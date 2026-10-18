5 αγαπημένες συνταγές για τις κρύες ημέρες του χειμώνα

Όταν οι ημέρες είναι κρύες και σκοτεινές, τα ζεστά, χορταστικά πιάτα γίνονται η καλύτερη επιλογή. Ανακαλύψτε 5 μοναδικές γλυκές και αλμυρές συνταγές που θα σας βγάλουν από τη μαγειρική ρουτίνα.

1. Μεγάλο μπισκότο σοκολάτας στο τηγάνι

Ένα μεγάλο, αφράτο μπισκότο με τραγανές άκρες και μαλακό, σχεδόν ρευστό εσωτερικό, που ψήνεται στο τηγάνι. Το καβουρδισμένο βούτυρο, η σοκολάτα, τα πεκάν και το θαλασσινό αλάτι απογειώνουν τη γεύση του. Σερβίρετέ το ζεστό με μια μπάλα παγωτό.

Χρόνος προετοιμασίας: περίπου 15 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: 20–24 λεπτά

Υλικά

225 γρ. ανάλατο βούτυρο, μαλακωμένο, χωρισμένο σε δύο ίσα μέρη

1 μικρό παγάκι

100 γρ. καστανή ζάχαρη

100 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

2 μεγάλα αυγά, χτυπημένα

15 ml εκχύλισμα βανίλιας (1 κουταλιά της σούπας)

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 γρ. μαγειρική σόδα (1 κουταλάκι του γλυκού)

2,5 γρ. αλάτι (½ κουταλάκι του γλυκού)

170 γρ. ημίγλυκη σοκολάτα, ψιλοκομμένη ή σταγόνες σοκολάτας, χωρισμένα σε δύο μέρη

110 γρ. πεκάν, ψιλοκομμένα, χωρισμένα σε δύο μέρη

2,5 γρ. ανθός θαλασσινού αλατιού (½ κουταλάκι του γλυκού)

Παγωτό της επιλογής σας, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 175°C. Σε ένα πυρίμαχο τηγάνι από χυτοσίδηρο, διαμέτρου περίπου 30 εκ., λιώστε 115 γρ. από το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύετε συνεχώς για περίπου 4 λεπτά, μέχρι να αφρίσει και να αποκτήσει καστανό χρώμα και άρωμα ξηρών καρπών. Μεταφέρετε αμέσως το καστανό βούτυρο σε ένα μεγάλο, ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ. Προσθέστε το παγάκι και ανακατέψτε για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να λιώσει. Μην καθαρίσετε το τηγάνι.

Προσθέστε την καστανή και τη λευκή ζάχαρη και χτυπήστε με μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε το υπόλοιπο βούτυρο και χτυπήστε σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 1 λεπτό.

Ρίξτε τα αυγά και τη βανίλια και συνεχίστε το χτύπημα για περίπου 2 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει κρεμώδες, παχύρρευστο και αφράτο. Σε ένα ξεχωριστό μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι. Προσθέστε το μείγμα των στερεών υλικών στο μείγμα βουτύρου σε δύο δόσεις, ανακατεύοντας απαλά. Ενσωματώστε τα ¾ της σοκολάτας και τα ¾ των πεκάν.

Απλώστε γρήγορα τη ζύμη ομοιόμορφα στο τηγάνι. Πασπαλίστε με την υπόλοιπη σοκολάτα και τα πεκάν. Ψήστε για 20–24 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να σταθεροποιηθεί το μπισκότο, ενώ το κέντρο του παραμένει ελαφρώς μαλακό. Πασπαλίστε με τον ανθό αλατιού και αφήστε το να σταθεί για 10 λεπτά. Σερβίρετε όσο είναι ακόμη ζεστό, απευθείας από το τηγάνι, μαζί με παγωτό.

2. Yakamein: Σούπα με μοσχάρι και ζυμαρικά

Η yakamein είναι μια ζεστή, χορταστική σούπα με μοσχάρι και ζυμαρικά, που συνδυάζει κινεζικές και κρεολικές γαστρονομικές επιρροές. Αποτελεί χαρακτηριστικό πιάτο της Νέας Ορλεάνης και ξεχωρίζει για τον πλούσιο ζωμό της, τη σάλτσα σόγιας και τα αρωματικά μπαχαρικά.

Χρόνος προετοιμασίας: περίπου 30 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: περίπου 6 ώρες

Υλικά

Για τον ζωμό και το κρέας:

2 κιλά μοσχαρίσια κόκαλα, ψημένα στον φούρνο

2 ολόκληρα κεφάλια σκόρδου, κομμένα στη μέση

1 μέτριο κρεμμύδι, περίπου 170 γρ., κομμένο σε φέτες

2 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

½ πιπεριά, ψιλοκομμένη

120 ml σάλτσα στρειδιών

120 ml σάλτσα σόγιας

225 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

3 φύλλα δάφνης

30 ml καυτερή σάλτσα (2 κουταλιές της σούπας)

45 ml σάλτσα Worcestershire (3 κουταλιές της σούπας)

2 μέτριες ντομάτες, περίπου 170 γρ., ψιλοκομμένες

2 λίτρα νερό

900 γρ. μοσχαρίσια ελιά χωρίς κόκαλο, καθαρισμένη από το περιττό λίπος

10 γρ. αλάτι, συν επιπλέον αν χρειαστεί

5 γρ. μαύρο πιπέρι, συν επιπλέον αν χρειαστεί

Για το σερβίρισμα:

450 γρ. σπαγγέτι, μαγειρεμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

½ ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, περίπου 30–50 γρ., κομμένα σε λεπτές ροδέλες

4 αυγά, βρασμένα σφιχτά και κομμένα στη μέση

Επιπλέον σάλτσα σόγιας και καυτερή σάλτσα, προαιρετικά

Εκτέλεση

Τοποθετήστε τα ψημένα μοσχαρίσια κόκαλα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέστε το σκόρδο, το κρεμμύδι, το σέλερι, την πιπεριά, τη σάλτσα στρειδιών, τη σάλτσα σόγιας, τα μανιτάρια, τη δάφνη, την καυτερή σάλτσα, τη Worcestershire και τις ντομάτες. Προσθέστε το νερό, ώστε να καλύψει τα υλικά, και αφήστε τον ζωμό να σιγοβράσει για περίπου 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αφαιρείτε με κουτάλα τον αφρό και το περιττό λίπος που συγκεντρώνεται στην επιφάνεια.

Σουρώστε τον ζωμό με λεπτό σουρωτήρι σε μια καθαρή, μεγάλη κατσαρόλα και απορρίψτε τα στερεά υλικά. Αλατοπιπερώστε το μοσχάρι. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, σοτάρετέ το για περίπου 8 λεπτά, γυρίζοντάς το ώστε να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Μεταφέρετε το κρέας στον ζωμό και αφήστε το να σιγοβράσει για περίπου 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει καλά. Βγάλτε το κρέας από την κατσαρόλα και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια, κόψτε το σε μικρά κομμάτια ή ξεψαχνίστε το με δύο πιρούνια. Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα κομμάτια λίπους.

Για το σερβίρισμα, ζεστάνετε ξανά τον ζωμό μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει. Μοιράστε το σπαγγέτι και το μοσχάρι σε 8 μπολ. Προσθέστε σε κάθε μπολ τα φρέσκα κρεμμυδάκια και μισό βραστό αυγό. Περιχύστε με περίπου 240 ml ζεστού ζωμού και, αν θέλετε, προσθέστε επιπλέον σάλτσα σόγιας ή καυτερή σάλτσα.

3. Κρεμώδη ζυμαρικά με λεμόνι

Αν αναζητάτε ένα πιάτο που συνδυάζει τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών με την πλούσια, βελούδινη υφή μιας κρεμώδους σάλτσας, αυτά τα ζυμαρικά είναι ιδανική επιλογή. Το λεμόνι, η κρέμα γάλακτος, η παρμεζάνα και τα ασκαλώνια δημιουργούν ένα αρωματικό αποτέλεσμα που μπορείτε να απολαύσετε τόσο σε ένα καθημερινό γεύμα όσο και σε ένα ξεχωριστό δείπνο.

Χρόνος προετοιμασίας: περίπου 10 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: περίπου 20 λεπτά

Υλικά

4 λίτρα νερό

30 γρ. αλάτι για το νερό των ζυμαρικών (2 κουταλιές της σούπας), συν 3,75 γρ. επιπλέον (¾ κουταλάκι του γλυκού)

180 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού Meyer, περίπου 5–6 γρ.

5 ml μέλι (1 κουταλάκι του γλυκού)

3 μέτρια ασκαλώνια, ψιλοκομμένα, περίπου 50 γρ.

240 ml κρέμα γάλακτος

450 γρ. αποξηραμένα φετουτσίνι

30 ml φρέσκος χυμός λεμονιού Meyer (2 κουταλιές της σούπας)

85 γρ. τριμμένη παρμεζάνα Parmigiano-Reggiano

½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, για το γαρνίρισμα

50 γρ. καθαρισμένες φέτες λεμονιού

Εκτέλεση

Βάλτε το νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα και αφήστε το να πάρει δυνατή βράση. Προσθέστε 30 γρ. αλάτι. Παράλληλα, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού, το υπόλοιπο αλάτι, το μέλι και τα ψιλοκομμένα ασκαλώνια.

Σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα ασκαλώνια και να ζεσταθεί καλά το λάδι. Προσθέστε την κρέμα γάλακτος και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 2 λεπτά. Βράστε τα φετουτσίνι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνουν al dente. Πριν τα σουρώσετε, κρατήστε περίπου 120 ml από το νερό στο οποίο έβρασαν. Σουρώστε τα ζυμαρικά και προσθέστε αμέσως τον χυμό λεμονιού. Ανακατέψτε καλά, ώστε να απορροφηθεί από τα ζυμαρικά.

Προσθέστε την παρμεζάνα και περίπου 60 ml από το νερό των ζυμαρικών στη σάλτσα κρέμας. Ανακατέψτε μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής, κρεμώδης σάλτσα. Ρίξτε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατέψτε ώστε να καλυφθούν καλά. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, προσθέστε σταδιακά το υπόλοιπο νερό των ζυμαρικών. Μοιράστε σε 4 πιάτα και γαρνίρετε με το φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τις καθαρισμένες φέτες λεμονιού.

4. Ψητό μπρι με καραμελωμένα κρεμμύδια και σφολιάτα

Αν αγαπάτε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα με τα καραμελωμένα κρεμμύδια, το φρυγανισμένο ψωμί και το λιωμένο τυρί, αυτή η συνταγή θα σας ενθουσιάσει. Το τυρί μπρι τυλίγεται σε τραγανή σφολιάτα, συνδυάζεται με αρωματικά κρεμμύδια και ψήνεται μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένια κρούστα. Σερβίρετέ το με φρυγανισμένες φέτες μπαγκέτας για ένα εντυπωσιακό ορεκτικό.

Χρόνος προετοιμασίας: περίπου 30 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: περίπου 35 λεπτά

Υλικά

15 ml φυτικό λάδι, όπως το έλαιο σταφυλιού (1 κουταλιά της σούπας)

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες, περίπου 200–250 γρ.

2,5 γρ. αλάτι (½ κουταλάκι του γλυκού)

5 ml σάλτσα Worcestershire (1 κουταλάκι του γλυκού)

2,5 ml ξηρό σέρι (½ κουταλάκι του γλυκού)

1 φύλλο σφολιάτας, περίπου 225 γρ., αποψυγμένο

Λίγο αλεύρι για το άνοιγμα της σφολιάτας

255 γρ. τυρί μπρι, με την εξωτερική του κρούστα

1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο με 15 ml νερό

1 μπαγκέτα, κομμένη σε λεπτές φέτες

45 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

Εκτέλεση

Ζεστάνετε το λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι, διαμέτρου περίπου 25–30 εκ., σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι και ανακατέψτε ώστε να καλυφθεί με το λάδι. Μαγειρέψτε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να τσιτσιρίζει, και προσθέστε το αλάτι. Σκεπάστε το τηγάνι, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια και μαγειρέψτε για περίπου 8 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια και να συγκεντρωθούν υγρά στον πάτο.

Ανακατέψτε με σπάτουλα, ξύνοντας απαλά τον πάτο του τηγανιού για να μην κολλήσουν. Συνεχίστε το μαγείρεμα για περίπου 18–20 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε 5–6 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και τα κρεμμύδια να καραμελώσουν. Προσθέστε τη Worcestershire και το σέρι, ανακατέψτε και αποσύρετε από τη φωτιά. Αφήστε τα κρεμμύδια να κρυώσουν μέχρι να γίνουν χλιαρά.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C. Τοποθετήστε ένα φύλλο λαδόκολλας στον πάγκο εργασίας και ανοίξτε πάνω του τη σφολιάτα, σε τετράγωνο σχήμα περίπου 25 εκ.

Μεταφέρετε τη σφολιάτα μαζί με τη λαδόκολλα σε ένα ταψί. Τοποθετήστε το τυρί μπρι στο κέντρο και απλώστε από πάνω τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Διπλώστε δύο απέναντι γωνίες της σφολιάτας προς το κέντρο και επαναλάβετε με τις άλλες δύο, ώστε να καλυφθεί πλήρως το τυρί. Κλείστε προσεκτικά τυχόν κενά για να μην ξεφύγει το λιωμένο τυρί κατά το ψήσιμο. Αλείψτε τη σφολιάτα με το μείγμα αυγού και νερού. Τοποθετήστε τις φέτες της μπαγκέτας σε ξεχωριστό ταψί και αλείψτε την επάνω πλευρά τους με το λιωμένο βούτυρο. Ψήστε το μπρι για περίπου 35 λεπτά, μέχρι η σφολιάτα να γίνει τραγανή και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Παράλληλα, ψήστε τις φέτες της μπαγκέτας για 10–12 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Αφήστε το τυρί να σταθεί για 5 λεπτά πριν το σερβίρετε. Συνοδεύστε το με τις φρυγανισμένες φέτες ψωμιού.

5. Σαλάτα με κουνουπίδι, σάλτσα γιαουρτιού και ρόδι

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε το χειμωνιάτικο κουνουπίδι με έναν διαφορετικό τρόπο, δοκιμάστε αυτή τη σαλάτα με γιαούρτι, φρέσκα μυρωδικά, ξηρούς καρπούς και ρόδι. Το κουνουπίδι αποκτά χρυσαφένια κρούστα, ενώ η δροσερή σάλτσα γιαουρτιού με λεμόνι και σκόρδο ισορροπεί τις γεύσεις.

Χρόνος προετοιμασίας: περίπου 20 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: περίπου 20 λεπτά

Υλικά

Ηλιέλαιο ή κραμβέλαιο, για το τηγάνισμα

2 μέτρια κουνουπίδια, περίπου 680 γρ. το καθένα, καθαρισμένα και κομμένα σε μπουκετάκια

10 γρ. αλάτι (2 κουταλάκια του γλυκού), χωρισμένα σε δύο μέρη

360 γρ. στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι πλήρες

2,5 ml φρέσκος χυμός λεμονιού (½ κουταλάκι του γλυκού)

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 φλιτζάνι φρέσκα μυρωδικά και φυλλώδη λαχανικά, περίπου 30–40 γρ. (όπως ρόκα, άνηθος και σχοινόπρασο)

100 γρ. ανάμεικτοι ξηροί καρποί, ελαφρώς καβουρδισμένοι (όπως αμύγδαλα, φιστίκια Αιγίνης και φουντούκια)

35–40 γρ. σπόροι ροδιού

Εκτέλεση

Για τη σάλτσα, ανακατέψτε σε ένα μπολ το στραγγιστό γιαούρτι, τον χυμό λεμονιού και το λιωμένο σκόρδο. Προσθέστε 2,5 γρ. αλάτι και ανακατέψτε καλά. Αφήστε τη σάλτσα στο ψυγείο για τουλάχιστον 15 λεπτά και έως 1 ώρα, ώστε να αναμειχθούν τα αρώματα. Ρίξτε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι, μέχρι να φτάσει σε βάθος περίπου 2,5 εκ. Ζεστάνετε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να φτάσει περίπου τους 175°C.

Τηγανίστε το κουνουπίδι σε μικρές δόσεις για περίπου 3 λεπτά ανά δόση, μέχρι να αποκτήσει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα και να μαλακώσει. Μην υπερφορτώνετε το τηγάνι, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του λαδιού. Με τρυπητή κουτάλα, μεταφέρετε το κουνουπίδι σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Πασπαλίστε με τα υπόλοιπα 7,5 γρ. αλατιού.

Αφαιρέστε τη σκελίδα σκόρδου από τη σάλτσα γιαουρτιού και ανακατέψτε την ξανά. Απλώστε το κουνουπίδι σε μια μεγάλη πιατέλα και περιχύστε το με τη σάλτσα γιαουρτιού. Γαρνίρετε με τα φρέσκα μυρωδικά, τους καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους ροδιού. Σερβίρετε αμέσως.

Εναλλακτική, πιο ελαφριά εκδοχή: Αντί να τηγανίσετε το κουνουπίδι, ανακατέψτε το με λίγο ελαιόλαδο και ψήστε το στους 200°C για περίπου 25–35 λεπτά, γυρίζοντάς το στα μισά του χρόνου, μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει.