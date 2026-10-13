Πανεύκολη συνταγή για σπιτικά cinnamon rolls με ελάχιστη ζάχαρη

Αν λατρεύετε τα cinnamon rolls, αλλά δεν έχετε χρόνο για ζύμωμα και αναμονή μέχρι να φουσκώσει η ζύμη, αυτή η συνταγή είναι ιδανική για εσάς. Με έτοιμη σφολιάτα, λίγη καστανή ζάχαρη και κανέλα, μπορείτε να φτιάξετε πανεύκολα λαχταριστά ρολάκια κανέλας, με τραγανή υφή και υπέροχο άρωμα.

Παράλληλα, πρόκειται για μια σχετικά πιο ελαφριά εκδοχή του αγαπημένου γλυκού, καθώς δεν χρειάζεται να προσθέσετε βούτυρο, ενώ η ποσότητα ζάχαρης είναι περιορισμένη. Έτσι, μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική σε σχέση με πιο πλούσια γλυκά ή έτοιμα cinnamon rolls του εμπορίου, αν και η σφολιάτα εξακολουθεί να περιέχει αρκετά λιπαρά. Η προετοιμασία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, ενώ, αν θέλετε κάτι πιο απολαυστικό, μπορείτε να προσθέσετε και λίγα κομματάκια σοκολάτας.

Υλικά

1 ρολό σφολιάτας

2-3 κουτ.σούπας καστανή ζάχαρη

κατά βούληση Σκόνη κανέλας

Λίγο γάλα εβαπορέ

Προαιρετικά κομμάτια ή σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

Ανοίγουμε το φύλλο της σφολιάτας κι με ένα πινέλο το αλείφουμε με λίγο εβαπορέ γάλα. Έπειτα πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια του με το μείγμα καστανής ζάχαρης -κανέλας.

Κάνουμε ρολό την σφολιάτα κι στην ένωση αλείφουμε με λίγο εβαπορέ κι πατάμε ελαφρά να κλείσει καλά. Κόβουμε σε ομοιόμορφα κομμάτια. Αν θέλουμε προσθέτουμε κι κομματάκια σοκολάτας.

Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε απόσταση το ένα από το άλλο. Τέλος ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 170 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν.

Πηγή: mgiannok / Cookpad