Panettone: Η απλή συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο κέικ

Το panettone είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό χριστουγεννιάτικο γλυκό, που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε κέικ και τσουρέκι. Ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό ψηλό, θολωτό σχήμα του, την αφράτη και ελαστική υφή του και την πλούσια, βουτυρένια γεύση του. Συνήθως, η συνταγή περιέχει σταφίδες, αποξηραμένα ή ζαχαρωμένα φρούτα και ξύσμα εσπεριδοειδών, που του χαρίζουν γλυκιά γεύση και ιδιαίτερο άρωμα.

Παραδοσιακά, το panettone φτιάχνεται με ζύμη που περιέχει αλεύρι, αυγά, βούτυρο, ζάχαρη και προζύμι και χρειάζεται αρκετές ώρες για να φουσκώσει και να αποκτήσει τη χαρακτηριστική αέρινη υφή του. Ωστόσο, μπορείτε να ετοιμάσετε μια πιο απλή εκδοχή στο σπίτι, χρησιμοποιώντας νωπή μαγιά και υλικά που βρίσκονται εύκολα στην κουζίνα σας.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, τα αποξηραμένα φρούτα μουλιάζουν σε κονιάκ, ενώ το ξύσμα πορτοκαλιού προσθέτει μια ευχάριστη αρωματική νότα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο, μυρωδάτο χριστουγεννιάτικο γλυκό, ιδανικό για να συνοδεύσετε τον καφέ σας ή να προσφέρετε στο γιορτινό τραπέζι.

Υλικά

Για τα υγρά υλικά

75 γρ. βούτυρο λιωμένο

3 αυγά

50 ml γάλα

1/2 κ.γ. κοφτό αλάτι

Για τα στερεά υλικά

350 γρ. αλεύρι για τσουρέκια

25 γρ. (1 κυβάκι) μαγιά νωπή

70-80 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

50 γρ. βούτυρο μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, βερίκοκα, cranberries κτλ)

25 ml κονιάκ

ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Εκτέλεση

Σε μικρό μπολ βάζουμε τη μαγιά, 1 κ.σ. ζάχαρη και λίγο νερό, σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε για 10' περίπου να ενεργοποιηθεί (μέχρι να αφρίσει και να αρχίσει να βγάζει φουσκάλες στην επιφάνεια).

Βάζουμε τα φρούτα που θα χρησιμοποιήσουμε στο κονιάκ και τα αφήνουμε να φουσκώσουν και να ρουφήξουν το αλκοόλ. Τη διαδικασία αυτή μπορούμε να την κάνουμε και πολλές ώρες πριν. Εγώ έβαλα σταφίδες, ποικιλία εσπεριδοειδών και cranberries.

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βανίλια, τη μαγιά και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα.

Στην κατσαρόλα που λιώσαμε το βούτυρο το οποίο τώρα είναι χλιαρό, προσθέτουμε το γάλα, τα αυγά, το αλάτι και τα χτυπάμε λίγο με το σύρμα.

Προσθέτουμε τα υγρά υλικά στο μίξερ με το αλεύρι και ζυμώνουμε με το γάντζο στην χαμηλότερη ταχύτητα για 6'-7' μέχρι το μείγμα να γίνει ελαστικό σαν τσίχλα. Προσθέτουμε το μαλακό βούτυρο σε κομματάκια και δουλεύουμε για 1-2 λεπτά ακόμα μέχρι να απορροφηθεί όλο το βούτυρο. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε σε ζεστό μέρος να διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου για 1 ώρα.

Προσθέτουμε τα φρούτα και δουλεύουμε για 2-3 λεπτά στη μεσαία ταχύτητα. Βουτυρώνουμε τα χέρια και αδειάζουμε τη ζύμη στον πάγκο της κουζίνας ή σε πλαστήρι και τη δουλεύουμε αναδιπλώνοντας πολλές φορές. Αδειάζουμε σε καλά βουτυρωμένη μικρή φόρμα για πανετόνε 15x13εκ. ή σε βουτυρωμένη χάρτινη φόρμα μίας χρήσης. Αφήνουμε να διπλασιαστεί και πάλι σε ζεστό μέρος για 1-1½ ώρα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170° για 40'-45'. Μόλις το βγάλουμε από το φούρνο το αλείφουμε με βούτυρο για να διατηρηθεί μαλακό.

Πηγή: @elvira / Cookpad