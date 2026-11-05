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Εύκολη συνταγή για ελαφρύ γιουβέτσι με κοτόπουλο

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Εύκολη συνταγή για ελαφρύ γιουβέτσι με κοτόπουλο
Αθανάσιος Ντάλας / Cookpad
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 06:28

Νόστιμο κοκκινιστό γιουβέτσι με κοτόπουλο, με απλά υλικά και χαμηλότερα λιπαρά.

Το γιουβέτσι με κοτόπουλο είναι ένα χορταστικό γεύμα που συνδυάζει την πρωτεΐνη με τους υδατάνθρακες και μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Το κοτόπουλο αποτελεί πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, ενώ το κριθαράκι προσφέρει υδατάνθρακες που παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό. Παράλληλα, η ντομάτα περιέχει λυκοπένιο, μια φυτική ουσία με αντιοξειδωτική δράση, και το ελαιόλαδο προσφέρει κυρίως μονοακόρεστα λιπαρά. Η παρακάτω συνταγή αποτελεί μια εύκολη επιλογή για ένα πλήρες αλλά ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, χωρίς κόκκινο κρέας και κορεσμένα λιπαρά.

Υλικά για 4-6 μερίδες

  • 250 γρ Κριθαράκι μέτριο
  • 400 γρ Κοτόπουλο φιλέτο μπούτι κομμένο σε μπουκίτσες
  • 600 γρ Κοτόπουλο φιλέτο στήθος κομμένο σε μπουκίτσες
  • 60 ml Ελαιόλαδο
  • 500 γρ Ντομάτες τριμμένες Κύκνος
  • 70 γρ Πελτές ντομάτας
  • 2 τεμ Κρεμμύδια
  • 1 σκελίδα Σκόρδο
  • 1 ξυλάκι Κανέλα ή 1/4 κ.γ. κανέλα σκόνη
  • λίγο Πιπέρι
  • κατά βούληση Αλάτι
  • 1000 γρ ζεστό νερό

Εκτέλεση

  • Σοτάρετε τα κρεμμύδια και το σκόρδο στο ελαιόλαδο για 3 λεπτά.
  • Προσθέστε τα φιλέτα από μπούτι και στήθος κοτόπουλου, κομμένα σε μπουκίτσες, και ροδίστε τα καλά.
  • Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας και ανακατέψτε για 2 λεπτά.
  • Ρίξτε τις τριμμένες ντομάτες Κύκνος, την κανέλα, το αλάτι, το πιπέρι και 1 λίτρο ζεστό νερό.
  • Σιγοβράστε για 45 λεπτά με κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά (στην ένδειξη 6 από 9).
  • Προσθέστε το κριθαράκι και ανακατεύετε τακτικά για να μην κολλήσει.
  • Μαγειρέψτε για 12 λεπτά, προσθέτοντας λίγο νερό αν χρειάζεται.
  • Αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε το γιουβέτσι να ξεκουραστεί για 15 λεπτά πριν το σερβίρετε.

Πηγή: Αθανάσιος Ντάλας / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 02:28

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