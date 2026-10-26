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Απλή συνταγή για σούπα με χυλοπίτες και κοτόπουλο

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Απλή συνταγή για σούπα με χυλοπίτες και κοτόπουλο
Ελβίρα Νίνη Ντούνη / Cookpad
Newsroom
Δευτέρα, 26/10/2026 - 19:40

Νόστιμη συνταγή για υπέροχη σούπα με χυλοπίτες και κοτόπουλο με απλά υλικά.

Το φθινόπωρο, καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, τα ζεστά και χορταστικά φαγητά επιστρέφουν στο καθημερινό τραπέζι. Αυτή την εποχή, οι παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής κουζίνας αποτελούν μια καλή επιλογή για ένα θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν διαφορετικές ομάδες τροφίμων.

Μια τέτοια συνταγή είναι η σούπα με κοτόπουλο και χυλοπίτες, που προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας από το κοτόπουλο και υδατάνθρακες από τα ζυμαρικά, οι οποίοι παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό. Παράλληλα, το ελαιόλαδο αποτελεί πηγή μονοακόρεστων λιπαρών, ενώ η ντομάτα προσφέρει λυκοπένιο, ένα συστατικό με αντιοξειδωτική δράση. Συνοδεύστε το με μια σαλάτα εποχής, ώστε να εμπλουτίσετε το γεύμα σας με φυτικές ίνες.

Υλικά για 4 μερίδες

  • 4 μπούτια κοτόπουλου
  • 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
  • 200 ml χυμό ντομάτας
  • αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι
  • 300 γρ. χυλοπίτες
  • 50 γρ. βούτυρο
  • 150 γρ. τυρί φέτα τριμμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

  • Σε μία μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 3'-4' μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.
  • Ρίχνουμε την ντομάτα, αρκετό νερό και βράζουμε σε μέτρια θερμοκρασία μέχρι να μαλακώσει το κρέας.
  • Βγάζουμε το κοτόπουλο σε ένα πιάτο, προσθέτουμε κι άλλο ζεστό νερό και όταν βράσει ρίχνουμε τις χυλοπίτες, το βούτυρο, ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσει για 5'-7'. Λίγο πριν το τέλος (2 λεπτά πριν τελειώσει) ρίχνουμε τη φέτα, ανακατεύουμε για να λιώσει και κλείνουμε τη φωτιά.
  • Σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο όσο είναι ακόμα ζεστό και ζουμερό το φαγητό βάζοντας πάνω και το κοτόπουλο. Πασπαλίζουμε με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και παξιμαδάκια ή κρουτόν.
  • Σημείωση: γι' αυτό το φαγητό παίρνουμε χυλοπιτάκι ή κόβουμε τις μακριές χυλοπίτες σε πολύ μικρά κομμάτια. Τις βάζουμε σε δόσεις σε μία πετσέτα κουζίνας, διπλώνουμε την πετσέτα σαν πουγκί και με τα χέρια μας πατάμε αρκετές φορές για να θρυμματιστούν οι χυλοπίτες.

Πηγή: Ελβίρα Νίνη Ντούνη / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2026 - 19:43

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