Οι γιατροί αποκαλύπτουν ένα απρόσμενο «φάρμακο» για τον βήχα που δρα γρήγορα

Έχετε ξεπεράσει την ίωση, αλλά ο βήχας επιμένει; Ένα λιγότερο γνωστό φυτικό συστατικό μπορεί να καταπραΰνει γρήγορα τον ερεθισμένο λαιμό και να περιορίσει τον βήχα.

Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με έναν επίμονο βήχα που συνεχίζεται ακόμη και εβδομάδες μετά την υποχώρηση μιας ίωσης. Ίσως καταναλώνετε συνεχώς παστίλιες για τον λαιμό ή αναζητάτε μια λύση που θα σας βοηθήσει να περιορίσετε τον ενοχλητικό βήχα, ειδικά όταν πρέπει να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση ή απλώς να κοιμηθείτε.

Υπάρχει, όμως, ένα συστατικό που πιθανότατα δεν έχετε σκεφτεί: η ρίζα αλθαίας.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η ρίζα αλθαίας

Πριν σπεύσετε να αγοράσετε τα γνωστά ζαχαρωτά marshmallows, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση: δεν είναι αυτά που μπορούν να ανακουφίσουν τον βήχα. Το συστατικό που ενδιαφέρει είναι το εκχύλισμα από τη ρίζα αλθαίας (Althaea officinalis), ένα φυτό που χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια για φαρμακευτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον Dr. Bayo Curry-Winchell, η ρίζα αλθαίας μπορεί να μειώσει τον ερεθισμό του λαιμού και τον βήχα. Η δράση της αποδίδεται στη φυσική βλεννώδη ουσία (mucilage) που περιέχει. Πρόκειται για μια παχύρρευστη, ζελατινώδη ουσία που δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα στον ερεθισμένο λαιμό και μπορεί να συμβάλει στην καταπράυνσή του.

Υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν αυτή τη χρήση. Μελέτες έχουν εξετάσει το εκχύλισμα ρίζας αλθαίας ως πιθανή επιλογή για την ανακούφιση του ξηρού βήχα, του πονόλαιμου και άλλων ενοχλήσεων του αναπνευστικού. Μάλιστα, έρευνα του 2021 έδειξε ότι η προσθήκη μελιού στο εκχύλισμα μπορεί να παρατείνει τον χρόνο κατά τον οποίο παραμένει η προστατευτική του δράση στον λαιμό.

Η ρίζα αλθαίας μπορεί να καταναλωθεί με διάφορους τρόπους, όπως σε μορφή τσαγιού, βάμματος, καψουλών ή παστίλιων.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητα κατάλληλη για όλους. Παρότι γενικά θεωρείται ασφαλής, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό ή φαρμακοποιό πριν τη χρησιμοποιήσετε, ιδιαίτερα αν λαμβάνετε φάρμακα, καθώς είναι πιθανές οι αλληλεπιδράσεις.

Πόσο γρήγορα δρα;

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της ρίζας αλθαίας είναι ότι η ανακούφιση μπορεί να εμφανιστεί σχετικά γρήγορα.

Σε μελέτη του 2018, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωσαν βελτίωση περίπου 10 λεπτά μετά τη χρήση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα επιλογή όταν θέλετε να περιορίσετε προσωρινά τον ενοχλητικό βήχα πριν από μια υποχρέωση ή μια σημαντική συνάντηση.

Η δράση, ωστόσο, δεν διαρκεί για πολύ. Σύμφωνα με τον Dr. Michael Chichak, η ανακούφιση μπορεί να διαρκέσει περίπου 10 έως 20 λεπτά, αν και αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για μεγαλύτερη διάρκεια, η χρήση σε μορφή παστίλιας ή τσαγιού μπορεί να είναι πιο πρακτική.

Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε το σιρόπι για τον βήχα

Η ρίζα αλθαίας μπορεί να είναι χρήσιμη κυρίως όταν αντιμετωπίζετε έναν ήπιο βήχα ή ερεθισμένο λαιμό, χωρίς άλλα ανησυχητικά συμπτώματα. Δεν αποτελεί θεραπεία για κάθε αιτία βήχα και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την ιατρική αξιολόγηση όταν υπάρχουν πιο σοβαρά συμπτώματα.

Εάν ο βήχας επιμένει, είναι σημαντικό να μην τον αγνοήσετε. Ένας παρατεταμένος ή έντονος βήχας μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικές παθήσεις και να απαιτεί πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Συνιστάται να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν ο βήχας διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες, εάν παρατηρείτε ανεξήγητη απώλεια βάρους, έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή παρουσιάζετε πόνο στο στήθος.

Άλλες φυσικές επιλογές που μπορεί να βοηθήσουν

Η ρίζα αλθαίας δεν είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης:

Μέλι: Μπορεί να δημιουργήσει ένα προστατευτικό στρώμα στον λαιμό και να καταπραΰνει τον ερεθισμό.

Μπορεί να δημιουργήσει ένα προστατευτικό στρώμα στον λαιμό και να καταπραΰνει τον ερεθισμό. Χυμός ανανά: Περιέχει βρομελίνη, ένα ένζυμο που έχει μελετηθεί για την πιθανή επίδρασή του στην παραγωγή βλέννας.

Περιέχει βρομελίνη, ένα ένζυμο που έχει μελετηθεί για την πιθανή επίδρασή του στην παραγωγή βλέννας. Χλιαρό νερό με αλάτι: Οι γαργάρες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του ερεθισμού και της φλεγμονής στον λαιμό.

Οι γαργάρες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του ερεθισμού και της φλεγμονής στον λαιμό. Τσάι από ρίζα γλυκόριζας : Η γλυκόριζα διαθέτει ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

: Η γλυκόριζα διαθέτει ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ζεστό νερό με μέλι ή ζωμός: Τα ζεστά υγρά μπορούν να καταπραΰνουν τον ερεθισμένο λαιμό και να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση από τον βήχα.

Επομένως, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με έναν επίμονο, ενοχλητικό βήχα, η λύση μπορεί να βρίσκεται σε ένα λιγότερο γνωστό φυτικό συστατικό. Η ρίζα αλθαίας φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει γρήγορη, αλλά προσωρινή, ανακούφιση από τον ερεθισμό του λαιμού και τον ξηρό βήχα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντικαθιστά την κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση όταν ο βήχας επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα.