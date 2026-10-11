Πώς να αποφύγετε τις ρυτίδες ύπνου - Χρήσιμα tips

Ποια είναι η καλύτερη στάση ύπνου για να μην κάνετε ρυτίδες στο πρόσωπο.

Η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θέλουμε να έχουμε ένα όσο το δυνατό πιο «καθαρό» πρόσωπο χωρίς ρυτίδες. Οι ρυτίδες ύπνου δημιουργούνται όταν το δέρμα διπλώνεται ή πιέζεται πάνω στο μαξιλάρι για αρκετές ώρες συνεχόμενα. Όταν κοιμάστε στο πλάι ή μπρούμυτα, η βαρύτητα ασκεί συνεχή πίεση στο πρόσωπό σας. Αυτή η πίεση παραμορφώνει το δέρμα, αναγκάζοντάς το να κάνει πτυχώσεις.

Στο νεανικό δέρμα, το οποίο είναι πλούσιο σε κολλαγόνο και ελαστίνη, αυτά τα σημάδια είναι παροδικά, συχνά αποκαλούνται «pillow face» και εξαφανίζονται λίγο μετά το ξύπνημα. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουμε, η φυσική παραγωγή αυτών των δομικών πρωτεϊνών μειώνεται.

Το κολλαγόνο προσδίδει στο δέρμα αντοχή, ενώ η ελαστίνη του επιτρέπει να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση αφού τεντωθεί. Όταν τα αποθέματα αυτών των πρωτεϊνών εξαντλούνται, η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση κατά τη διάρκεια του ύπνου έχει ως αποτέλεσμα οι προσωρινές πρωινές πτυχώσεις να μετατρέπονται τελικά σε μόνιμες γραμμές.

Αυτές οι γραμμές είναι συχνά κάθετες ή διαγώνιες και μπορεί να εμφανιστούν στο μέτωπο, στα μάγουλα και στο πηγούνι, συχνά σε σημεία όπου δεν σχηματίζονται συνήθως οι γραμμές έκφρασης.

Είναι αλήθεια ότι ο ύπνος ανάσκελα επιβραδύνει τη γήρανση;

Η απάντηση είναι «ναι». Αν και δεν μπορεί να σταματήσει την ενδογενή γήρανση ούτε να αντιστρέψει τη φθορά που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ύπνος ανάσκελα επιβραδύνει σημαντικά τη «μηχανική γήρανση». Αποτρέποντας την πίεση, και την τριβή που ασκούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες διασπούν τις ίνες κολλαγόνου στο πρόσωπο, εμποδίζετε τον σχηματισμό των ρυτίδων ύπνου, τις οποίες κανένας ορός και καμία κρέμα δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως.

Ο ύπνος ανάσκελα θεωρείται παγκοσμίως από δερματολόγους και ειδικούς αισθητικής ως ο καλύτερος τρόπος πρόληψης των ρυτίδων ύπνου. Σε αυτή τη θέση, το πρόσωπο δεν έρχεται σε επαφή με το μαξιλάρι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ασκείται καμία πίεση στο δέρμα.

Πέρα από την πρόληψη των ρυτίδων, ο ύπνος ανάσκελα ευνοεί την καλύτερη λεμφική παροχέτευση. Όταν το κεφάλι είναι ελαφρώς ανυψωμένο, μειώνεται η πιθανότητα συσσώρευσης υγρών γύρω από τα μάτια και τα μάγουλα, περιορίζοντας έτσι την κλασική πρωινή όψη «πρηξίματος».

Πώς να συνηθίσετε να κοιμάστε ανάσκελα

Αν έχετε συνηθίσει επί δεκαετίες να κοιμάστε στο πλάι, η μετάβαση στον ύπνο ανάσκελα μπορεί να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, πρόκειται για μια συνήθεια που μπορείτε να υιοθετήσετε με επιμονή.

- Τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κατά μήκος του κορμού σας για να αποτρέψετε το γύρισμα στο πλάι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι δημιουργείται μια «φωλιά» που σας κρατά σταθερούς στο κέντρο.

- Χρησιμοποιήστε ένα μικρό, ανατομικό μαξιλάρι για τον αυχένα ή μια τυλιγμένη πετσέτα κάτω από τον αυχένα σας. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της φυσικής καμπύλης της σπονδυλικής στήλης και καθιστά πιο άνετη τη στάση ύπνου ανάσκελα.

- Τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατά σας. Με αυτό τον τρόπο μειώνετε την πίεση στη μέση (οσφυϊκή χώρα), η οποία συχνά αποτελεί την αιτία που πολλοί θεωρούν άβολο τον ύπνο ανάσκελα.

- Ένα μακρόστενο μαξιλάρι σώματος ή ένα ειδικό μαξιλάρι στήριξης μπορεί να σταθεροποιήσει τη στάση του σώματός σας, διευκολύνοντας τη διατήρηση της ύπτιας θέσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

- Η προσαρμογή μπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες. Αν ξυπνήσετε γυρισμένοι στο πλάι, απλώς επιστρέψτε στην ανάσκελα χωρίς να απογοητευτείτε.

Παρ' όλα αυτά, ίσως η ποιότητα του ύπνου δεν θα πρέπει ποτέ να θυσιάζεται ολοκληρωτικά χάριν της πρόληψης των ρυτίδων. Εάν ο ύπνος ανάσκελα προκαλεί έντονο ροχαλητό ή εμποδίζει την ξεκούραση σε βάθος, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός ειδικού μαξιλαριού για όσους κοιμούνται στο πλάι, το οποίο διαθέτει ειδικές εγκοπές για τη μείωση της επαφής με το πρόσωπο.