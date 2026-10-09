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Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να τρίψετε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας στο τζάμι του ντους

Ευ Ζην
Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να τρίψετε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας στο τζάμι του ντους
Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 19:51
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Το απλό κόλπο για να μην πιάνει άλατα και σημάδια το τζάμι του ντους.

Αν δυσκολεύεστε να διατηρήσετε καθαρό το τζάμι του ντους σας, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τα άλατα και τα σημάδια από το νερό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα υλικό που πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας.

Τα τζάμια και οι γυάλινες καμπίνες του ντους προστατεύουν το υπόλοιπο μπάνιο από τα νερά. Ωστόσο, το να τα διατηρείτε καθαρά και χωρίς σημάδια δεν είναι πάντα εύκολο. Η συνεχής επαφή με το νερό, ιδιαίτερα όταν αυτό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα, αλλά και τα υπολείμματα από σαπούνια και άλλα προϊόντα καθαρισμού, αφήνουν πάνω στο γυαλί αντιαισθητικούς λεκέδες και θαμπάδες.

Η ειδικός στην καθαριότητα, Kerry Whelpdale, όμως, αποφάσισε να δοκιμάσει ένα απλό υλικό που υπάρχει στα περισσότερα σπίτια για να καθαρίσει το τζάμι του ντους της και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Kerry αποκάλυψε ότι το μυστικό για να διατηρείτε το τζάμι του ντους καθαρό είναι το αντικολλητικό χαρτί κουζίνας (ή λαδόκολλα). Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Ένα κόλπο που συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του μετά από κάθε ντους».

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Αν τρίψετε καλά το τζάμι του ντους με αντικολλητικό χαρτί κουζίνας, το νερό θα κυλάει πάνω στο γυαλί χωρίς να αφήνει σημάδια».

Γιατί το αντικολλητικό χαρτί κουζίνας βοηθά στην αντιμετώπιση των αλάτων και των σημαδιών στο τζάμι του ντους;

Το αντικολλητικό χαρτί κουζίνας φαίνεται πως είναι ένα ακόμη απλό υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αντιμετώπιση των επίμονων σημαδιών που αφήνει το σκληρό νερό στο μπάνιο.

Όπως επισήμανε η Kerry, το μυστικό βρίσκεται στην ειδική επίστρωση που διαθέτει το χαρτί.

Τα σημάδια από το νερό δημιουργούνται συνήθως όταν τα μέταλλα που περιέχει συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου πάνω στις επιφάνειες. Το αντικολλητικό χαρτί κουζίνας, ένα υλικό ανθεκτικό στην υγρασία που μπορεί να διαθέτει επίστρωση παραφίνης, απωθεί το νερό και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των επίμονων σημαδιών.

Η επίστρωση σιλικόνης δημιουργεί ένα αόρατο προστατευτικό στρώμα πάνω στο γυαλί, το οποίο βοηθά να μην παραμένουν σταγόνες νερού στην επιφάνεια, ενώ περιορίζει και τα σημάδια από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Με αυτόν τον τρόπο, το τζάμι μπορεί να διατηρείται καθαρό για περισσότερο χρόνο.

Πώς να καθαρίσετε το τζάμι του ντους με αντικολλητικό χαρτί κουζίνας

Για να δοκιμάσετε αυτό το κόλπο, πάρτε ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού κουζίνας με επίστρωση σιλικόνης, τσαλακώστε το και τρίψτε καλά το τζάμι, «φροντίζοντας να χρησιμοποιήσετε τη γυαλιστερή πλευρά».

Πριν ξεκινήσετε, όμως, είναι σημαντικό να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού από την επιφάνεια με ένα συνηθισμένο καθαριστικό μπάνιου. Αν υπάρχουν ήδη συσσωρευμένα υπολείμματα, το αντικολλητικό χαρτί κουζίνας δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνεχίστε να τρίβετε ολόκληρη την επιφάνεια του τζαμιού, μέχρι να γίνει εντελώς καθαρό, χωρίς λεκέδες, θαμπάδες και σημάδια.

{https://www.instagram.com/reel/DExyB1ksLbU/}

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