Ποιο είναι το καλύτερο σνακ για να παραμένετε υγιείς όσο μεγαλώνετε; Μια διαιτολόγος απαντά

Το στραγγιστό γιαούρτι με μούρα είναι ένα από τα καλύτερα σνακ που υποστηρίζουν την υγεία όσο μεγαλώνετε.

Κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν εξασφαλίζει ότι θα παραμείνετε υγιείς όσο μεγαλώνετε. Ωστόσο, τα σνακ που επιλέγετε στην καθημερινότητά σας είναι μια ευκαιρία να καλύψετε καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού σας σε θρεπτικά συστατικά, οι οποίες αλλάζουν με την ηλικία. Και ένα υγιεινό σνακ δεν χρειάζεται να απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία.

Η διαιτολόγος Carlyne Remedios μιλώντας στο Very Well Health ξεχώρισε έναν απλό συνδυασμό που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας σας με την πάροδο των χρόνων.

Ποιο σνακ θα προτείνατε να τρώμε τακτικά για να παραμένουμε υγιείς όσο μεγαλώνουμε;

Μούρα με σκέτο στραγγιστό γιαούρτι. Είναι ένας απλός συνδυασμός που ετοιμάζεται εύκολα, σας χορταίνει και προσφέρει πρωτεΐνη, ασβέστιο και διάφορες φυτικές ενώσεις, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν την υγεία μας με πολλούς τρόπους καθώς μεγαλώνουμε.

Τα μούρα, κυρίως τα μύρτιλα, οι φράουλες, τα σμέουρα και τα βατόμουρα, περιέχουν ανθοκυανίνες, τις φυσικές χρωστικές που τους δίνουν το έντονο χρώμα τους και έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το στραγγιστό γιαούρτι συμπληρώνει το σνακ με πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και ασβέστιο, ενώ, όταν περιέχει ζωντανές καλλιέργειες, προσφέρει και ωφέλιμα βακτήρια.

Πώς βοηθούν τα θρεπτικά συστατικά των μούρων και του στραγγιστού γιαουρτιού στη διατήρηση της υγείας μας με την ηλικία;

Τα μούρα και το στραγγιστό γιαούρτι περιέχουν θρεπτικά συστατικά που μπορούν να ωφελήσουν τον οργανισμό μας σε πολλά επίπεδα όσο μεγαλώνουμε.

Πρώτα απ’ όλα, μπορεί να ωφελούν τον εγκέφαλο. Τα μούρα είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, φυτικές ενώσεις που μπορεί να βοηθούν την κυκλοφορία του αίματος και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Έρευνες έχουν επίσης συνδέσει τρόφιμα και συμπληρώματα πλούσια σε ανθοκυανίνες με βελτιώσεις σε ορισμένες λειτουργίες της μνήμης και της προσοχής, αλλά και στην ταχύτητα με την οποία επεξεργαζόμαστε πληροφορίες. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν πώς οι ενώσεις αυτές επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, καθώς και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη μάθηση, στη μνήμη και στην αντοχή των κυττάρων του εγκεφάλου σε βλάβες.

Ορισμένες ανθοκυανίνες φτάνουν στο παχύ έντερο, όπου οι μικροοργανισμοί τις διασπούν σε μικρότερες ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να επηρεάζουν τόσο τα είδη των βακτηρίων που υπάρχουν στο έντερο όσο και τη δραστηριότητά τους, καθώς και την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου. Αυτά τα λιπαρά οξέα βοηθούν στη διατήρηση του εντερικού βλεννογόνου και στη ρύθμιση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και της φλεγμονής. Το γιαούρτι με ζωντανές καλλιέργειες μπορεί επίσης να προσφέρει ωφέλιμους μικροοργανισμούς στο έντερο.

Το στραγγιστό γιαούρτι παρέχει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και απαραίτητα αμινοξέα, όπως η λευκίνη, που βοηθούν τον οργανισμό να συνθέτει μυϊκές πρωτεΐνες. Με την ηλικία χάνουμε φυσιολογικά μυϊκή μάζα, επομένως η πρωτεΐνη καλής ποιότητας είναι απαραίτητη για να διατηρούμε τους μυς και τη δύναμή μας. Όταν συνδυάζεται με τακτική άσκηση ενδυνάμωσης, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης βοηθά τους μυς να λειτουργούν σωστά, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε με ευκολία και να παραμένουμε ανεξάρτητοι στην καθημερινότητά μας.

Τέλος, το γιαούρτι προσφέρει ασβέστιο και πρωτεΐνη, δύο συστατικά σημαντικά για τη διατήρηση των οστών.

Η φροντίδα των οστών γίνεται ακόμη πιο σημαντική όσο μεγαλώνουμε, ιδιαίτερα κατά την εμμηνόπαυση και μετά από αυτήν, όταν η απώλεια οστικής μάζας μπορεί να επιταχυνθεί.