Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, μπορείτε να τα καταφέρετε να δείχνετε ψηλότεροι κάνοντας κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις. Ακόμα και αν έχει ολοκληρωθεί η σωματική σας ανάπτυξη, μικρές αλλαγές είναι εφικτές.

Μεταξύ των καλύτερων μεθόδων που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του ύψους, οι ασκήσεις διατάσεων αποτελούν μια αποτελεσματική επιλογή. Οι ειδικοί λένε ότι, το ύψος μπορεί να αυξηθεί ακόμα και κατά την ενήλικη ζωή, μέσω της εφαρμογής απλών αλλά και πιο προηγμένων τεχνικών που βοηθούν στην επιμήκυνση του σώματος. Ένας από τους βασικούς παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία αφορά τη σπονδυλική στήλη, η οποία, μέσω προσεκτικής αποσυμπίεσης και επαναευθυγράμμισης, μπορεί να επιμηκυνθεί.

Διατάσεις για αύξηση του ύψους

Πέρα από τα λίγα επιπλέον εκατοστά που μπορείτε να κερδίσετε εκτελώντας καθημερινά ειδικές ασκήσεις, οι διατάσεις προσφέρουν και άλλα οφέλη για την υγεία. Συγκεκριμένα, η πρακτική αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής ευθυγράμμισης του σώματος, στη διόρθωση της στάσης του σώματος και στον περιορισμό της καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης που προκαλείται από κακή στάση.

Επιπλέον, οι διατάσεις βελτιώνουν την κινητικότητα και τη στάση του σώματος, γεγονός εξαιρετικά ευεργετικό για προπονήσεις όπως η αερόβια άσκηση ή η προπόνηση με αντιστάσεις. Η ενσωμάτωση της προπόνησης με αντιστάσεις στο πρόγραμμα γυμναστικής σας συμβάλλει στη βελτίωση της κινητικότητας, στην αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης και στην επιμήκυνση του σώματος.

Ποιες διατάσεις βοηθούν στην αύξηση του ύψους

Μια κλασική άσκηση είναι το άγγιγμα των δακτύλων των ποδιών από όρθια θέση, χωρίς να λυγίζετε τα γόνατα. Σκύψτε προς τα εμπρός και τεντώστε τα χέρια σας μέχρι να αγγίξετε τα δάκτυλα των ποδιών σας. Εάν δεν έχετε μεγάλη ευλυγισία, λυγίστε ελαφρώς τα γόνατά σας.

Η στάση της «κόμπρας» —βασικό στοιχείο στα μαθήματα γιόγκα— βοηθά στη βελτίωση της ευθυγράμμισης του σώματος και στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για το άνοιγμα της πλάτης και τη διάταση της σπονδυλικής στήλης, καθώς και άλλων σημείων του σώματος.

Ξαπλώστε μπρούμυτα, τοποθετήστε τις παλάμες σας κάτω από τους ώμους και κοιτάξτε προς το δάπεδο. Στη συνέχεια, λυγίστε την πλάτη προς τα πίσω και σηκώστε το πηγούνι σας. Μια βασική αρχή των διατάσεων αφορά την επιμήκυνση και την ενδυνάμωση της στάσης του σώματος με την πάροδο του χρόνου. Για τον σκοπό αυτό, χρήσιμη είναι η τεχνική της ανύψωσης της λεκάνης, η οποία αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για το συχνό πρόβλημα της συμπίεσης της σπονδυλικής στήλης λόγω παρατεταμένης καθιστικής στάσης. Ξαπλώστε ανάσκελα, πατήστε τα πέλματα στο δάπεδο και ακουμπήστε τις παλάμες σας δίπλα στο σώμα. Στη συνέχεια, σηκώστε τη λεκάνη σας και διατηρήστε τη στάση για 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή αποσυμπίεση και διάταση σε μύες, οστά, τένοντες και αρθρώσεις, μπορείτε να κρεμαστείτε από μια μπάρα. Οι ασκήσεις αυτές είναι απλές αλλά αποτελεσματικές, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε αύξηση του ύψους. Ιδανικά, σηκώστε τα πόδια σας κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης. Αυτό αυξάνει την ένταση της άσκησης και την καύση ενέργειας.