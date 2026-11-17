Μια μελέτη συνδέει το μήνα που μένει έγκυος η μητέρα με τις πιθανότητες το βρέφος να είναι πρόωρο.

Το πότε ακριβώς θα μείνετε έγκυος δεν είναι κάτι που μπορείτε να ελέγξετε απόλυτα, ωστόσο πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί έχουν σκεφτεί ποια θα ήταν η ιδανική εποχή για να γεννηθεί το μωρό τους.

Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμάτε να γεννηθεί το παιδί σας το φθινόπωρο, ώστε να μην είναι από τα μικρότερα στην τάξη του. Άλλωστε, η διαφορά ηλικίας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο.

Από την άλλη, αν θέλετε να γεννήσετε το φθινόπωρο, θα πρέπει να περάσετε τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης σας μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.

Παρόλο που δεν μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς πότε θα μείνετε έγκυος, ο μήνας της σύλληψης φαίνεται ότι επηρεάζει το έμβρυο. Μάλιστα, μια μελέτη υποστηρίζει πως υπάρχει μια εποχή του χρόνου που θεωρείται η καλύτερη για να μείνετε έγκυος.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι μήνες για να μείνετε έγκυος

Σύμφωνα με μελέτη των Janet Currie και Hannes Schwandt, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, τα μωρά που συλλαμβάνονται τον Μάιο έχουν 10% περισσότερες πιθανότητες να γεννηθούν πρόωρα.

Αντίθετα, τα μωρά που συλλαμβάνονται από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο τείνουν να γεννιούνται με μεγαλύτερο βάρος, ζυγίζοντας κατά μέσο όρο 8 έως 9 γρ. περισσότερο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες που μένουν έγκυες τον Μάιο διανύουν τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης τους τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όταν οι ιώσεις και η γρίπη βρίσκονται σε έξαρση.

Παράλληλα, οι γυναίκες που μένουν έγκυες το καλοκαίρι τείνουν να γεννούν μεγαλύτερα μωρά, ενώ και οι ίδιες παίρνουν περισσότερα κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Στη μελέτη εξετάστηκαν 647.050 οικογένειες με αδέλφια, συνολικά 1,4 εκατομμύρια παιδιά.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα παιδιά με τα αδέλφια τους, ώστε να περιορίσουν την επίδραση παραγόντων όπως το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, που παρέμεναν σταθεροί.