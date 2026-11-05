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Απάντηση Γεωργιάδη στις καταγγελίες Τσίπρα: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν έχουμε ελλείψεις στο ΕΣΥ»

Πολιτική Υγείας
Απάντηση Γεωργιάδη στις καταγγελίες Τσίπρα: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν έχουμε ελλείψεις στο ΕΣΥ»
Eurokinissi/Δανάη Δαυλοπούλου
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 14:07

Τι ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την κατάσταση στο ΕΣΥ.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους δημοσιογράφους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, στο EΡΤNews Radio, σχολίασε την επικαιρότητα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ.

Απαντώντας στις καταγγελίες Τσίπρα περί ελλείψεων στο ΕΣΥ τόνισε τα παρακάτω: «Επί Τσίπρα το ΕΣΥ είχε 90 χιλιάδες προσωπικό, επί Μητσοτάκη έχει 105 χιλιάδες. Δεν μπορεί να έχουμε περίπου 16% παραπάνω προσωπικό σε σχέση με τον Τσίπρα και να μας κατηγορεί ότι λείπει προσωπικό. Δηλαδή επί Τσίπρα με 90.000 δεν έλειπε προσωπικό και επί Γεωργιάδη με 105.000 λείπει; Έχει λογική αυτό;

Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν έχουμε ελλείψεις. Προφανώς και έχουμε ελλείψεις. Όλα τα συστήματα υγείας έχουν ελλείψεις. Εγώ μετράω το σύστημά μας όμως διαχρονικά ως προς την πρόοδο ή τη μη πρόοδό του. Σας λέω λοιπόν, ισχύουν και τα δύο. Και το σύστημά μας εξακολουθεί να έχει διάφορες και σοβαρές σε ορισμένες περιπτώσεις ελλείψεις και ταυτόχρονα πηγαίνει πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Και χαίρομαι γιατί σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις, η υγεία ως πρόβλημα διαρκώς πέφτει και αυτό είναι πολύ τιμητικό, όχι για εμένα προσωπικά αλλά για όλη την ομάδα που δουλεύουμε αυτά τα τρία χρόνια τόσο εντατικά».

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 14:13

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