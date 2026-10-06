Βλεφαροπλαστική: Μια εξατομικευμένη επέμβαση που ανανεώνει το βλέμμα

Η βλεφαροπλαστική είναι μία από τις συχνότερες επεμβάσεις της αισθητικής χειρουργικής του προσώπου. Στόχος της είναι η διόρθωση της περίσσειας και χαλάρωσης του δέρματος των βλεφάρων, καθώς και η αντιμετώπιση της προβολής του λίπους γύρω από τα μάτια.

«Σκοπός είναι ένα πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία και το σχήμα των ματιών. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία για τη βλεφαροπλαστική. Η ένδειξη εξαρτάται από την ανατομία, τον βαθμό χαλάρωσης και τις ανάγκες του ατόμου», επισημαίνει η κ. Ευαγγελία Τσάτη, Πλαστικός Χειρουργός, συνεργάτης Μetropolitan General, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Fellow of European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) και συνεχίζει:

Άνω και κάτω βλεφαροπλαστική

Η άνω βλεφαροπλαστική αντιμετωπίζει κυρίως την περίσσεια δέρματος του άνω βλεφάρου και, όταν υπάρχει ένδειξη, την προβολή λίπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η περίσσεια δέρματος είναι τόσο μεγάλη ώστε να περιορίζει και το άνω οπτικό πεδίο.

Η κάτω βλεφαροπλαστική αντιμετωπίζει τις «σακούλες» κάτω από τα μάτια, την περίσσεια δέρματος και, σε ορισμένους ασθενείς, την έντονη δακρυϊκή αύλακα που δημιουργεί σκιά και κουρασμένη εμφάνιση.

Πώς γίνεται και ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται;

Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία, με ή χωρίς μέθη, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης και τον ασθενή.

Άνω βλεφαροπλαστική

Στην άνω βλεφαροπλαστική η τομή τοποθετείται μέσα στη φυσική πτυχή του άνω βλεφάρου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανής. Αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και, όταν απαιτείται, αντιμετωπίζεται συντηρητικά το λίπος ή άλλοι ανατομικοί παράγοντες που δημιουργούν την εικόνα του «βαριού» βλεφάρου.

Η σύγχρονη βλεφαροπλαστική είναι συντηρητική και εξατομικευμένη. Δεν επιδιώκεται η υπερβολική αφαίρεση ιστών, αλλά η διατήρηση της φυσικής έκφρασης και της αρμονίας του προσώπου.

Κάτω βλεφαροπλαστική

Όταν συνυπάρχει περίσσεια δέρματος, η τομή γίνεται εξωτερικά ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες. Το λίπος δεν χρειάζεται πάντα να αφαιρεθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αναδιαταχθεί, ώστε να εξομαλυνθεί η μετάβαση από το κάτω βλέφαρο προς το μάγουλο και να βελτιωθεί η δακρυϊκή αύλακα.

Στην κάτω βλεφαροπλαστική η προσπέλαση μπορεί να γίνει και διαεπιπεφυκοτικά, δηλαδή από την εσωτερική επιφάνεια του κάτω βλεφάρου, όταν το βασικό πρόβλημα είναι οι σακούλες λίπους και δεν υπάρχει σημαντική περίσσεια δέρματος. Οι άνδρες είναι συχνά υποψήφιοι για αυτήν την μέθοδο.

Τομή στην περιοχή του φρυδιού

Όταν η χαλάρωση εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του φρυδιού και του άνω βλεφάρου, μπορεί να επιλεγεί τομή ακριβώς κάτω από το φρύδι (sub-brow lift or infrabrow blepharoplasty). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται άνοιγμα και ανόρθωση της περιοχής του άνω βλεφάρου, ιδιαίτερα προς το έξω τμήμα.

Σε επιλεγμένες επίσης περιπτώσεις μπορεί να γίνει τομή πάνω από το φρύδι (direct brow lift, supra-brow lift), όταν απαιτείται ανόρθωση του φρυδιού και της περιοχής του μετώπου.

Και οι δύο αυτές τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν με την κλασική βλεφαροπλαστική (double approach blepharoplasty). Ενδείκνυνται κυρίως σε ασθενείς με παχιά φρύδια ή με τατουάζ φρυδιών για να μην είναι ορατή η τομή.

Πότε δεν πρέπει να γίνεται;

Η βλεφαροπλαστική χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με σοβαρή ξηροφθαλμία, ανεπαρκή σύγκλειση των βλεφάρων, σημαντική χαλάρωση του κάτω βλεφάρου, ορισμένες παθήσεις του θυρεοειδούς ή μη ελεγχόμενες οφθαλμολογικές παθήσεις.

Η επέμβαση πρέπει επίσης να αναβάλλεται σε περίπτωση ενεργού λοίμωξης ή φλεγμονής στην περιοχή των ματιών. Πριν από την επέμβαση λαμβάνεται λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και, όταν υπάρχει ένδειξη, πραγματοποιείται οφθαλμολογικός έλεγχος.

Ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και ορισμένα συμπληρώματα χρειάζονται ειδική αξιολόγηση. Η διακοπή ή τροποποίηση οποιασδήποτε αγωγής γίνεται μόνο σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Αποκατάσταση και αφαίρεση ραμμάτων

Μετά την επέμβαση είναι φυσιολογικό να εμφανιστούν οίδημα και μελανιές, κυρίως τις πρώτες ημέρες. Η ανύψωση του κεφαλιού, οι κρύες κομπρέσες σύμφωνα με τις οδηγίες του χειρουργού και η αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας βοηθούν στην αποκατάσταση.

Τα μη απορροφήσιμα ράμματα της βλεφαροπλαστικής συνήθως αφαιρούνται περίπου 5–7 ημέρες μετά την επέμβαση. Οι περισσότεροι επιστρέφουν σταδιακά στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε λίγες ημέρες. «Το αποτέλεσμα της βλεφαροπλαστικής είναι ένα φυσικό, ξεκούραστο και αρμονικό βλέμμα, με σεβασμό στην ιδιαίτερη ανατομία και την έκφραση κάθε προσώπου», καταλήγει η κ. Τσάτη.