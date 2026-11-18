Όλοι θέλουμε δυνατά πόδια για καλή ισορροπία και λιγότερες πτώσεις. Όμως, είναι αυτό αρκετό;

Υπάρχουν πολλές ασκήσεις για να γυμνάσει κάποιος τα πόδια του. Υπάρχει ωστόσο, ένα σημείο στα πόδια μας, το οποίο παραβλέπουμε να γυμνάσουμε παρ’ όλο που στοιχεία αποδεικνύουν ότι τραυματίζεται συχνά. Ο λόγος για τους αστραγάλους.

Η φυσικοθεραπεύτρια Genevieve Tawiah προτείνει μέσω του BBC τρεις τρόπους για την ενδυνάμωση των αστραγάλων.

- Αναπτύξτε τη σύνδεση νου-σώματος

Η ειδικός εξηγεί ότι είναι χρήσιμο να μάθει κάποιος να αντιλαμβάνεται τις κινήσεις που εκτελούν οι αστράγαλοι, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει προς τα κάτω. «Πρόκειται για τη μεταφορά πληροφοριών από τον εγκέφαλο προς το πέλμα και τον αστράγαλο, ώστε να επιτευχθεί σταθερή στήριξη και να δημιουργηθούν γερά θεμέλια για οποιαδήποτε προπόνηση ακολουθήσει», αναφέρει η ίδια.

Δύο παραδείγματα ασκήσεων που μπορεί να βοηθήσουν:

Πιέστε την άκρη του μεγάλου δαχτύλου του ποδιού σας στο δάπεδο, διατηρήστε τη σε αυτή τη θέση και παρατηρείστε πώς ενεργοποιείται η καμάρα του ποδιού. «Θα έχετε την αίσθηση ότι κάτι τραβιέται μέσα από την καμάρα του ποδιού σας», λέει η ίδια.

Τοποθετείτε ένα στυλό στο δάπεδο, δίπλα και παράλληλα με το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σας. Στη συνέχεια, προσπαθείστε να μετακινήσετε το μεγάλο δάχτυλο προς το στυλό – μια κίνηση που ονομάζεται «απαγωγή» του δαχτύλου.

- Συνδυάστε δύναμη, έλεγχο και ισορροπία

Η Tawiah αναφέρει ότι η λειτουργία του αστραγάλου είναι για να μας βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας, στη στήριξη του βάρους του σώματος και τη μεταφορά δυνάμεων.

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανυψώσεις φτερνών – Σταθείτε δίπλα σε μια σταθερή επιφάνεια, ανασηκώστε τις φτέρνες σας από το έδαφος και μεταφέρετε το βάρος στα δάχτυλα των ποδιών, φροντίζοντας οι αστράγαλοι να μην τρέμουν ή να μην «πετάνε» προς τα έξω.

Ισορροπία – Περπατήστε τοποθετώντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, όπως ένας γυμναστής σε δοκό ισορροπίας, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των ποδιών σας.

Έλεγχος – Η μετάβαση από καθιστή σε όρθια θέση (με το ένα ή και με τα δύο πόδια), καθώς και το ανέβασμα ή κατέβασμα σκαλοπατιών, αποτελούν επίσης παραδείγματα ασκήσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ισορροπίας και του ελέγχου της ποδοκνημικής άρθρωσης.

«Αν ανεβαίνοντας τις σκάλες διαπιστώσετε ότι ξεκινάτε πάντα με το ίδιο πόδι, δοκιμάστε να ξεκινήσετε με το άλλο», συμβουλεύει η φυσικοθεραπεύτρια. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια «όσοι βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης από διάστρεμμα στον αστράγαλο, μπορούν να δοκιμάσουν να ισορροπήσουν στο ένα πόδι, ενώ ταυτόχρονα πετούν και πιάνουν μια μπάλα.

Για όσους αντιμετωπίζουν τενοντοπάθεια —δηλαδή χρόνιο πόνο στον τένοντα—, είναι σημαντική η εφαρμογή αργής και βαριάς επιβάρυνσης. Δοκιμάστε, για παράδειγμα, άρσεις στις μύτες των ποδιών με βάρος».

- Επιλέξτε τα κατάλληλα παπούτσια

Η Tawiah επισημαίνει ότι η επιλογή του σωστού τύπου παπουτσιών είναι σημαντική για τη στήριξη των αστραγάλων.

«Πολλοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να φορούν φλατ παπούτσια τύπου μπαλαρίνας, μυτερά παπούτσια ή αθλητικά που στενεύουν στο μπροστινό μέρος. Αξίζει να αναλογιστείτε το εξής: αν αφαιρούσατε το πάνω μέρος του παπουτσιού, θα είχαν άπλετο χώρο τα δάχτυλά σας ή μήπως το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού θα πίεζε να βγει προς τα έξω;», σημειώνει.

Συμβουλεύει επίσης να αγοράζουμε παπούτσια, τα οποία προσφέρουν «κάποιο βαθμό υποστήριξης της καμάρας», ενώ τονίζει ότι διαφορετικές δραστηριότητες απαιτούν διαφορετικά είδη παπουτσιών. Τέλος, για πεζοπορίες προτείνει «τα μποτάκια πεζοπορίας», εφιστώντας ωστόσο την προσοχή αφού «η καθημερινή χρήση τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δυσκαμψία στον αστράγαλο, καθώς περιορίζουν σε κάποιο βαθμό την κινητικότητά του».