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Η κοινή βιταμίνη που δε λαμβάνει επαρκώς το 25% των εγκύων - Βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου

Μελέτες
Η κοινή βιταμίνη που δε λαμβάνει επαρκώς το 25% των εγκύων - Βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου
Harrison Cohen / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 13:38

Η βιταμίνη φαίνεται να βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου, μειώνοντας τα αρνητικά συναισθήματα και βελτιώνοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη μετά τη γέννηση.

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον δείχνει ότι η αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό, οικονομικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο για την ενίσχυση της συναισθηματικής υγείας των βρεφών.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Developmental Psychology, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που βιώνουν περισσότερο στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τείνουν να προσλαμβάνουν λιγότερη βιταμίνη C, γεγονός που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας στα παιδιά τους. Ωστόσο, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C κατά την εγκυμοσύνη θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση αυτού του κινδύνου.

Η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου. Προηγούμενες έρευνες του OHSU έχουν συνδέσει την κακή διατροφή στην εγκυμοσύνη με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς και διαφορών στην ιδιοσυγκρασία των βρεφών.

Πλέον, οι επιστήμονες εξετάζουν ποιες συγκεκριμένες αλλαγές στη διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους.

«Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συνθήκες μέσα στη μήτρα επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς και τον μεταβολισμό του παιδιού. Τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε ότι επηρεάζουν επίσης την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά του βρέφους», επισήμανε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Elizabeth Wood, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του OHSU. «Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα, επικεντρωνόμαστε στο τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλουμε στην καλύτερη υγεία των παιδιών».

Τα οφέλη της βιταμίνης C κατά την εγκυμοσύνη

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι ανάγκες του οργανισμού σε βιταμίνη C αυξάνοντα, εντούτοις περίπου το 25% των εγκύων στις ΗΠΑ δεν προσλαμβάνει την απαιτούμενη ποσότητα, σύμφωνα με τη Wood.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διατροφή της μητέρας, οδηγώντας συχνά σε ελλείψεις βασικών θρεπτικών συστατικών. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους, δηλαδή την ικανότητά του να δημιουργεί ασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς, να κατανοεί τα συναισθήματά του και να τα διαχειρίζεται.

Επειδή η βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συμβάλλει στη ρύθμιση της αντίδρασης του οργανισμού στο στρες, οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν εάν η καθημερινή λήψη της σε μορφή συμπληρώματος θα μπορούσε να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.

Παράλληλα, η μελέτη επιδίωξε να διερευνήσει εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη βιταμίνη C που λαμβάνεται μέσω της διατροφής και σε εκείνη που προέρχεται από συμπληρώματα, καθώς και πώς επηρεάζει καθεμία την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των βρεφών. Στόχος ήταν να προκύψουν πιο συγκεκριμένες οδηγίες και συστάσεις για τη διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και ανέλυσαν στοιχεία για την ψυχική υγεία και τη διατροφή περισσότερων από 300 εγκύων, καταγράφοντας μεταξύ άλλων πόση βιταμίνη C λάμβαναν από τις τροφές και πόση από συμπληρώματα.

Αρχικά, αξιολόγησαν την ψυχική υγεία των συμμετεχουσών με ειδικά κλινικά εργαλεία για την κατάθλιψη, το άγχος και το στρες. Στη συνέχεια, εκπαιδευμένοι διαιτολόγοι επικοινώνησαν επανειλημμένα τηλεφωνικά μαζί τους, προκειμένου να καταγράψουν αναλυτικά τι έτρωγαν και να υπολογίσουν τη συνολική ποσότητα βιταμίνης C που προσλάμβαναν.

Όταν τα μωρά των συμμετεχουσών έφτασαν περίπου στην ηλικία των 6 μηνών, οι άνθρωποι που τα φρόντιζαν συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμπεριφορά και την ιδιοσυγκρασία τους στο σπίτι.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι γυναίκες που ανέφεραν περισσότερο στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είχαν χαμηλότερη πρόσληψη βιταμίνης C ήταν πιθανότερο να έχουν μωρά που, στην ηλικία των 6 μηνών, εκδήλωναν συχνότερα αρνητικά συναισθήματα, όπως έντονη γκρίνια και δυσφορία. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να αποτελούν πρώιμη ένδειξη αυξημένου κινδύνου εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας αργότερα στη ζωή.

Όμως, οι ερευνητές διαπίστωσαν και κάτι ενθαρρυντικό: η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση ανάμεσα στο στρες της μητέρας και στα αρνητικά συναισθήματα του βρέφους. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η επιπλέον βιταμίνη C μπορεί να προστατεύει το έμβρυο από ορισμένες αρνητικές επιδράσεις του στρες και να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου του, σύμφωνα με την Elinor Sullivan, καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικής Νευροεπιστήμης στην Ιατρική Σχολή του OHSU και εκ των συγγραφέων της μελέτης.

«Το πιο ενθαρρυντικό συμπέρασμα είναι ότι η διατροφή είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε σχετικά εύκολα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και η απαραίτητη υποστήριξη. Τα συμπληρώματα βιταμίνης C είναι οικονομικά, εύκολα διαθέσιμα και οι έγκυες μπορούν να αρχίσουν να τα εντάσσουν άμεσα και συστηματικά στην καθημερινότητά τους», κατέληξε η ίδια.

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