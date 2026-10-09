Εύκολα μακαρόνια ολικής άλεσης με κιμά κοτόπουλο - Η υγιεινή εκδοχή της συνταγής

Τα μακαρόνια με κιμά είναι μια από τις πιο αγαπημένες και κλασικές συνταγές της ελληνικής κουζίνας, με σταθερή θέση στο οικογενειακό τραπέζι. Χορταστικά και εύκολα στην παρασκευή τους, αποτελούν μια διαχρονική επιλογή για το καθημερινό γεύμα, που μπορείτε να προσαρμόσετε με μικρές αλλαγές στα υλικά.

Για μια πιο ελαφριά εκδοχή, μπορείτε να επιλέξετε άπαχο κιμά κοτόπουλου και να τον συνδυάσετε με ζυμαρικά ολικής άλεσης, όπως στην παρακάτω συνταγή. Το κοτόπουλο προσφέρει πρωτεΐνη, ενώ τα ζυμαρικά ολικής περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες από τα συμβατικά, συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία του εντέρου και στο αίσθημα κορεσμού. Έτσι, το γνώριμο πιάτο αποκτά μια διαφορετική διατροφική σύνθεση, διατηρώντας τον χορταστικό χαρακτήρα του.

Υλικά για 2 μερίδες

150 γρ. κιμά κοτόπουλου

200 γρ. ζυμαρικά ολικής άλεσης

1 φλιτζάνι ελληνικού καφέ ελαιόλαδο

1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 σφηνάκι ξηρό κόκκινο κρασί

1 κουταλάκι του γλυκού δυόσμο

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

1 κούπα νερό

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά, βάζετε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα αφήνετε μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτετε τον κιμά και τον ανακατεύετε καλά, σπάζοντάς τον σε μικρά κομμάτια. Ρίχνετε το κρασί, χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει για 10–15 λεπτά.

Στη συνέχεια, προσθέτετε τα μπαχαρικά, ανακατεύετε καλά και συνεχίζετε το μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά για ακόμη 10–15 λεπτά.

Σερβίρετε με τριμμένο τυρί. Για τα μακαρόνια, τα βράζετε σε αλατισμένο νερό για 5–10 λεπτά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Πηγή: Νικολαος Στεφος / Cookpad