Η πιο απλή συνταγή για θρεπτική κρεατόσουπα

Η κρεατόσουπα είναι μια χορταστική συνταγή που συνδυάζει το μοσχάρι με διάφορα λαχανικά (και προαιρετικά ζυμαρικά), δημιουργώντας ένα πλήρες γεύμα για τις πιο κρύες ημέρες.

Το μοσχάρι αποτελεί πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμινών του συμπλέγματος Β, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Β12. Ο σίδηρος συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στη μεταφορά του οξυγόνου στον οργανισμό, ενώ η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και τον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Παράλληλα, τα λαχανικά της συνταγής προσθέτουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Υλικά

Μισό κιλό μοσχάρι ελιά, κομμένο σε μπουκιές

Ελαιόλαδο

2 μέτριες πατάτες, κομμένες σε κυβάκια

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μεγάλο καρότο, κομμένο σε ροδέλες

1 χούφτα χοντροκομμένο σέλινο

3 κουταλιές ζυμαρικά ελληνικό αλφάβητο

250 ml χυμό ντομάτας

1 κύβο για βοδινό

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βάλτε το μοσχάρι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέστε νερό ώστε να φτάνει πάνω από τη μέση της, καθώς θα χρειαστείτε αρκετό ζωμό. Αφήστε το να βράσει σε δυνατή φωτιά για 50 λεπτά, με το καπάκι ανοιχτό. Όσο βράζει, ξαφρίζετε όποτε χρειάζεται.

Στη συνέχεια, σοτάρετε τα λαχανικά με ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι, μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέστε τα λαχανικά στην κατσαρόλα με το μοσχάρι και τον ζωμό. Ρίξτε το σέλινο, τα ζυμαρικά, τον χυμό ντομάτας και τον κύβο για βοδινό και προσθέστε αλάτι και πιπέρι.

Χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή ένταση και αφήστε τη σούπα να βράσει για ακόμη 30 λεπτά, με το καπάκι μισόκλειστο.

Πηγή: Αικατερίνη Ξαγοράρη / Cookpad