ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Panettone: Η απλή συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο κέικ

Ευ Ζην
Panettone: Η απλή συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο κέικ
blackieshoot / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 06:30

Συνταγή για να φτιάξετε σπιτικό panettone στο σπίτι.

Το panettone είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό χριστουγεννιάτικο γλυκό, που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε κέικ και τσουρέκι. Ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό ψηλό, θολωτό σχήμα του, την αφράτη και ελαστική υφή του και την πλούσια, βουτυρένια γεύση του. Συνήθως, η συνταγή περιέχει σταφίδες, αποξηραμένα ή ζαχαρωμένα φρούτα και ξύσμα εσπεριδοειδών, που του χαρίζουν γλυκιά γεύση και ιδιαίτερο άρωμα.

Παραδοσιακά, το panettone φτιάχνεται με ζύμη που περιέχει αλεύρι, αυγά, βούτυρο, ζάχαρη και προζύμι και χρειάζεται αρκετές ώρες για να φουσκώσει και να αποκτήσει τη χαρακτηριστική αέρινη υφή του. Ωστόσο, μπορείτε να ετοιμάσετε μια πιο απλή εκδοχή στο σπίτι, χρησιμοποιώντας νωπή μαγιά και υλικά που βρίσκονται εύκολα στην κουζίνα σας.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, τα αποξηραμένα φρούτα μουλιάζουν σε κονιάκ, ενώ το ξύσμα πορτοκαλιού προσθέτει μια ευχάριστη αρωματική νότα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο, μυρωδάτο χριστουγεννιάτικο γλυκό, ιδανικό για να συνοδεύσετε τον καφέ σας ή να προσφέρετε στο γιορτινό τραπέζι.

Υλικά

Για τα υγρά υλικά

  • 75 γρ. βούτυρο λιωμένο
  • 3 αυγά
  • 50 ml γάλα
  • 1/2 κ.γ. κοφτό αλάτι

Για τα στερεά υλικά

  • 350 γρ. αλεύρι για τσουρέκια
  • 25 γρ. (1 κυβάκι) μαγιά νωπή
  • 70-80 γρ. ζάχαρη
  • 2 βανίλιες
  • 50 γρ. βούτυρο μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου
  • 100 γρ. αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, βερίκοκα, cranberries κτλ)
  • 25 ml κονιάκ
  • ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Εκτέλεση

  • Σε μικρό μπολ βάζουμε τη μαγιά, 1 κ.σ. ζάχαρη και λίγο νερό, σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε για 10' περίπου να ενεργοποιηθεί (μέχρι να αφρίσει και να αρχίσει να βγάζει φουσκάλες στην επιφάνεια).
  • Βάζουμε τα φρούτα που θα χρησιμοποιήσουμε στο κονιάκ και τα αφήνουμε να φουσκώσουν και να ρουφήξουν το αλκοόλ. Τη διαδικασία αυτή μπορούμε να την κάνουμε και πολλές ώρες πριν. Εγώ έβαλα σταφίδες, ποικιλία εσπεριδοειδών και cranberries.
  • Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βανίλια, τη μαγιά και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα.
  • Στην κατσαρόλα που λιώσαμε το βούτυρο το οποίο τώρα είναι χλιαρό, προσθέτουμε το γάλα, τα αυγά, το αλάτι και τα χτυπάμε λίγο με το σύρμα.
  • Προσθέτουμε τα υγρά υλικά στο μίξερ με το αλεύρι και ζυμώνουμε με το γάντζο στην χαμηλότερη ταχύτητα για 6'-7' μέχρι το μείγμα να γίνει ελαστικό σαν τσίχλα. Προσθέτουμε το μαλακό βούτυρο σε κομματάκια και δουλεύουμε για 1-2 λεπτά ακόμα μέχρι να απορροφηθεί όλο το βούτυρο. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε σε ζεστό μέρος να διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου για 1 ώρα.
  • Προσθέτουμε τα φρούτα και δουλεύουμε για 2-3 λεπτά στη μεσαία ταχύτητα. Βουτυρώνουμε τα χέρια και αδειάζουμε τη ζύμη στον πάγκο της κουζίνας ή σε πλαστήρι και τη δουλεύουμε αναδιπλώνοντας πολλές φορές. Αδειάζουμε σε καλά βουτυρωμένη μικρή φόρμα για πανετόνε 15x13εκ. ή σε βουτυρωμένη χάρτινη φόρμα μίας χρήσης. Αφήνουμε να διπλασιαστεί και πάλι σε ζεστό μέρος για 1-1½ ώρα.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170° για 40'-45'. Μόλις το βγάλουμε από το φούρνο το αλείφουμε με βούτυρο για να διατηρηθεί μαλακό.

Πηγή: @elvira / Cookpad

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 01:58

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας
Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας 03 Νοεμβρίου 2026
Μάκα: Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει 02 Νοεμβρίου 2026
Μάκα: Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υγιεινή συνταγή για μελομακάρονα με ελάχιστη ζάχαρη

Υγιεινή συνταγή για μελομακάρονα με ελάχιστη ζάχαρη

Επικαιρότητα
Γρήγορη και υγιεινή συνταγή για βρώμη με γεύση μελομακάρονο

Γρήγορη και υγιεινή συνταγή για βρώμη με γεύση μελομακάρονο

Ευ Ζην
Γρήγορη συνταγή για ρακόμελο με πορτοκάλι, έτοιμη σε 2 βήματα

Γρήγορη συνταγή για ρακόμελο με πορτοκάλι, έτοιμη σε 2 βήματα

Ευ Ζην
Η κλασική συνταγή για παστίτσιο - Το μυστικό της γιαγιάς για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ

Η κλασική συνταγή για παστίτσιο - Το μυστικό της γιαγιάς για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ

Ευ Ζην
Τηγανητός μπακαλιάρος με κουρκούτι - Το μυστικό για εγγυημένη επιτυχία

Τηγανητός μπακαλιάρος με κουρκούτι - Το μυστικό για εγγυημένη επιτυχία

Επικαιρότητα
Απλή συνταγή για σούπα με χυλοπίτες και κοτόπουλο

Απλή συνταγή για σούπα με χυλοπίτες και κοτόπουλο

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγρίνιο: Κραυγή αγωνίας από τους θαλασσαιμικούς – Συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης αίματος στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 14:20
Eπιθέσεις χάκερ σε κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ: Εκατοντάδες εκτεθειμένα συστήματα στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 13:47
ΥΓΕΙΑ: Πρώτη χρήση στην Ελλάδα του προηγμένου ενδοκαρδιακού υπερήχου της Philips
Επιχειρείν
03/11/2026 - 13:42
Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% - Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 13:20
myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων - Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 13:07
ΕΛ.Α.Σ.: «Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το νοσοκομείο Καλαμάτας»
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 12:57
Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Εκτιμήσεις για αύξηση των θανάτων κατά 39,3% παγκοσμίως έως το 2050
Μελέτες
03/11/2026 - 12:36
Επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα για το νοσοκομείο Καλαμάτας: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου…»
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 12:06
«Άσκηση σημαίνει ζωή»: Το μήνυμα του Μάριου Θεμιστοκλέους με ένα βίντεο στα social media
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 11:50
Ενεργειακά ποτά και νέοι: Έρευνα προειδοποιεί για τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής ή εμφράγματος
Μελέτες
03/11/2026 - 11:32
Γρίπη των πτηνών: Ένας ασθενής πέθανε στην Ουάσινγκτον – Ο τρίτος θάνατος στις ΗΠΑ
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 11:04
ΗΠΑ: Ένα παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη – Ο πρώτος θάνατος μετά από 30 χρόνια
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 10:43
Καρκίνος παγκρέατος: Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση
Ευ Ζην
03/11/2026 - 10:26
Έρευνα του JAMA αποκαλύπτει: Το 1/3 των ασθενών λένε ψέματα στους γιατρούς για να πάρουν αντιβιοτικά
Φάρμακο
03/11/2026 - 09:34
Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/11/2026 - 08:17
Νοέμβριος: Αυτά είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Ευ Ζην
03/11/2026 - 06:48
Panettone: Η απλή συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο κέικ
Ευ Ζην
03/11/2026 - 06:30
Black Friday: Τα ψυχολογικά τρικ που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να ψωνίζουμε περισσότερο στις εκπτώσεις
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 06:12
Το ιατρικό ραντεβού γίνεται είδος πολυτελείας;
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 06:00
Πώς ο αριθμός των παιδιών που έχετε επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία γερνάτε
Μελέτες
02/11/2026 - 20:01
Αρχιτέκτονας συμβουλεύει: «Αν έχετε υγρασία στο σπίτι, κολλήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο»
Ευ Ζην
02/11/2026 - 19:23
Πώς μπορείτε να τρώτε συχνά μακαρόνια και να χάνετε βάρος
Ευ Ζην
02/11/2026 - 18:51
Ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια: Ανησυχητική αύξηση στους τραυματισμούς παιδιών
Μελέτες
02/11/2026 - 18:23
ΕΙΝΑΠ για Αττικόν: «Να ακυρωθεί η προκήρυξη γιατρού με όρους μειοδοτικού διαγωνισμού»
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 17:40
Μάκα: Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει
Ευ Ζην
02/11/2026 - 17:13
ΠΟΥ: Ο Έμπολα αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη μιας διεθνούς συνθήκης για τις πανδημίες
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 16:04
Η απλή συνήθεια που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 5 μορφών καρκίνου
Ευ Ζην
02/11/2026 - 15:40
Άδωνις Γεωργιάδης: Το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε οφέλη στο ΕΣΥ – Ανακαινίστηκαν 93 νοσοκομεία και 170 ΚΥ
Πολιτική Υγείας
02/11/2026 - 14:49
Υγιεινή συνταγή για μελομακάρονα με ελάχιστη ζάχαρη
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 14:17
Πέπε Μελ: Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 14:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ