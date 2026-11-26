Ένα ποτήρι ζεστό γάλα πριν από τον ύπνο είναι μια από τις πιο γνωστές συμβουλές για να κοιμηθείτε καλύτερα. Πόσο αποτελεσματική είναι, όμως, αυτή η συνήθεια και τι δείχνουν οι έρευνες; Αν και δεν έχει την ίδια επίδραση σε όλους, τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι το γάλα μπορεί να βοηθήσει με διάφορους τρόπους.

1. Μπορεί να σας πάρει ο ύπνος λίγο πιο γρήγορα

Το γάλα περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να παράγει σεροτονίνη και μελατονίνη, δύο ουσίες που συμμετέχουν στη ρύθμιση του ύπνου.

Αν και η ποσότητα τρυπτοφάνης στο γάλα είναι μικρή, μπορεί να σας βοηθήσει να νυστάξετε λίγο πιο εύκολα.

2. Μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή μελατονίνης

Το ασβέστιο που περιέχει το γάλα βοηθά στη μετατροπή της τρυπτοφάνης σε μελατονίνη στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε πιο εύκολα και, με τον καιρό, να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σας.

3. Μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε

Το ζεστό γάλα, ειδικότερα, μπορεί να σας προσφέρει ένα αίσθημα ηρεμίας και να δώσει στον εγκέφαλό σας το μήνυμα ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου.

4. Μπορεί να βοηθήσει τους μυς σας να ανακάμψουν κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα, πέπτεται αργά. Έτσι, τροφοδοτεί τον οργανισμό σας με αμινοξέα κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμβάλλοντας στη μυϊκή αποκατάσταση. Παράλληλα, μπορεί να περιορίσει την πείνα αργά το βράδυ.

5. Μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου

Αν πίνετε γάλα κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε, η συνήθεια αυτή μπορεί να γίνει μέρος μιας σταθερής ρουτίνας που ευνοεί τον ύπνο. Με την επανάληψη, ο οργανισμός σας μαθαίνει να τη συνδέει με τη χαλάρωση και την ξεκούραση.

Βοηθά περισσότερο το ζεστό ή το κρύο γάλα;

Δεν υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι το ζεστό γάλα βοηθά περισσότερο στον ύπνο από το κρύο ή το αντίστροφο.

Για πολλούς ανθρώπους, αυτό που βοηθά είναι η ίδια η συνήθεια να πίνουν γάλα και να χαλαρώνουν πριν κοιμηθούν, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του. Επομένως, μπορείτε να επιλέξετε όποιο σας χαλαρώνει περισσότερο.

Τι χρειάζεται να προσέξετε

Αν και το γάλα μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα, υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρειάζονται προσοχή:

• Αύξηση βάρους: Το γάλα (ιδίως εάν έχει πλήρη λιπαρά) περιέχει φυσικά σάκχαρα και θερμίδες. Αν το καταναλώνετε συστηματικά το βράδυ, ιδιαίτερα όταν η συνολική διατροφή σας δεν είναι ισορροπημένη και προσλαμβάνετε περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζεστε, μπορεί σταδιακά να συμβάλει στην αύξηση του βάρους σας.

• Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Σε ορισμένους ανθρώπους, το πλήρες γάλα λίγο πριν από τον ύπνο μπορεί να επιδεινώσει τις καούρες ή άλλα συμπτώματα παλινδρόμησης.

• Δυσανεξία στη λακτόζη: Αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, το γάλα μπορεί να σας προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή ενοχλήσεις στην κοιλιά.

• Ξύπνημα μέσα στη νύχτα: Αν πιείτε πολλά υγρά πριν κοιμηθείτε, μπορεί να χρειαστεί να σηκωθείτε τη νύχτα για να πάτε στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο ύπνος σας.