 29 Οκτωβρίου 2026
Τι σημαίνει για την υγεία του εγκεφάλου αν σάς παίρνει εύκολα ο ύπνος – Η πιθανή σύνδεση την άνοια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων

Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων

Μελέτες
Γιατί νιώθουμε ωραία όταν χορεύουμε - Η ψυχολογία έχει την απάντηση

Γιατί νιώθουμε ωραία όταν χορεύουμε - Η ψυχολογία έχει την απάντηση

Ευ Ζην
FDA: Ενέκρινε τη χρήση του φαρμάκου Emcitate σε ασθενείς με Σύνδρομο Allan-Herndon-Dudley

FDA: Ενέκρινε τη χρήση του φαρμάκου Emcitate σε ασθενείς με Σύνδρομο Allan-Herndon-Dudley

Φάρμακο
Πάρκινσον: Πώς η μυρωδιά του αφαλού μπορεί υποδηλώνει υποψία της νόσου

Πάρκινσον: Πώς η μυρωδιά του αφαλού μπορεί υποδηλώνει υποψία της νόσου

Μελέτες
Γιατί το κάπνισμα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον;

Γιατί το κάπνισμα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον;

Μελέτες
Πάρκινσον: Νέα ανακάλυψη Ινδών ερευνητών «υπόσχεται» πρώιμη ανίχνευση της νόσου με υψηλή ακρίβεια

Πάρκινσον: Νέα ανακάλυψη Ινδών ερευνητών «υπόσχεται» πρώιμη ανίχνευση της νόσου με υψηλή ακρίβεια

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι σημαίνει για την υγεία του εγκεφάλου αν σάς παίρνει εύκολα ο ύπνος – Η πιθανή σύνδεση την άνοια
Μελέτες
29/10/2026 - 13:22
Ρύπανση του νερού από τη βιομηχανία: Η σύνδεση με σπάνια νόσο που μοιάζει με το Πάρκινσον
Μελέτες
29/10/2026 - 13:11
Υπ. Υγείας: Τι ισχύει με τις άδειες των ειδικευόμενων γιατρών – Νέα εγκύκλιος
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 12:43
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Το σύστημα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα»
Πολιτική Υγείας
29/10/2026 - 12:15
9 τρόφιμα που δεν πρέπει να μαγειρεύετε στο air fryer
Ευ Ζην
29/10/2026 - 11:47
Ρετατρουτίδη: Πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο φάρμακο της Eli Lilly σε παχυσαρκία και διαβήτη
Φάρμακο
29/10/2026 - 11:02
Έλλειψη σιδήρου: Αλλάζουν τα όρια φερριτίνης – Νέες οδηγίες από την Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία
Επικαιρότητα
29/10/2026 - 10:11
Σπονδυλική στήλη: Η σιωπηλή γήρανση και τα «αντίδοτα» ανά δεκαετία
Ευ Ζην
29/10/2026 - 09:54
Βραδινό τσιμπολόγημα: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις για την υγεία
Μελέτες
29/10/2026 - 09:34
Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου
Ευ Ζην
29/10/2026 - 08:16
Πότε πρέπει να ανησυχήσετε για την όψη των κοπράνων σας - Τα συμπτώματα
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:45
Συνταγή για τραγανά στικς καρότου στο φούρνο - Θα τα λατρέψουν τα παιδιά σας
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:27
Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη
Ευ Ζην
29/10/2026 - 06:12
Καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές - Οι 5 βασικές αιτίες
Μελέτες
29/10/2026 - 06:00
5 λαχανικά που θα σας ευγνωμονεί το σώμα σας αν τα καταναλώσετε ωμά
Ευ Ζην
28/10/2026 - 09:32
Μακροζωία: Οι μικρές καθημερινές αλλαγές που θα σας κρατήσουν υγιείς μεγαλώνοντας
Ευ Ζην
28/10/2026 - 08:15
Η στενή σύνδεση του ύπνου με την ψυχική υγεία - Πώς θα κοιμάστε καλύτερα
Ευ Ζην
28/10/2026 - 06:46
Η κλασική συνταγή για παστίτσιο - Το μυστικό της γιαγιάς για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ
Ευ Ζην
28/10/2026 - 06:29
«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα
Μελέτες
28/10/2026 - 06:12
Καρκίνος του ενδομητρίου: Αυξάνονται τα περιστατικά στις γυναίκες κάτω των 50 - Τα συμπτώματα
Επικαιρότητα
28/10/2026 - 06:00
Ψωρίαση: Το δέρμα φαίνεται, η ανάγκη για στήριξη όχι
Ευ Ζην
27/10/2026 - 23:24
Κορωνοϊός: Πρέπει να ανησυχούμε για ένα νέο κύμα κρουσμάτων και νοσηλειών φέτος τον χειμώνα;
Επικαιρότητα
27/10/2026 - 20:14
6 οφέλη του λάχανου για την υγεία που ίσως δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
27/10/2026 - 19:34
Είναι το σάλιο του σκύλου αντισηπτικό; Τι απαντά μελέτη
Μελέτες
27/10/2026 - 18:53
Ενδοφλέβιες βιταμίνες: Είναι στ’ αλήθεια αποτελεσματική η νέα τάση;
Ευ Ζην
27/10/2026 - 18:23
Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και η όρεξή μας;
Ευ Ζην
27/10/2026 - 17:46
ΕΟΠΥΥ: Οριστικοποιήθηκε η 1η Νοεμβρίου για την καταχώριση των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλισμένων στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Επικαιρότητα
27/10/2026 - 17:30
Τι φανερώνει για την προσωπικότητά σας η ταχύτητα με την οποία τρώτε το φαγητό σας, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
27/10/2026 - 17:27
Τι αλλάζει στην καρδιά μετά από 10 εβδομάδες άσκησης
Μελέτες
27/10/2026 - 16:44
Ανακαλείται γνωστό άρωμα από την ελληνική αγορά - Περιέχει απαγορευμένη ουσία
Επικαιρότητα
27/10/2026 - 15:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ