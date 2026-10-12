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Κολοκυθόσουπα: Πικάντικη συνταγή με τζίντζερ και κουρκουμά

Ευ Ζην
Κολοκυθόσουπα: Πικάντικη συνταγή με τζίντζερ και κουρκουμά
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 06:46
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Οι σούπες είναι ιδανική επιλογή για τις κρύες ημέρες του φθινοπώρου, ενώ η κολοκυθόσουπα δεν αφήνει κανέναν… ασυγκίνητο.

Η συνταγή της κολοκυθόσουπας, που σας προτείνουμε είναι κρεμώδης, με βελούδινη υφή, ενώ τα καρυκεύματα που περιέχει της δίνουν ξεχωριστή γεύση και άρωμα.

Τι θα χρειαστείτε για τη συνταγή της κολοκυθόσουπας

- Κρεμμύδι και σκόρδο – Προσθέτουν άρωμα και νοστιμιά.
- Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο – Θα το χρησιμοποιήσετε για να ψήσετε την κολοκύθα και για να σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο.
- Μπαχαρικά – Το τζίντζερ, ο κουρκουμάς, το κύμινο, το κάρδαμο και ο κόλιανδρος χαρίζουν μια ζεστή, αρωματική γεύση. Αυτός ο συνδυασμός μπαχαρικών ταιριάζει υπέροχα στην κολοκυθόσουπα.
- Γάλα καρύδας – Κάνει τη σούπα πλούσια και κρεμώδη, χωρίς να χρειάζεται κρέμα γάλακτος ή κάποιο άλλο γαλακτοκομικό προϊόν.
- Ζωμός λαχανικών – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο ζωμό του εμπορίου ή φτιάξτε το δικό σας σπιτικό ζωμό λαχανικών.
- Μηλόξυδο – Η οξύτητά του εξισορροπεί τη γλυκύτητα της κολοκύθας.
- Αλάτι και πιπέρι – Για να αναδειχθούν όλες οι γεύσεις.

Εκτέλεση

Αυτή η εύκολη συνταγή για σούπα κολοκύθας αποτελείται από τρία βασικά στάδια:

- ψήσιμο της κολοκύθας
- Σιγοβράσιμο όλων των υλικών και
- πολτοποίηση

Κόψτε την κολοκύθα προσεκτικά στη μέση κατά μήκος, και αφαιρέστε τα σπόρια και τις ίνες με ένα κουτάλι. Αλείψτε την κομμένη πλευρά της κολοκύθας με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και τοποθετήστε την με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ψήστε την κολοκύθα σε φούρνο στους 200°C μέχρι να μαλακώσει τελείως, για 40 έως 60 λεπτά.

Όταν η ψημένη κολοκύθα κρυώσει αρκετά, αφαιρέστε τη φλούδα της και μετρήστε ποσότητα ίση με 4 1/2 φλιτζάνια από τη μαλακή σάρκα της. Στη συνέχεια, σιγοβράστε. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα (κατά προτίμηση μαντεμένια ή με χοντρό πάτο), σοτάρετε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέστε τα μπαχαρικά, το σκόρδο και το τζίντζερ και ανακατέψτε μέχρι να βγάλουν το άρωμά τους, για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Προσθέστε την κολοκύθα, τον ζωμό και το γάλα καρύδας και σιγοβράστε για 20 λεπτά. Αποσύρετε τη σούπα από τη φωτιά και ανακατέψτε μέσα το ξίδι.

Στη συνέχεια, μεταφέρετέ τη στο μπλέντερ και χτυπήστε τη μέχρι να γίνει λεία (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ραβδομπλέντερ για αυτό το βήμα). Η υφή θα διαφέρει ανάλογα με την περιεκτικότητα της κολοκύθας σε νερό. Αν η σούπα είναι πολύ πηχτή, προσθέστε νερό σταδιακά, και χτυπήστε ξανά μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή υφή. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι. Σερβίρετε σε μπολ και απολαύστε!

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 02:44
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